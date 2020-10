Raymond Røskeland ute av «Farmen»: - Jeg kunne ikke knuse en guttedrøm

Raymond Røskeland hevder han lot Daniel Viem Årdal vinne med vilje. Det kjøper imidlertid ikke Daniel.

Tvekampen mellom «Farmen»-deltakerne Daniel Viem Årdal og Raymond Røskeland var det flere som hadde ventet på.

Helt siden dag èn inne på gården har de to vært i tottende på hverandre, og ifølge dem begge er det bare plass til en av dem der. Det kom derfor ikke som et sjokk da Daniel valgte nettopp Raymond som andrekjempe i søndagens «Farmen»-episode.

Det som derimot kom som et sjokk var hvordan tvekampen utviklet seg. Ettersom både Daniel og Raymond hadde snakket om at de ønsket å gi hverandre en skikkelig kamp, var det flere som ble skuffet over å se spesielt Raymond sin innsats i sleggekonkurransen, som var grenen han valgte å utfordre Daniel i.

- Jeg vet hvor mye Daniel har lyst til dette, og jeg vil ikke knuse en guttedrøm, uttalte han til Mads Hansen etter at han hadde tapt kampen.

TAPTE MED VILJE: Raymond Røskeland tapte med vilje av en spesiell grunn. Foto: TV 2

- Ga beskjed om at jeg ville tape

Til Nettavisen forteller Raymond at han rett og slett tapte med vilje for å la Daniel få lov til å kjempe videre om drømmen om å vinne «Farmen».

- Jeg vet ikke hvor mye de tok med på TV, men allerede før tvekampen startet ga jeg beskjed om at jeg skulle tape med vilje. Dette var ikke en guttedrøm for min del. Det var en fantastisk opplevelse, men jeg hadde en annen idè i hodet, sier Raymond til Nettavisen.

La en ny plan

Dagen før tvekampen skal Raymond ha fått informasjon som gjorde at han forstod hvor mye Daniel ønsket å være igjen på gården. Han la dermed en ny plan, slik at Daniel kunne få lov til å fortsette sin drøm - samtidig som Raymond kunne fortsette sin.

- Jeg forstod at «Torpet» var en del av konseptet i år også, så jeg la en plan om å havne der for så å komme inn på gården igjen til finaleuken, sier Raymond.

Om planen til Raymond fungerte gjenstår å se i «Torpet» som sendes på TV 2. Raymond angrer derimot ikke på valget sitt i dag.

- Nei, jeg angrer ikke på det i dag. Vi var kanskje uvenner inne på gården, men jeg følte det ble helt feil å ta fra han den plassen når jeg innså hvor mye det betydde for han. Jeg har ikke snakket med Daniel, så jeg vet ikke om han visste det, sier Raymond.

- Stemmer ikke

Daniel Viem Årdal kjøper imidlertid ikke påstandene til Raymond om at han tapte med vilje.

- Nei, det var ikke tilfelle. Det ser man i episoden også. Han sier at han skal sende meg hjem til Trøndelag. Tanken var i hvert fall det før kampen, men om han ga alt eller ikke, det vet ikke jeg. Jeg hadde kun fokus på meg selv, sier Daniel til Nettavisen.

Ifølge Daniel slet også han med motivasjonen inn mot tvekampen. Han forteller at han var lei og likegyldig til hvordan det skulle gå.

- Jeg klarte ikke være der inne lenger sammen med han. Så det måtte bli enten meg eller han. Jeg tror nok Raymond heller gikk litt hardt ut med å si at ingen kan slå han i slegge. Han kan nok slå slegge i jobb-sammenheng, men han hadde ikke slått meg i sleggekonkurransen uansett, sier Daniel.