Budapest-guiden: Hotellene du må bo på

Bli kjent med Budapest. Her er hotellene du må bo på, og alt du må få med deg av attraksjoner.

Budapest har i de seneste årene blitt mer og mer populær blant nordmenn, både som studiested og reisemål. Hva som tiltrekker oss er lett å forstå: rimelig luksus, majestetiske bygninger og en god fest. Et ypperlig sted for enhver anledning, om det skal være utdrikningslag eller kjærestetur.

Budapest er som kjent delt inn i to deler. For å gjøre det helt enkelt kan man si at det er på Pest det er fest, det er her man som turist ofte bor, oppholder seg, spiser og tar seg en øl. Her er bygningene større og menneskene flere, den pulserende storbyfølelsen er til å ta og føle på. Når det er sagt er Buda-siden alltid en kort gå- eller trikketur unna. Her er det lavere bylyd og bygninger, fjelltopper og skog skiller Buda-siden fra de færre grønne flekkene på Pest. Budapest er altså en by av karakter og mangfold, her er det noe for alle.

For å kunne orientere seg i Budapest er det et par ting du må få med deg. Utca betyr gate og uttales "utsa", gatene strekker seg mellom Körút og Út(alléer) og Tér (plasser) binder alt sammen. Pest-siden kan forstås ved å tenke at alléene går faktisk fra en ende av Donau til den andre, som i en halvmåne og de ender ofte i en bro over Donau. En tommelregel er at de første tre halvmåneformede alléene fra Donau kan man oppholde seg i og bo i. Ved å se på noen av Budapests hoteller kan vi bli nærmere kjent med byen og alle dens kvaliteter.

Corinthia Hotel Budapest

Dette er et rimelig femstjernershotell. Her kan man virkelig nyte Budapests luksuskvaliteter. Corinthia Hotel ligger rett ovenfor Erzsebet Korut, og med kort gåavstand til distrikt syv, også kalt Det jødiske distrikt. Som i mange andre europeiske storbyer er det jødiske distriktet i Budapest et av de hippsete og mest voksende distriktene. Her finner du to av byens mest kjente ruinebarer, Instant-Fogas og Szimpla i tillegg til prøvende ungarske designerbutikker og nytenkende kaféer. Mat i området kan nytes på en av de mange moderne israelske restaurantene.

Hotellet har mineralbad og spa typisk for Budapest. Hvis man vil kose seg litt ekstra anbefales det å ta i bruk Corinthias "Executive Club", med denne oppgraderingen har man tilgang på hotellets buffet hele dagen, her finnes mat, snacks og drikkevarer i høy kvalitet. Trykk her for å booke den komplette Budapestopplevelsen på Corinthia!

Hotel Rum er et nytt og moderne hotell som ligger i distrikt fem, nærområdet kryr av kaféer og restauranter. Det ligger rett ved handlegaten Vaci utca, nasjonalmuseet og mathallen. Hotellet har en "chique" innredning og kan minne litt om et leilighetskompleks heller enn et hotell. På toppen av hotellet finnes en restaurant som serverer lunsj og middag hele uken, med frokost og brunsj som tillegg i helgene. Om man ikke skal bo her anbefales en tur opp på taket uansett, restauranten heter Toprum Sky & Bar.  Klikk her for å sikre deg et hotellrom på Hotel Rum!

Dette hotellet ligger også i distrikt fem, men med flere shoppingmuligheter i nærheten og i gåavstand til Budapests majestetiske parliament. Et par hundre meter fra hotellet ligger "Liberty square", en grønn lomme midt i byen. Området kan sammenlignes med Oslos Frogner, med lukseriøse kaféer og interiørbutikker på ett hvert hjørne, men med priser som ikke setter spor i lommeboken. Klikk her for å sjekke ut hotellet!





Et sjarmerende hotell rett i nærheten av Stefansdomen, Budapests midpunkt. Her kan man lett orientere seg til Budapests Champs Elysees, "Andrassy ut". I Andrassy ligger luksusbutikkene på rekke og rad. Hvis man vil få med seg en ekstra spesiell suvenir fra Budapest kan man ta turen innom den kjente ungarske porselenbutikken Herend, som ligger i Andrassy. Følger man Andrassy hele veien opp kommer man til Heltenes plass i byparken, et kjent monument som er verdt en liten gåtur. I byparken finnes også et slott, flere museer og det karakteristiske mineralbadet Szechenyi.

Man kan heller ikke la være å nevne takterassen på dette hotellet, som har utsikt over hele Budapest. Perfekt for en drink med utsikt, og virkelig verdig et instagram-bilde. Trykk her for å booke et rom!

Aria Hotel Budapest har vunnet "TripAdvisor’s Travellers Choice Award" i både 2016 og 2017.

Har man lyst å komme seg litt unna bykjernen kan man bo på Danubius Hotel Gellert på Buda-siden. Hotellet ligger i skråningen til Gellerthøyden, som kan nås med trapper hele veien opp, gåturen tar omtrent 30 minutter. På toppen møter man en frihetsgudinne som titter utover hele Budapest. I sammenheng med hotellet ligger det kjente Gellertbadet. Når man først er på budasiden kan man jo ta turen innom slottet som nå brukes som museum, hvor blant annet Frida Kahlo og Picasso har hatt sine verk utstilt. Ikke langt fra slottet ligger også Mattiaskirken som er verdt en tur. Book oppholdet ditt her!

Når alt kommer til alt har ikke lokasjon på hotellet så mye å si, prisene på taxi i Budapest er latterlig billige. Likevel må man være obs når man skal sette seg inn i en taxi. Kun taxier som hører til firma er til å stole på, de som er såkalte "freelancere" tar seg gjerne friheten til å ta betalt to-tre ganger for mye. Bolt og Fötaxi er eksempler på taxifirmaer man kan stole på, de har også egne apper en kan laste ned for å gjøre turen enklere.

