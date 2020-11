I sesong fire får seerne endelig møte prinsesse Diana.

Søndag kom den fjerde sesongen av serien «The Crown» ut på Netflix, til fansens store glede.

Den britiske kongefamilien er derimot ikke like fornøyd, skal vi tro den britiske forfatteren og journalisten Penny Junior (71) - som overfor The Sunday Times uttrykker stor misnøye.

– Det er den mest grusomme, urettferdige og forferdelige skildringen av nesten alle, sier hun, og beskylder serieskaper Peter Morgan for å finne på ting «for dramatikkens skyld».

Se traileren til sesong fire av «The Crown» øverst i saken!

– Historisk feil, mener forfatter

I den nye sesongen blir seerne introdusert for prinsesse Diana, og handlingen følger blant annet hennes ulykkelige ekteskap med prins Charles (72) - som blir fremstilt som en fraværende ektemann som har en annen kvinne i tankene.

Den andre kvinnen er Camilla Parker Bowles (73), som han giftet seg med i 2005.

Charles og Diana fikk to barn sammen, prins William (38) og prins Harry (36), før de skilte seg i 1996. Året etter mistet prinsesse Diana som kjent livet i en tragisk bilulykke i Paris.

Prins Charles og Camilla Parker Bowles hadde et forhold før prinsen møtte og giftet seg med Diana.

Av ulike årsaker kunne de imidlertid ikke være sammen, blant annet fordi Parker Bowles var gift og hadde barn med en annen. Tidlig i den nye sesongen av «The Crown» blir seerne vitne til at prinsen får både en telefon og et brev fra sin grandonkel, Lord Mountbatten, som sier at familien er skuffet over at han fremdeles er involvert med ekskjæresten.

Penny Junior mener fremstillingen av prins Charles og Lord Mountbattens forhold er «historisk feil».

– Han elsket Mountbatten, og var helt knust da han døde, sier hun om Charles' forhold til grandonkelen, som ble drept i et IRA-attentat på fisketur utenfor den irske kysten i 1979.

I videoen under kan du se traileren på sesong to:

– Mobbing med Hollywood-budsjett

Ifølge avisen er flere kritiske til den nye sesongen. En kilde forteller blant annet at mye ikke stemmer.

– Serien drar opp ting som skjedde i en vanskelig tid for 25 eller 30 år siden, uten en eneste tanke for noens følelser. Det er ikke riktig eller rettferdig, spesielt når mange av tingene ikke stemmer overens med virkeligheten, sier avisens kilde.

Kilden, som hevder å være i prins Charles' omgangskrets, legger til at serien setter prinsen og Camilla Parker Bowles i et «uflatterende lys» uten å gjøre rede for at enkelte scener er funnet opp kun for å «øke seriens underholdningsverdi».

– Dette er mobbing med et Hollywood-budsjett, sier kilden.

Oppfordrer til avtalebrudd

Også Emily Andrews, skribent for Daily Mail, reagerer på Netflix-seriens fremstilling av prins Charles.

I et innlegg i avisen skriver hun at selv om det ikke er noen tvil om at serieskaperne har tatt seg enkelte kreative friheter, er det vanskelig for seerne å se hva som er sannhet og hva som er fiksjon. Spesielt med tanke på seriens nære detaljer.

Andrews påpeker blant annet at Dianas brudekjole i serien er nærmest identisk med originalen, samt at lekene fra prins Williams barnerom er like som de som ble brukt den gang.

«Så når Camilla blir fremstilt som egoistisk og giftig og Charles som ufølsom og svak, samtidig som deres kjærlighetsaffære ødelegger den uskyldige Diana, oppfordres seerne til å tro at dette er sant», skriver Emily Andrews.

«Men dette er ekte mennesker. Som lever komplekse liv. De har blitt redusert til en dramatisk stereotype for å glede seerne. Det er ikke rart de kongelige er sinte», legger hun til.

Som følge av det hun altså mener er en feilaktig fremstilling av den britiske kongefamilien, synes Andrews det er upassende at prins Charles' sønn, prins Harry, tidligere i år signerte en millionavtale med ovennevnte strømmetjeneste. Sammen med kona, hertuginne Meghan (38), skal prinsen produsere innhold for Netflix.

«Hvordan kan han ta penger fra et firma som fremstiller familien hans slik? Som uten følelser gjenskaper den irske terrorist-bomben som drepte Lord Mountbatten og tre andre? Som hensynsløst plukker fra hverandre Harry og Williams foreldres bitre ekteskapsbrudd som en gribb?», spør Andrews.

Videre oppfordrer hun prinsen til å droppe Netflix-avtalen.

