Dette er vinnerne av «Paradise Hotel» høsten 2020.

Obs, spoileralarm! Ikke les videre med mindre du vil vite hvem som vinner «Paradise Hotel» høsten 2020.

Onsdag er det finaledag på «Paradise Hotel», og parene det står mellom er Maria Moen Nordli (27) og Marcus Tannum Løken (23), Mathias Haukeland (24) og Amalie Paulsen (22) og Bettina Buchanan (23) og Mohamed «Simo» Elh'babi (22). Men bare et av parene kan stikke av med førsteplassen.

I finalen er det derimot kun plass til to par, så to av deltakerne må pakke bagasjen rett før det hele skal avgjøres.

Hvem som må sjekke ut er det juryen, som består av tidligere gjester på hotellet, som får avgjøre, og valget faller på Maria. Partneren hennes, Marcus, må dermed velge en av jentene fra et av de gjenværende parene han ønsker å stå i en finale med, enten Bettina Buchanan eller Amalie Paulsen.

TØFT VALG: Etter at Maria blir sendt ut av juryen, må Marcus velge seg en ny partner inn i finalen. Foto: Viaplay

Marcus velger sistnevnte, som dermed må si farvel til partneren og kjæresten Mathias Haukeland, som automatisk da blir en del av juryen sammen med Maria og de andre.

Finaleparene i «Paradise Hotel» 2020 er da klare: Bettina og Simo mot Amalie og Marcus.

– Flaut

Men hvem får flest stemmer i finalen? Til Nettavisen forteller Marcus at han og Amalie på forhånd hadde regnet seg frem til at de kom til å få cirka halve juryen bak seg.

Slik blir det derimot ikke – da de kun får to jurystemmer.

– Det var veldig skuffende, og flaut, at det ble så mange stemmer til de andre. At det ikke ble litt 50/50 mellom oss engang. Det er egentlig bare flaut og litt trist, sier Marcus.

FLAUT: Marcus Tannum Løken legger ikke skjul på at han trodde de skulle få flere stemmer i finalen. Foto: Viaplay

Både han og Amalie tror juryen stemte basert på hvilket par som kom til å slippe kula og med det sikre dem en del av premiepotten. Dersom kula blir sluppet, fordeles nemlig de resterende pengene fra potten på deltakerne som er i juryen.

– Jeg hadde et lite håp om at det kunne gå, men etter at vi fikk det brevet om at hvis kula går så får også juryen en del, så måtte jeg prøve å overbevise dem om at jeg kom til å kaste den. Og det gikk rett og slett ikke, sier Amalie til Nettavisen.

Marcus sier seg enig med finalepartneren:

– Jeg tror at hvis pengene bare gikk til vinnerparet og ikke til juryen, så hadde nok flere stemt annerledes. Enkelte stemte nok for å sikre seg selv penger, da det var en større sannsynlighet for at Simo eller Bettina kom til å slippe kula.

OVERLEGEN SEIER: Bettina og Simo fikk mesteparten av juryen bak seg. Foto: Viaplay

Amalie er imidlertid ikke bitter over at hun ikke vant.

– Jeg var egentlig fornøyd der og da for at jeg hadde kommet såpass langt, sier 22-åringen.

Kaster kula på 200.000

Simo og Bettina er dermed vinnerne av «Paradise Hotel», men før pengene kan deles ut må de gjennom en troskapstest. Og testen blir mildt sagt en spennende affære.

Dersom begge holder kula gjennom hele testen, der programleder Triana Iglesias (38) stadig øker beløpet med 100.000 kroner, deler de premien på 500.000 kroner. Hvis en av dem derimot slipper den, reiser den personen hjem med beløpet som ligger på bordet. Resten fordeles på juryen.

Når det ligger gullbarer til en verdi av 200.000 kroner på bordet, kaster Bettina Buchanan kula i bakken.

Se øyeblikket der kula går i bakken her:

– Jeg var 100 prosent sikker på at jeg skulle kaste kula allerede før seremonien. Jeg visste at Simo skulle kaste den, så jeg hadde null dårlig samvittighet, sier hun til Nettavisen.

Se hva Bettina sier om bakgrunnen for kulekastet og om Simos reaksjon i videoen øverst i saken!

Simo er på sin side svært misfornøyd med valget, og har en klar beskjed til Bettina etter at kula er kastet.

SKUFFET: Simo er ikke særlig fornøyd med at Bettina kastet kula. Foto: Viaplay

– Viser hvor mye du er verdt

Simo hevder nemlig at selv om han i utgangspunktet hadde planer om å kaste den på 300.000 selv, ombestemte han seg rett før troskapstesten satte i gang fordi han ikke hadde likt det om noen gjorde det samme mot ham – noe som skjedde.

– På 200.000? Det viser egentlig hvor mye du er verdt. Så ordet hennes er verdt 200.000, da? sier han etter seremonien, og fastslår at han ikke ønsker å ha noe kontakt med Bettina når de reiser hjem fra Mexico – ettersom Bettina tok ham i hånden på at hun ikke skulle slippe kula.

RETT I BAKKEN: På 200.000 kroner bestemmer Bettina seg for å kaste kula for å komme Simo i forkjøpet. Foto: Viaplay

Bettina skjønner godt Simos reaksjon.

– Man blir jo sjokkert, så jeg skjønner at han ble bitter der og da. Men jeg hadde definitivt ikke reagert på samme måte hvis Simo hadde kastet kula. Jeg føler ikke at man kan bli sur hvis man vet at man ville gjort det samme, forteller hun.

Se hvordan Simo reagerer i videoen under:

Bettina kan også fortelle at hun og Simo fortsatt har kontakt i dag, selv om han truet med det motsatte.

– Forholdet mitt til Simo nå er bra. Vi er venner, og det er ikke noe rart mellom oss. Det er ikke sånn at vi snakker hele tiden, men vi snakker sammen og sees nå og da, sier hun.

Ettersom Bettina kastet kula sitter hun igjen med 200.000 kroner, mens de resterende 300.000 fordeles på de andre deltakerne, med unntak av Simo som reiste tomhendt hjem.

Hva Simo har å si om finaleutfallet kan du høre i «Paradise Hotel»-spesialen av Nettavisen-podkasten «Schendis».