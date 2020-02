De 10 beste strendene for Instagram-bilder

Skal du virkelig fyre opp med likes, gode stories og imponere med Instagram-nirvana så er dette strendene du bør besøke.

Ikke alle strender er like. Noen ser supre ut på bildene som hotellet har på sine egne hjemmesider, men ender opp med å være full av tang, tare og tyske turister. Andre derimot er verdt å kaste seg på flyet, ta et tog eller en haik for å komme til. For å bade, sole seg eller rett og slett bare ta et virkelig godt Instagrambilde.

Vi har plukket ut de 10 strendene du absolutt bør besøke for å få de virkelig gode Instagram-bildene eller storiesene. Vi starter til og med i Norge.

Denne stranden ligger rett nedenfor hotellet med navnet Strand Hotel. Det er flere grunner til at denne stranden er et ypperlig valg.

Hotellet ser meget bra ut om du tar bilde inn mot stranden, og i tillegg er det skikkelig langgrunt så du kan få med mye strand, hav og himmel uten å måtte svømme for å komme langt nok unna.

At det i tillegg ofte er en del folk som tar seg bra ut på bilde, og at det er en virkelig, skikkelig, ordentlig sandstrand slik du absolutt ikke er vant til fra Norge trekker også opp.

Se nærmere på hotellet som ligger der her

Giant’s Causeway, Nord-Irland

Denne veldig steinete basaltstranden brukes blant annet på coveret til Led Zeppelin-plata Houses of the Holy.

Sjekk hoteller i nærheten her

Elafonissi, Kreta

Denne stranden får et rosaskjær som gjør seg særdeles godt ut på bilder. Stranden ligger sørvest på Kreta, et godt stykke unna feriebyene. Egentlig ligger den på en øy, men ved lavvann kan man gå ut dit. Det ligger spisesteder på hotellet.

Her kan du bo nydelig i nærheten av stranden

Reynisdrangar, Island

Dette er ikke en varm, tropisk sandstrand. Derimot er det en strand med magisk natur og helsvart sand. Litt mer black metal enn bikini og boblevann, om du vil. Stranden ligger 2,5 time i bil fra Reykjavik.

Sjekk de 10 beste hotellene i Reykjavik her

Plage de la Corniche, Frankrike

På denne stranden (Plage er strand på fransk) ligger det som etter sigende er vedens høyeste sanddune: Dune du Pilat. Sandslott de luxe, spør du oss! Den nærmeste byen er Gujan-Mestras, og du kan bo på hotell her.

Sjekk hoteller her

Railay, Thailand

ja, denne har du selvfølgelig sett på mange bilder og i flere filmer. Du må bruke båt for å komme hit, og den ligger i Krabi-provinsen.

Bor du her kan du få båt over

Durdle Door, England

Dette er magisk landskap som tatt ut fra en tid for lenge, lenge siden. Durdle Door er i kalkstein, og ligger i Dorset. Nærmeste by er Bournemouth.

Sjekk de romantiske hotellene i Bournemouth her

Baker Beach, USA

Ok, det er ikke stranden som egentlig er tingen. Det er mer broen i bakgrunnen. Og byen, da. For en by!

Sjekk våre tips til verdens beste biltur som inkluderer San Francisco her

Praia De Dona, Portugal

Algarvekysten er utrolig vakker, og denne lille stranden er en av de vakreste stedene på hele kysten. Eller, glem det, det er DET vakreste stedet.

Sjekk de rå strandhotellene på Algarvekysten her

Polihale Beach, Hawaii

Selvfølgelig. Hawaii må med. Og denne stranden er en strand hvor du får mye plass alene. Ofte.

Stranden ligger på Kauai