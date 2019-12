Rebel Wilson spiller ofte roller som gale, alkoholiserte kvinner. I virkeligheten har hun aldri vært full

Skuespillerstjernen Rebel Wilson sjokkerte publikum til taushet.

Vi kjenner hun best fra filmer som «Brides Maids», «How to Be Single», «The Hustle» og «Isn't It Romantic» der hun ofte spiller den gale venninnen som ikke tar seg det grann høytidelig, og er mer enn gjenomsnittet glad i flaska.

I virkeligheten, derimot, er den australske skuespiller Rebel Wilson (39) redd for alkohol.

FEIL INNTRYKK: Selv om Rebel Wilson velger å holde på party girl-imaget utad, er hun langt fra det egentlig. Her er hun sammen med skuespillerkollega Anne Hathaway på Hollywood Walk of Fame Star-seremonien i Los Angeles tidligere i år. Foto: NTB Scanpix

I et nylig intervju med programleder James Cordan i talkshowet «The Late Late Show», avslørte hun at hun aldri har vært full i løpet av sitt 39 år lange liv.

- Det er ikke tull, kommenterte hun til publikum som reagerte med en pinlig stillhet, ifølge Fox News.

Dyrker party girl-imaget

At publikum og de andre gjestene reagerte som de gjorde er kanskje ikke så rart. På sin egen Instagramprofil har Wilson opprettholdt det kanskje noe gale og viltre imaget hun har fra sine mange roller.

- Jeg dyrker dette party girl-bildet av meg selv på Instagram og så videre. Men det er ikke sant. Det er bare meg med flasker. Det er som en intern spøk med meg selv, uttalte hun.

Ifølge E!News har Wilson holdt seg unna alkohol helt siden hun lærte på barneskolen at alkohol dreper hjerneceller. Første gang hun smakte alkohol skal hun ha vært 25 år gammel, syv år etter at det ifølge australsk lov er lov å drikke alkohol.

Ellevilt år

Som nevnt har Wilson gjort stor suksess på skuespillerfronten. Spesielt det siste året har skuespillerkarrieren til 39-åringen skutt i været med hele fire filminnspillinger med sentrale roller.

På Instagram har hun selv feiret sitt hittil beste år i karrieren.

- 2019 har vært et episk år karrieremessig. Jeg har hatt fire filmer som har kommet ut: «Isn't it Romantic», «The Hustle», «Jojo Rabbit» og snart «Cats». (..) Jeg har i tillegg vært med i tre TV-serier i Australia, og jeg har reist rundt i verden flere ganger enn jeg kan telle, skriver hun blant annet.

Med andre ord kan dette bli Wilsons store sjanse til å gå av med en pris til neste års store filmprisutdelinger. Til tross for en enorm filmproduksjon de siste årene, har 39-åringen blitt nominert til en rekke priser, men aldri stukket av med seieren.