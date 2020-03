Reagerer kraftig på «sex-tegning» av Greta Thunberg: - Skammelig

En seksualisert tegning som kobles opp mot Greta Thunberg, verserer nå på nettet.

NEW YORK (Nettavisen): Greta Thunberg var i helgen ute på Twitter og angrep en tegning som nå verserer på Internett.

- De blir mer og mer desperate. Dette viser at vi vinner, skrev Thunberg på Twitter.

Øverst i saken kan du se en video fra Instagram av forklaringen til kunstneren som opprinnelig laget tegningen i forbindelse med en tatovering. Han hevder tegningen er stjålet, og tar samtidig sterk avstand fra klistermerket.

- En tegning av Greta som blir voldtatt

Bakgrunnen for Greta Tunbergs reaksjon, var en tegning som nå har dukket opp på sosiale medier, som viser en jente som skal forestille Greta Thunberg. På tegningen står også navnet til et canadisk oljeselskap, X-Site Energy Services.

Reaksjonene mot det canadiske oljeselskapet er sterke, og klistermerket får nå massiv omtale, blant annet Huffington Post, Newsweek, Business Insider, Fox News og NBC News.

- De blir mer og mer desperate. Dette viser at vi vinner, skriver Grete Thunberg på Twitter om klistermerket som dukket opp på sosiale medier i helgen. Foto: ALI LORESTANI / TT /Twitter/Instagram: @canallaggtattoo

I twittermeldingen som Greta Thunberg delte på lørdag, heter det.

- Noen TEGNET EN TEGNING av Greta Thunberg, en tenåring, som blir voldtatt. Selvsagt har noen mannfolk i et oljeselskap valgt å PRINTE DET I ET PROMO KLISTREMERKE MED DERES LOGO. Menn liker å latterliggjørende minne oss om at hvis vi snakker ut, så fortjener vi det som måtte komme.

Kunstner: - De har stjålet mitt design

Nå går den argentinske kunstneren, som hevder at det var han som laget den opprinnelige tegningen, ut på Instagrem og sier at noen har stjålet hans design for å bruke i Greta-tegningen.

- De har stjålet mitt design. Jeg ville aldri laget en tegning med en slik hensikt, skriver han på sin Instagram-konto.

Øverst i saken kan du se en video av hans forklaring på Instagram.

Til venstre kan man se klistermerket som tok av på sosiale medier, og som ble utsatt for massiv kritikk. På de to bildene til høyre kan man se det som skal være originaltegningen fra tatoveringskunstneren Gabriel Canalla. Foto: Twitter/Instagram: @canallaggtattoo

Tegningen var av en tatovering

Tegningen som nå blir koblet til Greta, laget kunstneren som en del av en tattoo-design tilbake i 2016.

- Klistermerket X-Site laget var egentlig en tatoveringsdesign som var laget av meg. Selvsagt ble det aldri laget med en slik hensikt som vi nå ser. X-Site stjal ikke bare min tattoo-design og gjorde det til en logo/klistermerke, men de brukte det også for denne ekle hensikten … Det suger, skriver han på Instagram.

Krever ledelsens avgang

Sjefen i X-Site Energy Service, Doug Sparrow, uttalte først at selskapet ikke har noe med den kontroversielle tegningen å gjøre.

- Denne kommer ikke fra X-Site eller noen ansatte hos oss, noen andre har gjort dette. Det er alt jeg vet, har han tidligere uttalt til CityNews.

Nå er derimot selskapet ute på nett og beklager den kontroversielle tegningen.

I pressemeldingen beklager selskapet skadene klistermerket har gitt, samtidig som de fordømmer det.

- Eksplisitte bilder og personlige angrep på hvem som helt er helt uakseptabelt, skriver selskapet på sin hjemmeside.

Over 11.000 personer har nå signert et opprop for å få fjernet ledelsen i selskapet.

Kulturministeren i Alberta, Leela Sharon Aheer, har også vært ute og kritisert klistermerket.

- Skammelig, uakseptabelt og degraderende, skriver hun om klistermerket.