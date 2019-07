10 herlige norske hotellavbrekk for mor og far i sommer

Skaff dere barnevakt, og bestill en ferie fra ferien her og nå.

Etter en lang ferie med familien trenger mor og far ofte en liten ekstra ferie. Noen få timer for å tenke, puste ut og være kjærester.

Vi gir deg våre 10 anbefalinger til hotellene som kan gi den velfortjente ferien fra ferien.

1. Nytt og flott i Oslo: Amerikanlinjen

Dette helt nye (2019) hotellet i Oslo ligger midt på Jernbanetorget og er et herlig krasj mellom 1919 og 2019. Klubben på hotellet er inspirert av jazzscenene i New York, cocktailbaren er som tatt ut av luksusen fra 1919 mens de kule rommene virkelig er inspirerende.

Sjekk hotellet her

2. Kult og urbant i Bergen: Hotel No 13

Vi må bare elske et hotell som byr deg inn med følgende: Hotel & Burgers. Moderne og kult midt i Bergen by.

Sjekk hotellet her

3. Kongress-pausen i Trondheim: Clarion Hotel

Det er mulig å get down to business, som de sier i USA, på det som egentlig er et stort kongresshotell rett ved Trondheimsfjorden.

Sjekk hotellet her

4. Luksusvidunduret i Oslo: The Thief

Drøm deg bort i den kuleste baren i Oslo, gå på spa eller bare nyt luksusrommet. Topp, toppere, toppest. PS! Frokosten er en drøm.

Sjekk inn her

5. Spahimmelen i Larvik: Farris Bad

Dette er noe både mor og far virkelig vil elske. En tur til Larvik, en tur til spaet og en tur fri fra det meste.

Se mer her

6. En pause på innlandet: Hotel Strand

På Gjøvik der kan du ha det bra. Spesielt om du besøker det store spa-anlegget.

Se mer her

7. Lev på kanten i Tromsø: The Edge

En kul plassering, fine rom og strålende service. Tre i ett.

Sjekk inn her

8. Mer spa: Son Spa

Dette spahotellet tilbyr det meste for deg som vil slappe av. Fine rom og fint spa, samt en nydelig beliggenhet.

Sjekk inn her

9. Rock i Drammen: Union Brygge

Dette hotellet er et rockehotell, og lever godt opp til det. Drammen er på vei opp, dette hotellet er på topp.

Se mer her

10. Kos i sør: Hotel Ernst

En klassiker i Kristiansand, og nei - vi snakker ikke om Julius. Hotel Ernst leverer varene.

Sjekk her