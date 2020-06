Realitystjernene måtte finne nye inntektskilder grunnet korona. TikTok ble løsningen, og kan sikre dem flere millioner

Luke Trotman fra «Love Island» tjener mer enn 10.000 kroner per innlegg.

TikTok har eksistert siden 2014 (først som Musical.ly), men spesielt det siste halvåret har enda flere fått øynene opp for det sosiale nettverket der brukere kan dele korte videoer med alt fra sang og dans til matlaging, tips og triks og andre talenter.

Trolig har koronakrisen vært med på å bidra til å øke TikToks popularitet, da det har vist seg som en god kilde til underholdning i en tid der man skal holde seg hjemme. For enkelte har det sosiale nettverket også blitt svært lønnsomt.

Realitystjernene håver inn

I likhet med Instagram, er TikTok svært lønnsomt for influensere. Blant annet markerer flere realityprofiler seg på TikTok nå som de ikke har muligheten til å sikre seg inntekt ved å for eksempel gjøre opptredener på diverse utesteder.

Tar vi en kort tur over dammen, tjener de britiske «Love Island»-deltakerne fett på TikTok.

Ifølge Daily Star er det Luke Trotman som tjener best av «Love Island»-profilene. Like bak på topplista følger kjæresten Siannise Fudge, som han møtte på «Love Island».

Trotman har mer enn én million følgere på TikTok, noe som er en viktig faktor i hvor mye man potensielt kan tjene per innlegg. Jo flere man når ut til, jo mer penger havner i kassa.

Mens Trotman tjener om lag 878 britiske pund, i overkant av 10.300 kroner, per innlegg, sikrer Fudge seg 702 pund, om lag 8300 kroner, per innlegg. Det tilsier at kjæresteparet til sammen har tjent mer enn 463.000 kroner siden Storbritannia ble satt i lockdown 23. mars, ifølge Daily Star.

Dersom duoen fortsetter å produsere like mye innhold og tjener like mye per innlegg de kommende månedene, kan de dermed ende opp med over tre millioner kroner innen 2021.

Lønnsom koronakrise

Mellom kjæresteparet Trotman og Fudge på lista over de best betalte «Love Island»-stjernene på TikTok, finner vi Amber Gill, som vant 2019-sesongen av realityprogrammet.

Hun kan tjene opp mot 818 britiske pund per innlegg, om lag 9600 norske kroner, noe som tilsier at hun har tjent 16.379 pund så langt i koronakrisen, over 192.000 kroner.

Den som derimot har potensiale til å tjene mest, er Kady McDermott, som deltok i sesong to av «Love Island». Hun ligger til nå like bak Fudge på lista, og tjener 570 britiske pund per innlegg. Det tilsvarer om lag 6700 norske kroner.

På bakgrunn av at det er McDermott som er mest aktiv på det sosiale nettverket, med 75 videoer, er det altså hun som ligger an til å potensielt tjene mest penger i tiden fremover.

Ovie Soko, Maura Higgins og Chris Taylor, alle fra sesong fem av britiske «Love Island», tjener alle over 5000 kroner per innlegg de deler på det populære sosiale nettverket.

Utover dette er også årets vinnere, paret Paige Turley og Finley Tapp, blant dem som sikrer seg nye inntekter gjennom TikTok. Mens Turley tjener 226 pund, 2600 kroner, per innlegg, kan Tapp sikre seg 201 pund, ca. 2300 kroner.

Flere inntektsmuligheter

Det finnes flere måter å tjene penger på TikTok på, og en av dem er ifølge nettstedet Influencer Marketing Hub å sikre seg et samarbeid der man får betalt for produktplassering.

De største TikTok-erne kan tjene mellom 50.000 og 150.000 amerikanske dollar på slike samarbeid, skriver nettstedet. Det vil si at enkelte tjener mer enn en million på samarbeid.

I tillegg er det mulig å tjene godt på donasjoner fra følgerne sine, samt salg av såkalt «merch» - for eksempel klær.

Ifølge Influencer Marketing Hub er det også svært mange som tjener mye på å operere på flere sosiale medier samtidig, for eksempel både TikTok og YouTube. På den måten kan man kryss-promotere ved å for eksempel dele en oppsummeringsvideo av de mest sette TikTok-videoene på YouTube, og med det nå ut til et enda større publikum.

I skrivende stund er det den 16 år gamle, amerikanske influenseren Charli D'Amelio som tjener best på TikTok. Hun tjener 48.000 dollar per innlegg, over 445.000 kroner.

Også i Norge er det mulig å tjene gode penger på TikTok. Her til lands har Paradise Hotel-kjendis Karl Fredrik Førli seilt opp som en av de største profilene.

Ikke bare avslører han hvor mye han kan tjene – til Nettavisen forklarer han også hvordan han oppnår suksessen.