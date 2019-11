Reaksjonene hagler etter Sarah Hylands dristige bilde på Instagram

– Dette sender bare ut feil signaler, skriver én kritiker om bildet til skuespiller Sarah Hyland og forloveden. Andre mener folk er i overkant følsomme.

«Modern Family»-skuespiller Sarah Hyland (28) og forloveden Wells Adams (34) har publisert et noe dristig bilde på Instagram, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

På bildet, som later til å være knipset i forbindelse med en bryllupsfest, griper både Adams og kameraten Matt Shively om brystene til sine respektive kjærester.

– Vi tar fotobokser i bryllup veldig seriøst. #mcm til mennene som elsker og behandler damene sine som dronninger, fleiper Hyland i bildeteksten til bildet.

Emneordet #mcm står for «man crush monday», og følger gjerne bilder av menn, gjerne hemmelige forelskelser, som publiseres på en mandag.

Langt fra alle av Hylands nærmere syv millioner følgere setter pris på fleipen, og henger det på metoo-knaggen, skriver Fox News.

En skriver i kommentarfeltet:

Dette sender bare ut feil signal.

En annen skriver:

Som dronninger = som objekter? Oppløsningen av patriarkalske kjønnsrelasjoner kan ikke komme snart nok.

En tredje person skriver:

I tider med respekt for kjønnsbalanse og kvinners rettigheter, ser vi fremdeles bilder som dette. Vi går ikke framover med en slik mentalitet.

Flere støtter imidlertid Sarah Hyland, og skriver at bildet ikke har noe med #metoo å gjøre.

En skriver:

Dere skjønner alle at dette er forloveden hennes, ikke sant? Det er en ekstremt stor forskjell mellom forloveden din som griper tak i puppen din MED SAMTYKKE for et lettbent bilde, og en mann som behandler en kvinne som «et objekt».

En annen mener:

Folk begynner å bli i overkant følsomme.

En tredje skriver:

Hmm. Hvis hun er den som legger ut bildet og gifter seg med den mannen, har dette bildet ingenting med #MeToo-kampanjen å gjøre.

Sarah Hyland har i skrivende ikke kommentert kritikken.

Hyland og Adams har vært sammen siden oktober 2017, og annonserte forlovelsen sommeren 2019. Datoen for bryllupet er ikke kjent.

