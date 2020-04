101 ting du bør ha sett i Norge

Norgesferie er ferie med hjertet. Her er de 101 stedene, attraksjonene og opplevelsene du bør ha på din liste.

Det å oppleve sitt eget land gir mange overraskelser, positive følelser og hyggelige minner.

Vi har tatt turen rundt i Norge for å guide deg til de 100 tingene du bør ha opplevd i Norge. Listen er ikke rangert fra 1 til 100, men inndelt på deler av Norge.

Alle stedene, opplevelsene og tipsene er valgt ut av Nettavisen reisetips. Vi er helt sikre på at mange vil føle at det mangler et sted eller to, så vi ønsker å utvide listen med 99 steder til. For å få til det trenger vi din hjelp. Det kan du gjøre ved å fylle in skjemaet nederst i denne saken.

Noen av lenkene i denne saken vil gi inntekter til Nettavisen om du klikker på dem, og booker overnatting.

Reisetips og guide til Sørlandet

Denne delen av Norge er nå faktisk kun ett fylke: Agder. Det er også et ganske nytt uttrykk. Før 1902 ble faktisk dette området regnet som en del av Vestlandet. Det bor rundt 300 000 mennesker på Sørlandet.

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen)

1. For store og små: Dyreparken i Kristiansand

Det er mye å se på, mye å gjøre og mye for pengene i den store dyreparken som også har Kardemomme By, Sabeltann, Hakkebakkeskogen og Kutoppen.

Du kan bo på Dyreparken Hotell

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen/Nettavisen

2. Norges beste sommerby: Grimstad

Sommeren 2019 kåret vi Grimstad til den beste sommerbyen i Norge. Du kan lese hele vår begrunnelse her.

Lindesnes fyr. Sørligste punkt i Norge.

3. Norges sørligste punkt: Lindesnes fyr

Dette er så langt sør du kan komme i Norge. Eller, om du tar turen ut fra fastlandet er det faktisk skjæret Pysen helt sørligst. Uansett er du i Lindesnes kommune. Der finner du også den sørligste byen i Norge, Mandal. Der finner du det vakre turområdet Furulunden med mange fine badestrender. Området ble i 2001 kåret til Norges beste friluftsområde, og ble i 2008 av Visitnorway.com kåret til landets beste sted å løpe.

Hotell i Mandal? Sjekk Mandal Hotel eller klassiske Kjøbmandsgaarden

Sjekk også ut Lindesnes Havhotel

4. Syden i Norge: Strand Hotel Fevik

Det blir kanskje ingen sydentur i år, men du kan oppleve en skikkelig sydenstrand med langgrunn bading på Fevik utenfor Grimstad. Et supert hotell, nydelig strand og kort vei til andre opplevelser.

Her kan du se nærmere på hotellet

5. Den norskeste sykkelturen: Nasjonal sykkelrute nummer 3

Denne sykkelturen går fra Kristiansand til Haukeligrend. Turen er på rundt 257 kilometer. Det er mulig å fortsette på ruten til Kristiansund gjennom Hardanger, men den delen er ikke skiltet (skiltingen er fram til Haukeli). Her får du utrolige naturopplevelser som stupbratte fjell, vann, elver og den norskeste av natur.

Sjekk hotell i Kristiansand her

Sjekk overnatting ved Haukeli her

Sjekk buss til og fra Kristiansand her

Trenger du ny sykkel? Sjekk her

6. Maten: Restaurant Under

Dette er en unik opplevelse, ikke bare i Norge. En restaurant under havoverflaten. Ligger på Lindesnes. Ble kåret til beste nye restaurant i verden i 2019, og fikk stjerne i Michelinguiden.

Sjekk den her

Lyngør er vakker sørlandsidyll

7. Lyngør

Det er mange gode grunner til å dra til Lyngør i Tvedestrand kommune, men dette som i 1991 ble kåret til det beste bevarte tettstedet i Europa er en sjarmerende liten perle på flere øyer. Du kan ta taxibåt eller rutebåt, eller få leid deg en båt om du kan kjøre selv. Sjekk ut de lokale serveringsstedene (Seilmakerfruens Kro og Pers brygge), besøk Lyngør Fyrstasjon og ta med deg reker for å spise på svabergene. Bør kombineres med et besøk i Tvedestrand og Nes jernverksmuseum.

Du kan bo på Tvedestrand Fjordhotell

8. Brufjellhålane

Jettegrytene og disse hulene ble dannet under siste istid, og er et herlig syn. Turen er bratt, men verdt det. Flekkefjord er nærmeste sted.

Sjekk turbeskrivelsen her

Her finner du overnatting i og rundt Flekkefjord

Lista fyr

9. Lista og Farsund

Lille Amerika har noen herlige strender, og er et supert sted for surfing. Sjekk også ut Lista fyr. Farsund er for øvrig også hjemstedet til Liverpools supporterklubb i Norge.

Du kan spise godt og bo fint på Rederiet Hotel

10. Trehyttene i Gjerstad

Hva med å overnatte i noen vaskeekte trehytter? Det kan du gjøre i Gjerstad. Litt som å kombinere barndommens trang til å ha en skikkelig trehytte med en voksen versjon av tilbake til naturen, bare med komfort.

Sjekk her

Reisetips og guide til vest i Norge

11. Fjellturen til vest: Lyseveien til Lysebotn

I definisjonen av denne delen av Norge får du med store fjellområder, og en av de fineste fjellturene du kan ta. Dette utrolige fjellområdet er fin for gåtur, eller kjøreturen på Lyseveien, fylkesvei 500. Sirdal, hvor du starter, ligger i Agder og Lysebotn i Rogaland.

Se gåturen her

12. Kjeragbolten

Kjerag ligger ikke så langt unna Preikestolen (se under). Dette er den høyeste toppen av de to, og rager 1110 meter over Lysefjorden på det høyeste.

Bolten på Kjerag er rund stein som har satt seg fast mellom to fjellsider tusen meter over havet – og denne er det mulig å stå på toppen av – om du tør! Mange fjellklatrere og basehoppere drar hit, men en gåtur opp til bolten byr også på litt av et adrenalinkick.

Turen tar 5-6 timer Øygardstøl til Kjerag og tilbake. Det er mulig å ta turen som dagstur fra Haugesund eller Stavanger.

Du kan bo på Hotel Amanda i Haugesund

13. Preikestolen

Preikestolen er en av de mest kjente og populære toppturene i Norge, og fjellet finner vi ved vakre Lysefjorden i Rogaland. Dette er en flott naturopplevelse for eventyrlystne, som kan gjennomføres som en dagstur med utgangspunkt fra Haugesund eller Stavanger.

Turen tar rundt 4 – 5 timer tur-retur fra parkeringsplassen, inkludert et kort stopp på toppen. Det er ikke satt opp sikkerhetsgjerder rundt hyllen på toppen, hvilket gjør opplevelsen spektakulær uten forstyrrende elementer. Det anbefales å trø varsomt ut mot kanten.

Her finner du hotell i Stavanger

14. Trolltunga

En tredje flott topptur er Trolltunga i Hardanger. Fjellet her strekker seg 1100 meter over havet. Målet for turen er fjellhyllen Trolltunga som stikker rett ut av fjellet, 700 meter over Ringedalsvannet under.

I løpet av stigningen på rundt 900 meter oppover spaserer man forbi fossefall, grønn vegetasjon og fjelltopper som gjør gåturen variert og spennende. Den ultimate belønningen er utsikten på toppen.

Forbered deg på 8 – 10 timers topptur totalt. Det anbefales å overnatte i Hardanger.

Sjekk overnattingssteder i Hardanger her

15. Avaldsnes

Det gamle vikingriket Norge kan du ta en tur til ved å besøke Avaldsnes, det eldste kongesetet i Norge. Olavskirken står igjen som et minnesmerke fra en svunnen tid, og du kan også besøke Nordvegen Historiesenter og Vikinggarden. Du kan også besøke blodheia, med det som kalles de nordiske pyramidene: Rehaugane.

Scandic Maritim i Haugesund passer fint som sted å overnatte på

16. Kongeparken

En herlig lekepark for små, og en tøff opplevelse for de litt større. En halv time sør for Stavanger finner du Kongeparken.

Her finner du hotell i Stavanger

17. Byrkjedal

Det er mulig å diskutere dette med oss, men skulle vi malt Norge og noe vi mente virkelig viste Norge hadde vi gått opp fjellene ved Byrkjedal med herlige Byrkjedalstunet som utgangspunkt.

18. Borestranda

En super sandstrand på Jæren som kan hevdes å være den beste i Norge for drageflyvning.

Sola Strand Hotel er ikke langt unna (20 min)

19. Farse i Bryne

Vi er litt usikre på den kulinariske guidingen vi skal gjøre i denne listen, og hoppet ubevisst over kompe i Grimstad (nå har du lest det her at det bør du få med deg). Bryne kan by på mye, men farse er noe du ikke må gå glipp av. For deg som er fra andre steder i landet kan du tro dette er en helt vanlig kjøttkake som de kaller det på innlandet. Det er IKKE det.

Sjekk ut Farsekongen

Du kan bo på Bryne Kro & Hotel

20. SUP (og kajakk) på Frafjord

Ok, SUP er Stand Up Paddling og vi tror det kuleste stedet å gjøre dette er Frafjord.

Besøk Frafjord SUP her

Reisetips og guide til Oslofjorden

21. Hovedøya

Oslo kommune kjøpte denne øya i 1952, og dette er en kulturminneøy med lang historie. Det er fine badestrender, og en kort båttur ut. Ved klosterruinene midt på øya ligger Klosterkroa, en kiosk og kafé med servering.

Her finner du hoteller i Oslo

22. Tusenfryd

Den store fornøyelsesparken utenfor Oslo har mange timer med underholdning for store og små.

Les mer om Tusenfryd her

23. Sørenga

Dette nye området i Oslo ligger på solsiden på ettermiddagen. Her er det sol, bademuligheter og gode drikke/spisemuligheter. Oslos beste solnedgang.

24. Norsk folkemusem og Vikingskiphuset, Bygdøy

Dette er så ekte rotnorsk du kan få det i sykkelavstand til Karl Johansgate. Folkemuseet har ofte mange aktiviteter, og vikingskipene bør du i hvert fall ha sett en gang i løpet av livet.

25. Mathallen

En av de fine tingene med å dra på utenlandsferie er alle de gode smakene. Hvis du ikke kan ta turen ut av landet kan du oppleve smaker på nydelige Mathallen.

Du kan bo rett ved Mathallen på Scandic Vulkan

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen)

26. Paradisbukta

Skal du bade i Oslo, og finne deg en strand så bør du finne Paradisbukta bortenfor Huk på Bygdøy.

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen)

27. Tjuvholmen

Ett av Oslos nyeste områder har først og fremst to ting å by på: En liten badestrand og Astrup Fearnley-museet. Noen meter unna er Aker Brygge med shopping, spising og deilig soft-is (og øl!).

Ute på Tjuvholmen finner du selvfølgelig også The Thief

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen)

28. Holmenkollen

Sommer og vinter er dette et sted å oppsøke for utsikt over Oslo, aktiviteter og hotellet som ser ut som om det er hentet rett ut fra et eventyr.

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen)

29. Trollvann

Kanskje den vakreste naturen i Osloområdet er noen få hundre meter unna Oslo sentrum. NB! Kjøp deg en bolle på Trollvannsstua. Du vil ikke angre. PS! Ikke kjør buss eller bil opp, gå en av veiene som går skogen opp fra Grefsenkleiva/Årvoll.

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen)

30. Vigelandsparken

Denne parken er kjent over hele verden for sine skulpturer, og Frognerparken er et nydelig sted å slappe av. Rett ved finner du Oslos beste burger på Kverneriet og superkinoen Colosseum.

Sjekk steder å bo i nærheten her

Telemark

31. Telemarkskanalen

Dette er en vannvei fra Skien til Dalen (se under) som er en opplevelse utenom det vanlige i Norge. Kjøp deg billett på forhånd, og opplev Norge fra båt inne i landet. Magisk natur og herlig stemning.

Her bør du bo i Skien

32. Rjukan og Gaustadtoppen

Rjukan er på UNESCOs verdensarvliste, og turen opp til Gaustadtoppen med Gaustadbanen en opplevelse for livet. Dette er norsk industrihistorie, og et helt unikt sted i Norge.

Her kan du bo på Rjukan

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen)

33. Rauland

Skulle vi invitert noen til å se hvordan Norge er i en slags eventyrversjon ville vi dratt dem med til Rauland. Et magisk landskap med turløyper bortover, nedover og oppover. Ett av de vakreste områdene i Norge.

Dalen Hotel er et helnorsk sted å feire en romantisk helg.

34. Dalen Hotel

Det er ikke mange hoteller som får sin egen plass på denne listen, men Dalen Hotel fortjener det med sin helt utrolige plassering, stemning og herlige virklighet.

Her kan du se nærmere på Dalen Hotel

35. Heddal Stavkirke

Denne stavkirken ble bygget på 1200-tallet, og er en arkitektonisk kjærlighetserklæring til det å lage en kirke. En visuell nytelse og en sakral opplevelse i herlig natur.

Her finner du overnattingssteder i nærheten

Øst for Oslofjorden

36. Oscarsborg festning

Det var her Blücher ble senket så konge og regjering kunne komme seg unna. Historie, et nydelig turområde og en opplevelse.

Du kan også bo på festningen

37. Son

Dette er en liten perle langs Oslofjorden med et supert spahotell og et sjarmerende sentrum. Det nærmeste du kommer det som ofte kalles sørlandsidyll i Østfold, og kanskje også i Norge.

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen)

38. Gamlebyen i Fredrikstad

Den gamle delen av Fredrikstad ble grunnlagt i 1567, og er en av de best bevarte festningsbyene i verden.

Her kan du bo i og rundt gamlebyen

39. Hvaler

Hvaler er en øykommune, og ligger omtrent så langt du kan komme før du er i Sverige. Rundt 1 500 bor her til vanlig, og opp mot 30 000 på sommeren. Alle øyene har noe ved seg, se bare på denne guiden.

40. Oldtidsruta

Denne historiske turen byr på Norges mest konsentrerte samling av oldtidsminner fra bronsealder og eldre jernalder. Sjekk ruta her.

Akershus og Vestfold

Disse fylkene som ikke lenger er to fylker var store da det bare var Akershus og Vestfold også (og ikke Viken). Vi har uansett slått disse to sammen her i listen vår.

41. Eidsvoll 1814

Grunnloven er grunnmuren til huset som er samfunnet vårt, og det var her den ble laget i 1814. I dag er det en opplevelse i historie i tillegg til å være et vakkert område.

Her finner du hoteller i nærheten

42. Fetsund lenser

Tømmerfløting har lang historie i Norge, og her får du bli med på den historien. Naturlig vakkert, og spennende for store og små. Fetsund lenser er et nasjonalt kulturminne.

Her kan du bo i nærheten

43. Bærums verk

Handelsstedet Bærums verk er som å ta en liten tidsmaskin tilbake til en tid som er borte. Butikker, spisesteder og historie blandet i ett.

Her finner du hoteller i nærheten

44. The Well

Dette er et av de største spaanleggene i Europa. Det er ikke et hotell der, men du kan transporteres til og fra Oslo for eksempel.

45. Henie Onstad

Ett av verdens fremste museer for moderne kunst finner du rett utenfor Oslo. En gave fra Sonia Henie og hennes mann.

Her finner du hoteller i nærheten

46. Trollfoss

Dette er ikke en av de største fossene i Norge, men den er imponerende nok. Den krevende turen dit er også en opplevelse i seg selv. En slik dam og foss du egentlig bare ser i amerikanske filmer, om du ikke går hit altså.

47. Verdens ende

Dette er jo ikke helt verdens ende, det er mer et vakkert sted ut mot Skagerak med selfiefyret Vippefyret.

Her finner du overnatting i nærheten

48. Brygga i Tønsberg

Det er mange brygger i Norge. Ikke så rart med den kysten vi har, men det er få som har så yrende liv sørover i Norge. Brygga i Tønsberg er også et godt utgangspunkt for å oppleve en av den eldste byen i Norge. I nærheten har du Oseberghaugen og Slottsfjellet.

Se de beste hotellene i Tønsberg her

49. Høyjord stavkirke

Haugagerdis kirkja er den eldste stavkirka som har overlevd fra middelalderen sør i Norge. Den ligger rett ved Andebu i tettstedet Høyjord, og i Andebu finner du også en gammel kirke i steinkirken Andebu kirke. For deg som liker naturopplevelser bør du sjekke ut turområdene rundt Trollsvannet.

50. Kistefos museet

Jevnaker var med i Oppland fram til 1. januar, men ble aldri med i Innlandet. Siden det er nå Viken fylke har vi museet med her. Et museum som New York Times mente var grunn god nok til å dra til Norge. Det medførte at vi skrev en sak på engelsk, om det som kalles The Twist. Nå kommer det nok ikke så mange fra utenfor Norge hit med en gang, men vi kan jo høre på anbefalingen fra den amerikanske avisen.

Innlandet

Her har vi tatt med områder som ligger i andre fylker, det vil si det store Viken, mest fordi konseptet er innlandet her. Det vil si steder som er i midten av Norge uten særlig tilgang til kyst.

51. Skibladner

Verdens eldste hjuldamper som fortsatt er i drift kalles også Mjøsas hvite svane. En tur på den største innsjøen i Norge med denne er en herlig, avslappende affære.

Sjekk de 10 beste hotellene rundt og på Gjøvik her

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen (Nettavisen)

52. Lillehammer sentrum

Lillehammer levde i mange år på OL, men det var en grunn at den lille byen ved Mjøsa fikk OL som også var av det visuelle slaget. Dette ser rett og slett ut som en by fra fortiden. En sentrum så sjarmerende som noen.

Sjekk topp 10 hoteller på Lillehammer her

53. Bjørneparken

Bjørneparken er en dyrepark med store naturlige opplevelser for store og små. Ligger på Flå.

Det er et eget hotell i Bjørneparken

54. Maihaugen

Friluftsmuseet på Lillehammer har mange gamle bygninger, men også innendørs opplevelser.

55. Trysil

Norges største skisenter er et selvfølgelig vintermål, men på sommeren er det vakre naturområder og golf. Stiskyklingen her er en super sommeraktiviet.

Her finner du de beste hotellene i Trysil

56. Hemsedal

Kåret til det beste skisenteret i Norge på vinteren, og på sommeren er det vakker natur med mange herlige opplevelser. Sjekk for eksempel ut Rjukandefossen eller Skogshorn. Det er en grunn til at Hemsedal kan få lov til å kalle seg de skandinaviske alper.

Sjekk hoteller i Hemsedal her

57. Jotunheimen

3500 kvadratkilometer med de høyeste fjellene i Nord-Europa, Galdhøpiggen og Glittertinden. Alle nordmenn burde ha besøkt Jotunheimen i hvert fall en gang i livet.

Hoteller i Jotunheimen? Joda, det finnes

58. Galdhøpiggen

Greit, Galdhøpiggen ligger i Jotunheimen. Likevel er det verdt å ta denne som et eget punkt. 2 468,9 meter over havet. Den er også mulig å komme til toppen på for svært mange. Sjekk turtipset her.

59. Jutulhugget og Alvdal

Jutulhugget er Norges Grand Canyon, selv om det er noe mindre. Det er en av Nord-Europas lengste canyoner, og i Alvdal kan du besøke Aukrustsenteret.

Hoteller ved Alvdal

60. Rondane nasjonalpark

Norges eldste nasjonalpark regnes av mange som også den vakreste. Her er det ti fjelltopper over 2 000 meter.

Her er de beste stedene å sove ved Rondane nasjonalpark

Bergen, fjord og fjell

61. Jostedalsbreen

Isbreen er på 487 km², og er den største isbreen på det europeiske fastlandet.

Her finner du hoteller i nærheten

62. Voss

Voss er hjertet i fjord-Norge, og har store opplevelser innenfor natur og sport. Ekstremsportbygda har mye å by på også for de som bare er glad i det ekstremt vakre.

Her finner du hoteller i Voss

63. Fra bryggen til Fløyen med Fløibanen

Vi måtte jukse litt med Bergen siden bergenserne ellers ville kommet med mange ønsker. De hadde hatt rett om de hadde sagt både Bryggen, Fløyen og Fløibanen. Siden alt er i nærheten av hverandre i det sjarmerende sentrum så kan de skarre så mye de vil. Hit skal vi igjen. Og igjen. Og igjen.

Sjekk hoteller i Bergen her

64. Flåmsbanen

Denne togturen er unik. I verden. Og en du virkelig bør ta. Myrdal-Flåm. Flåm-Myrdal.

Sovetid? Her kan du sove

65. Sognefjorden

Norges lengste og dypeste fjord, og sidefjorden Nærøyfjorden står på UNESCOs verdensarvliste.

Sjekk hoteller rundt Sognefjorden her

66. Geirangerfjorden

Kan dette være blant det vakreste i verden? Svaret er nok ja, og UNESCO er enig. Eventyr i virkelighet er Geirangerfjorden.

Sjekk hoteller i nærheten her

67. Vøringsfossen

Eidfjord kommune i Vestland fylke, og en foss med fall på cirka 145 meter. Vakkert som bare det.

Du kan bo på dette hotellet i Eidfjord

68. Trollstigen

Trollstigen er ved Geiranger, så kombinasjonen er naturlig. Veien de fleste har sett på bilder er verdt å oppleve selv.

69. Stalheimskleivene og Nærøyfjorden

Den 1,5 kilometer lange veistrekningen Stalheimskleivi ble bygget mellom 1842 og 1849. De 14 hårnålssvingene gjør det til en nesten like stor opplevelse som Trollstigen. Her ikke langt fra Voss kan du også oppleve Nærøyfjorden i enden.

70. Sognefjellsvegen

Dette er en nasjonal turistvei som er stengt om vinteren. En stor kjøreopplevelse. Dette er Nord-Europas høgaste fjellovergang, og går mellom Lom og Gaupne.

Sjekk hotell her

Møre og Trøndelagene

71. Atlanterhavsveien

Veien har blitt kåret til verdens vakreste bilvei, og den går mellom Kårvåg og Bud. Det er mellom Molde og Kristiansund.

Sjekk hoteller nær veien her

72. Røros

Femundsmarka nasjonalpark og Forollhogna nasjonalpark, en utrolig vakker by og det fine Rørosmuseet.

Her finner du hoteller i Røros

73. Topptur til Saksa

Ålesund er den nærmeste byen, Saksa er turen du vil ta. En spektakulær utsikt er det du får.

Her finner du de beste hotellene i nærheten

74. Innerdalen

Norges vakreste fjelldal finner du 10 kilometer fra Sunndalsøra i Sunndal.

75. Hitra

Hitra er 2 500 øyer, holmer og skjær. Hovedøya er den syvende største øya i Norge, og den største sør for Lofoten. Hitra har omkring 7 000 vatn og tjern.

Her kan du bo

76. Stiklestad

Stiklestad er et sogn og fire gårder i Verdal i Trøndelag. Det er historisk grunn.

Du kan bo på Scandic Stiklestad

77. Nidarosdomen

Olav den helliges gravkirke ble bygget mellom 1070 og 1300, og er et hjerte i Norgeshistorien.

Her kan du bo på hotell i Trondheim

78. Moskussafari på Dovrefjell

Det er rundt 150 moskus i Norge. De aller fleste av disse er på Dovrefjell. Safari kan bookes for å se disse majestetiske dyrene.

Du kan bo her

79. Romsdalstrappa

Åndalsnes, en super utsikt. For den som ikke har høydeskrekk.

Her finner du hoteller

80. Straumen

Straumen er oppkalt etter Straumen, den nest sterkeste tidevannsstrømmen i Norge. Dette vakre stedet er verdt å besøke også for de vakre turområdene.

Langsomt mot nord

81. Nordlyset

I Norge er det størst sjanse for å se nordlys fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i nord samt på Svalbard.

82. Øyriket Træna

Dette forblåste øyriket med fugletitting og et tusentalls øyer er en opplevelse for store og små.

Her kan du finne steder å bo

83. De syv søstre

Det er merket løype opp til hver enkelt av toppene, mellom toppene også. Rett sør for Sandnessjøen, sentralt på Helgeland på Alstenøya.

Her finner du steder å bo

84. Lofoten fiskevær

Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst. 24 000 innbyggere. Spektakulær natur.

Sjekk steder å sove her

85. Bodø og Svartisen

Noen av de vakreste stedene å gå på tur er rundt Bodø. I tillegg får du en sjarmerende by og hyggelige folk. Svartisen nasjonalpark har den nest største isbreen i Norge.

Du kan bo her i Bodø

86. Bergsbotn

Dette utsiktspunktet på Senja er en av de tingene som bør sjekkes av på din liste over ting du har gjort i Norge.

87. Unstadstranden

Unstadstranden er kjent som Norges surfeparadis, og er en av Lofotens vakreste strender. Her arrangeres surferkonkurransen «Lofoten Masters» hvert år. Faktisk er venstrebølgen i havet ved Unstad en av de beste i verden. De snille sommerbølgene passer perfekt for nybegynnere. Da kommer både familier, voksne og pensjonister for å nyte stranda.

88. Turistveien Senja

Det er 18 turistveier i Norge, se alle her, men vi mener nok dette er den vakreste.

89. Brennviksanden

Stranden imponerer med myk sand, turkist vann, omkranset av ruvende fjell. Selv om det er er litt vanskelig å reise hit er det absolutt en fin opplevelse. Ca. én timers sjøtur fra Bodø og 3,5 timers biltur nord for Bodø.

90. Narvik

Historien er en ting, men naturen er viktigst. Vinteren kan gi deg ski, sommeren store turer.

Her kan du bo

Tromsø

91. Fjellheisen i Tromsø

Gondolbanen tar deg til en super utsikt over Tromsø, som er en by som selvfølgelig også har andre ting å by på.

Her kan du bo

92. Polaria

Det arktiske opplevelsessenteret i Tromsø. For store og små.

93. Segla

Dette voldsomme fjellet kunne vi tatt med over, siden det er på Senja. Vi tar det som eget punkt også.

94. Nordkapp

Nordkapplatået er så langt nord at du knapt kan tro det er noe mer.

Du kan bo her

95. Varangerhalvøya nasjonalpark

De eldste kulturminnene her er over 4500 år gamle, og det er to samiske helligdommer i denne nasjonalparken som er hele 1804 kvadratkilometer.

Finn hoteller i Finnmark her

96. Tyven i Hammerfest

En utrolig populær gåtur. Turen passer alle, og gir en herlig naturopplevelse.

Her finner du hotell i Hammerfest

97. Ingøya

Dette er en eventyrøy med utrolig natur med lang historie.

98. Struves meridianbue

Struves meridianbue var astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struves prosjekt for nøyaktig å bestemme jordens form og størrelse. Stedet er Hammerfest.

99. Alta museum

Verdensarvsenter for bergkunst ligger i Alta.

Her finner du hoteller i Alta

100. Frigjøringsmonumentet i Kirkenes

Da Nord-Norge ble frigjort i 1944 ble det ikke like stor del av historien som senere ble fortalt i norske klasserom. Dette monumentet hedrer russernes innsats for frigjøringen av Norge.

Her finner du hoteller i Kirkenes

Svalbard

101. Spitsbergen

Svalbar i seg selv er en stor opplevelse for alle, om det er isbjørn, isbre eller vel, alt.

Her finner du hoteller på Svalbard

Synes du noen mangler? Det er vi sikre på at er riktig. Fyll ut skjemaet under så vi kan utvide listen til 200!