6 hoteller i Norge som gir deg sydenstemning

Sommerferien 2021 blir i Norge, og hotellene som kan tilby strand, bading og alt det andre vi kjenner fra varmere strøk blir utsolgt først.

Skal vi tro myndighetene og reiseforsikringsselskapene kan det være lurt å planlegge for en norsk ferie også sommeren 2021. Siden du kan bestille med gratis avbestilling helt fram til du nesten skal dra kan det være lurt å sikre seg noen perler allerede nå.

Vi har funnet fram noen hoteller i Norge som gir deg den vidunderlige sydenstemningen, uten at det krever at du forlater landet.

Ett sted du kan vurdere sterkt først er å plassere deg selv midt i Oslo sentrum med det nye hotellet Amerikalinjen. Da er det gåavstand til båtene, og til bystrand.

Det er fire mil fra flyplassen i Kristiansand til dette hotellet, og bilturen fra Oslo tar litt over 3 timer nå som mesteparten av veien er helt ny. Turen fra Bergen tar 8 timer.

Det er 90 rom på hotellet, og om sommeren blir de fleste rommene utsolgt fort. Den nydelige plasseringen er heller ikke langt fra en av de skjulte strandperlene på sørlandet: Storesand.

Du kan bestille rom med full gratis avbestilling til dagen før du skal overnatte.

Du kan velge et hotell ved eller på Dyreparken i Kritiansand, og dermed ha direkte tilgang til badeland. Det badelandet er riktignok dyrere enn selve Bystranda i Kristiansand, og skulle vi valgt ville vi heller kjørt ut til Dyreparken og bodd på stranda.

Dette hotellet i Lyngdal har en helt nydelig utsikt, og et badeland for barna rett på hotellet. Selv om du ikke finner en utstoppet giraff så får du mye moro for pengene for store og små her.

Sørlandsbadet er en opplevelse, og det er ikke langt til Lindesnes. Natur, moro og syden så mye som du kan få i Norge.

Hotellet har 67 rom.

En skikkelig sandstrand, et skjarmerende hotell og 73 rom. Finfin avstand til Torp (47 minutter) og Verdens Endre er en gåtur på 45 minutter.

Det er sandstrender i Norge, og så er det strender slik som du finner her. Dette er kanskje nærmere de velkjente danske sanddynene, men vakkert er det. Her kan du posere med eller uten fancy vesker.

Her er det mer snakk om spadelen av sydligere strøk. Stort spa, og fin beliggenhet på et fint hotell. Herlig kombinasjon.

