Regis Philbin (88) er død

TV-legenden døde av et hjerteinfarkt, 88 år gammel.

Saken oppdateres.

Det skriver nettstedet TMZ lørdag kveld. Philbin var en stor kjendis i USA i en årrekke, hvor han var programleder, skuespiller og sanger. Han var kjent for å holde et høyt tempo, og ifølge TMZ var Philbin kjent som «den mest hardtarbeidende mannen i bransjen».

I en uttalelse fra familien som er gjengitt av nettstedet People skriver de følgende:

«Hans familie og venner er for alltid takknemlige for tiden vi fikk med ham, for hans varme, hans legendariske sans for humor og hans unike evne til å få en hvilken som helst dag til å være noe verdt å snakke om. Vi takker hans tilhengere og hans beundrere for støtten i løpet av hans karriere på over 60 år», skriver familien.