«Real Housewives»-stjernen avslører pikant sex-tradisjon

Til hvert jubileum gir «Real Housewives»-Braunwyn en helt spesiell bursdagsgave til ektemannen.

Braunwyn Windham-Burke, kjent fra realityprogrammet «Real Housewives of Orange County», er kjent for å lire av seg på godt og vondt. Stadig skaper hun overskrifter i utenlandske medier med sine tumulter med de andre husfruene i serien.

Her i Norge vises serien på TV 2 Sumo.

Nå skaper hun imidlertid overskrifter av helt andre grunner enn krangler og opptøyer.

Feirer med trekant

I den seneste episoden av den populære TV-serien kommer det nemlig frem at hun og ektemannen gjennom en årrekke, gründeren Sean Burke, har som bursdagstradisjon å ha trekant.

Ifølge Fox News startet tradisjonen da Sean Burke fylte 35 år, og siden den gang har Windham-Burke hatt som fast tradisjon å gi ektemannen en trekant til hvert jubileum.

Startet som en spøk

Det er i episoden Windham-Burke snakker åpenhjertig om den pikante bursdagstradisjonen som startet for omkring 30 år siden.

– Vi befant oss på Hard Rock Hotel i San Diego i forbindelse med bursdagen hans, og vi hadde leid alle hotellrommene i første etasje. Vi hadde venner overalt, og alle slapp seg løs, forteller «Real Housewife»-stjernen.

Ifølge Windham-Burke lå det på dette tidspunktet i luften at de skulle ha trekant med en annen kvinne.

– Husk at jeg har vært sammen med han i en årrekke. Alt vi har gjort, har vi gjort sammen. Det var på en måte sånn «åh, det hadde vært gøy», og jeg var sånn «dette er bursdagspresangen din». Så det startet som en spøk, men så ble det til at han skulle få det i gave for hvert jubileum, forteller hun.

Ofte samme kvinne

Ifølge Windham-Burke kjenner ekteparet til kvinnen de ofte har hatt sex med, men forteller at de også har variert litt. Hun understreker at det aldri er snakk om andre menn.

Windham-Burke er imidlertid ikke den eneste «Real Housewife»-stjernen som har vakt oppsikt med sine sex-uttalelser.

Under forrige sesong av «Real Housewifes of Beverly Hills» var det Denis Richard som skapte overskrifter da hun utleverte ektemannens penis.

Ifølge henne var det nemlig penisstørrelsen hun falt for ved ham.

– Um, jeg syntes han var veldig søt og jeg ville ligge med han. Jeg ville bare ha sex med han. Han har en veldig stor penis, fortalte hun.

Flere pikante detaljer

Hun røper også at ektemannen har større penis enn hennes tidligere ektefelle Charlie Sheen.

– Jeg har sett noen peniser i livet mitt, og jeg vil si at Aaron har den største jeg noen gang har opplevd, fortalte hun.

Også Lisa Rinna, fra samme serie, har også fått mye oppmerksomhet for sine avsløringer i ekteskapet med Harry Hamlin. Tidligere i våres avslørte hun at hun og ektemannen ofte ser på porno sammen.

HEFTIG EKTESKAP: Harry Hamlin og Lisa Rinnas ekteskap har vart i 22 år, som er for livstid å regne i Hollywood. Foto: NTB Scanpix

– Det er sinnssykt bra. Jeg liker ikke skitten porno, det må være pent. Du må ha det gammeldagse greiene, det nye er tatoveringer og jeg liker pen porno. Det er hett! fortalte Rinna.

Uttalelsene kom i kjølvannet av at episoden «Grilling me softly» hadde rullet over tv-skjermene. Der var fruene fra Beverly Hills på campingtur.

Denis Richards fortalte rundt leirbålet at hun hadde kjøpt en massasjetime med happy ending til kjæresten, fordi han aldri hadde hatt det før. Deretter innrømte Richards at hun selv også har fått det etter en massasjetime.