Raser mot eksmannen: – Mater historien om at jeg er en fraværende mor

Megan Fox setter ikke pris på at Brian Austin Green deler bilder av deres felles barn i sosiale medier.

Brian Austin Greens (47) Instagram-innlegg fra Halloween falt ikke i god jord hos ekskona Megan Fox (34).

I første omgang publiserte nemlig «Beverly Hills 90210»-stjernen et bilde av seg selv i et kostyme der sønnen Journey (4), som han har med eksen, kom til syne i hjørnet av bildet.

KRITIKK: Da Brian Austin Green la ut dette bildet, raste ekskona i kommentarfeltet. Bildet er siden slettet, men re-publisert på flere andre Instagram-kontoer, blant andre hos @commentsbycelebs - som også har delt kommentaren til Megan Fox. Foto: Skjermdump fra Instagram (@commentsbycelebs)

«Hvorfor må Journey være i dette bildet?» spør 34-åringen innledningsvis i en lengre kommentar, ifølge E! News.

Mener eksmannen svartmaler henne

Green og Fox har tre barn sammen, yngstesønnen Journey, seks år gamle Bodhi og eldstemann Noah (8). Etter kommentaren å dømme har Fox også tidligere reagert på at 47-åringen har delt bilder av barna deres i sosiale medier.

«Det er ikke vanskelig å klippe dem ut. Eller velge bilder som de ikke er med på. Jeg hadde en kjempefin Halloween med dem i går, og likevel kan man se fraværet deres i mine sosiale medier», fortsetter Fox under Greens Instagram-innlegg.

EKSPAR: Megan Fox og Brian Austin Green har tre sønner sammen. Foto: Jordan Strauss (AP via NTB)

Videre skriver hun at hun ikke er i tvil om at eksmannen elsker barna deres, men beskylder ham for å bruke dem i en kamp mot henne for å fremstille henne som en dårlig mor.

«Jeg vet at du elsker barna dine. Men jeg skjønner ikke hvorfor du ikke kan slutte å bruke dem til å posere på Instagram. Du er så beruset av å mate historien om at jeg er en fraværende forelder mens du er årets mest dedikerte far. Du har dem halvparten av tiden. Gratulerer, du er virkelig et bemerkelsesverdig menneske! Hvorfor må du bruke internett som et ekko for å få bevist det som bør være tydelig i måten barna dine elsker deg på?» avslutter hun kommentaren sin.

NY VERSJON: Dette er bildet som nå er å finne på Greens Instagram-profil. Foto: Skjermdump fra Instagram (@brianaustingreen)

Green har ikke kommentert kritikken fra ekskona, men han har slettet det opprinnelige innlegget der kommentaren hennes sto i kommentarfeltet. Siden har han delt det samme bildet en gang til, men klippet det til så sønnen ikke er med.

Giftet seg i all hemmelighet

Scarlett Johansson (35) og Colin Jost (38) giftet seg i helgen. Det avslører de på originalt vis via Instagram-kontoen til den veldedige organisasjonen Meals on Wheels.

«Vi er veldig lykkelige over å kunne dele nyheten om at Scarlett Johansson og Colin Jost giftet seg i helgen i en intim seremoni med sin nærmeste familie og venner», skriver organisasjonen på Instagram, og legger til at feiringen fulgte myndighetenes koronatiltak for å hindre ytterligere smitte.

NYGIFT: Scarlett Johansson og Colin Jost giftet seg i helgen. Foto: Valerie Macon (AFP via NTB)

Videre skriver organisasjonen at ekteparet ønsker å gjøre en forskjell, og at de derfor ønsker seg donasjoner.

«Bryllupsønsket deres er å hjelpe sårbare, eldre mennesker gjennom denne tøffe tiden ved å støtte Meals on Wheels America. Vær så snill, vurder å gi en donasjon for å feire det lykkelige paret», skriver de på Instagram.

Mer korona-kritikk

For snaue to uker siden fylte Kim Kardashian 40 år, og tok meg seg nære og kjære til en privat øy for å feire.

I flere innlegg på Twitter forklarte realitystjernen at alle gjestene hadde sittet i karantene før avreise, samt testet negativt for koronaviruset. Likevel så fansen rødt, da flere mente det var ufint å vise hvordan de «rømte» fra viruset.

Flere av 40-åringens berømte familiemedlemmer var til stede under ferieturen, og i helgen samlet Kardashian/Jenner-klanen seg til nok en feiring. Tredje november fyller nemlig Kendall Jenner 25 år, noe hun feiret med en storslagen Halloween-fest med flere kjente gjester.

Ifølge Us Weekly var blant andre Jaden Smith (22), Justin Bieber (26) og The Weeknd (30) på gjestelisten.

Flere delte videoer fra festen i sosiale medier, der det er svært lite som tyder på at en pandemi rammer en hel verden om dagen. Jenner selv hadde imidlertid tilsynelatende ikke planer om at bildene skulle nå offentligheten og pressen.

«Ingen sosiale medier. Ta så mange bilder du vil, men ikke del dem i sosiale medier», lød beskjeden til gjestene.

Foto: Skjermdump fra Instagram (@kendalljenner)

Foto: Skjermdump fra Instagram (@kendalljenner)

Denne regelen ble imidlertid ikke opprettholdt, og også Jenner selv delte flere bilder fra feiringen i sosiale medier.

Ifølge Us Weekly ble alle gjestene hurtigtestet for covid-19 før de fikk gå inn i festlokalet, men likevel er ikke fansen særlig begeistret over at realityfamilien nok en gang samler store folkemengder og lever livet som om alt er normalt.

Slik lyder en av reaksjonene på Twitter:

«Kendall Jenner arrangerte virkelig en stor fest med alle disse kjendisene uten masker midt under en pandemi, med et 'ingen sosiale medier'-regel så vi ikke skulle finne ut av det».

«Håper festen og det å sette så mange liv i fare var verdt det», skriver en annen.