Reagerer sterkt på toppløs-oppslag: – Er kjipt og vondt å bli fremstilt på en sånn måte

- Jeg fikk skjermbilder og meldinger hvor det sto «Ida, se hva de skriver om deg», forteller Ida Johansen Aaserud (20).

Tirsdag ble Paradise Hotel-deltakerne for våren 2020 presentert. Å bli vist frem som Norges neste realitykjendiser er en spennende affære for mange av de vordende tv-spirene, men for Ida Johansen Aaserud (20) fra Gran fikk dagen en kraftig bismak.

På forsiden av Dagbladet.no ble det nemlig brukt et bilde av henne toppløs på stranden ved siden av sitatet «– Skal knulle og herje».

«KNULLE OG HERJE»: Slik så det ut på fronten til Dagbladet tirsdag ettermiddag. Foto: Skjermdump.

Problemet? Johansen Aaserud har sagt det stikk motsatte, og sitatet tilhører en helt annen deltaker.

– Jeg fikk skikkelig sjokk og ble ganske oppgitt da jeg så det. Det er jævlig kjipt at de velger å putte et bilde av meg på en sånn overskrift, når det absolutt ikke er mine ord og jeg aldri kunne sagt noe sånt, sier Ida som synes det er synd at førsteinntrykket av henne i mediene blir helt feil.

Føler seg maktesløs

Da Nettavisen møtte Ida under pressedagene før deltakerne sjekket inn på hotellet i januar, var hun helt tydelig på at hun ikke kom til å ha sex på hotellet og at hennes grense gikk ved å kline med noen.

Ida Johansen Aaserud (20) avbildet i Mexico i januar 2020 i forbindelse med innspilling av vårsesongens Paradise Hotel på TV3. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

I saken til Dagbladet er hun sitert på: «Jeg er veldig forholdsjente. Jeg har hatt mange kjærester og er ikke en som ligger rundt». Altså en sterk kontrast til det som sto i forsidetittelen til avisen.

– Det er veldig kjipt og vondt å bli fremstilt på en måte jeg absolutt ikke vil. Jeg står ikke for de verdiene, og jeg vil være et godt forbilde, sier Ida til Nettavisen.

For Ida er det å være i mediene noe helt nytt, og opplevelsen var skremmende, ettersom hun følte hun mistet kontrollen på sine egne ord.

– Jeg vet at man skal være forsiktig med hva man sier til media og at ting kan bli vridd på og lagt frem veldig feil, men når det ikke er jeg som har sagt dette, da man føler seg jo veldig maktesløs, sier hun.

Redd folk dømmer henne uten å vite

Gjennom dagen tikket det inn meldinger fra venner, familie og andre deltakere i Paradise Hotel som hadde reagert på oppslaget.

– Mange sendte meg skjermbilder og sa «Ida, se hva de skriver om deg», for de som kjenner meg vet at dette ikke er noe jeg kunne sagt eller en holdning jeg har.

Hun synes det er spesielt ubehagelig at mange ikke får med seg at sitatet tilhører en helt annen enn henne.

– Tenk om foreldrene til venner sitter og blar og det der kommer opp og de ikke gidder å trykke seg inn for å lese. Folk regner jo med at det er jeg som har sagt det, når det er mitt bilde og den teksten. Jeg synes det er skikkelig kjipt og kleint for meg, forteller hun.

– Det var ekkelt

Da det skjedde visste hun ikke hva hun skulle gjøre med oppslaget, som ble liggende i noen timer på forsiden av Dagbladet.

– Jeg synes det var ekkelt og jeg tenkte «hva gjør jeg nå?». Jeg visste ikke hvem jeg skulle kontakte og tenkte å få tak i noen deltakeransvarlige fra Paradise Hotel. Det sto der utrolig lenge og det gjorde meg jævlig forbanna, men så byttet de heldigvis etter hvert.

I sosiale medier er det flere som har tatt det for god fisk at sitatet tilhørte Ida, og ironiske kommentarer som «foreldrene må være stolt...» har florert. Selv fikk hun tilsendt skjermbildet av faren.

– Mamma og pappa sa at de synes det var kjipt at jeg blir fremstilt sånn. Både venner, deltakere, familie og venner av familie har reagert på det, for de kjenner meg og vet at det er en holdning jeg ikke har.

Hun forteller også til Nettavisen at hun skal ta kontakt med Dagbladet.

– Det her er ikke greit.

Skjermbilder av Dagbladet-oppslaget ble spredt på sosiale medier, blant annet Instagram-siden «grusommebi», som har nær 30.000 følgere. Foto: Instagram/Twitter

– Ivrig desker

Nettavisen har også vært i kontakt med Dagbladet for å få svar på hva som har skjedd:

– Dette er en glipp, og det er beklagelig. Det var en på desken som var litt ivrig, og som nok ikke hadde lest saken godt nok, og som trodde at sitatet var fra Ida. Det er uheldig for henne, og det er uheldig for oss, sier Jonas Jørstad, digitalredaktør for Seoghør.no og Dagbladet Kjendis.

Det var TV3 som tok kontakt med Dagbladet, kan både Jørstad og kanalen selv fortelle.

– Vi synes dette var et merkelig valg, forteller Thomas Horni, pressekontakt i TV3, som tok kontakt med Dagbladet da kanalen oppdaget feilen.

– Da stresset vi, og byttet til et gruppebilde i stedet, forteller Jørstad i Dagbladet.

TV3 synes det er leit at den feilaktige vinklingen lå ute så lenge:

– Dette er jo snakk om alminnelige, unge mennesker som ikke har medieerfaring. Vi håper og forventer at de blir fremstilt riktig, sier Horni.

– Vi hadde ingen onde hensikter. Meningen var bare å lage en god sak, forteller Jørstad.

– Hva tenker du om at skjermdumper av Ida med den opprinnelige teksten har blitt spredt på sosiale medier?

– Det er beklagelig! Vi er lei oss for at en sånn glipp får sånne konsekvenser. Vi er vant til at Paradise-deltakere er ganske løsslupne, men det betyr ikke at vi ikke skal ha kontroll på den journalistikken. Vi er irriterte på oss selv. Det var aldri meningen, og vi beklager. Vi er Paradise Hotel-fans og skal heie ekstra på Ida! sier Jørstad, som ikke kan si sikkert hvor mange timer bildet og teksten lå ute på fronten.

Visste ikke at toppløsbildet skulle brukes i mediene

Bildet som sto ved siden av sitatet, er hentet fra en video som ble filmet av produksjonsselskapet til Paradise Hotel, og ikke under pressedagene.

Ida forteller at hun ikke visste at videoen hvor hun er toppløs skulle sendes til mediene og hevder det samme gjelder de andre deltakerne. Dette ble filmet av produksjonsselskapet i forbindelse med serien, og ikke på pressedagene.

– Vi ble spurt om vi ville stille opp toppløs og jeg tror alle jentene sa ja, men vi spurte hva det skulle brukes til. Det var de ikke sikre på, men de sa de trodde det skulle brukes i introen vår i programmet eller som teasere på tv, forteller hun.

– Hadde jeg visst at dette var til mediene hadde jeg faktisk sagt nei, for jeg har ikke lyst til å ligge toppløs overalt på forsidene. Det var ikke akkurat det jeg så for meg, sier hun.

Horni understreker at han ikke kan svare for hva produksjonsselskapet Mastiff har sagt til deltakerne, men mener det er helt naturlig at mediene, som har fått tilsendt videoportretter av deltakerne, bruker dette i dekningen sin:

– Hvis man har fulgt med tidligere, og lest i mediene, så kan man se at det stadig vekk brukes skjermbilder fra programmet.

