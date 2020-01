Disse hotellene lar kjærligheten blomstre, samlivet sprudle og gir varme til kosen.

Hvis du vil ta med den helt spesielle i ditt liv på en romantisk tur er det fint om hotellet legger til rette for de riktige opplevelsene. Enten det er en tur på valentinsdagen, en bryllupsdag, en markering eller rett og slett litt voksentid.

I 2020 er valentinsdagen, eller valentine's day som den heter på new norwegian, på en fredag og året etter på en søndag siden det er skuddår i 2020. Bedre påskudd for å velge et romantisk hotell for en helg det kan bli verdt å huske finnes knapt.

Vi gir deg listen over de 14 mest romantiske hotellene i Norge, hvor hotellet vi setter på tredjeplassen faktisk ikke kan oppleves på selveste valentinsdagen. Det kan likevel bookes som gave som gis på dagen.

Nettavisen reisetips kårer Britannia Hotel til det mest romantiske hotellet i Norge i 2020

Det nylig gjenåpnede Britannia Hotel er øverst på vår liste over romantiske hoteller i Norge. Etter den store oppussingen som tok flere år åpnet hotellet igjen den 1. april 2019, og er nå tilbake til sin virkelige storhet.

Første gangen hotellet åpnet var i 1870, og så i 1897 med ny fasade. Palmehaven på hotellet er en av de mest ikoniske restaurantene i Trondheim, og Norge. Det er likevel ikke det neste stedet man kan spise på hotellet, som totalt har seks spise-og drikkesteder.

Det nye Britannia Spa er strålende, og plasseringen av hotellet et veldig godt utgangspunkt for å oppleve det særdeles sjarmerende Trondheim.

Luksus og nydelige omgivelser preger Britannia Hotel

Luksus til fingerspissene er et godt utgangspunkt for blomstrende romantikk, og vi er ikke i tvil om at det er fortjent at Britannia Hotel ligger øverst på vår liste.

Kikk nærmere på hotellet her

Dette helt nye hotellet midt i Oslo sentrum kan by på alt du kan ønske deg fra et storbyhotell. En strålende plassering, en god restaurant, deilige rom, service i toppklasse og en bar vi elsker.

Amerikanlinjen er inspirert av den gamle båten som gikk til USA, og har all innpakning du trenger for en virkelig het storbyhelg.

Her finner du hotellet

Dalen Hotel er et helnorsk sted å feire en romantisk helg.

Dette er ikke bare litt som det gamle slagordet til melkesjokoladen: Ingen over, ingen ved siden av. Dalen Hotel er det tredje mest romantiske hotellet i Norge, men for naturelskeren er det ingen over. Helt øverst. I tillegg er det så norsk som du nesten bare kan få melkesjokladen til å bli.

Hotellet ligger i enden av innsjøen Bandak, ikke langt fra skisportens vugge i Morgedal i Telemark (eller i fylket Vestfold og Telemark som det heter). Eventyrhotellet åpnet i 1894, og ligger rett ved Telemarkskanalens endestasjon. Trehotellet kan by på klassiske rom, en restaurant med tradisjonell god mat og en lobbybar med pianist 6 dager i uken.

Hotellet er sesongåpent fra 23. april til 11. oktober 2020.

Alt veldig langt fra så mye mer enn Dalen sentrum som tross sin sjarme ikke byr opp til å bruke mye tid på noe særlig annet enn hverandre. Romantikken får virkelig blomstre her, og med noe av de mest naturskjønne omgivelsene i verden bør alt være klart for å nyte en utrolig helg.

Kikk nærmere på hotellet her

Losby Gods er en tidsmaskin tilbake til år som var.

Dette hotellet har vunnet pris som det beste historiske hotellet i Europa, og den 150 år gamle hovedbygningen syder av historie.

Nydelige rom, deilig mat og skjønne naturopplevelser kun 20 minutter fra Oslo og 40 minutter fra Gardermoen. Romantikken får tid og mulighet med en tur til Losby Gods.

Sjekk hotellet her

Du vet det vi sa om at det ikke finnes noe shotell som er så vakkert plassert som Dalen Hotel? Vel, det stemmer. For strengt tatt er ikke dette et hotell, men rorbuer du kan bo i. (Joda, det er jo et hotell slik vi kjenner det med innsjekking og service, men for at vi skal beholde poenget for nummer 3 uten at det blir krangel mellom hva som er vakreste av kysten på Lofoten og fjellene i Telemark lar vi det være slik).

Dette er så langt ut i Lofoten du kan komme, og er et vaskekte fiskevær. Restauranten Gammelbua serverer god mat, og i de 39 rorbuene får du en virkelig autentisk opplevelse. Rustikk romantikk med moderne løsninger.

Fra Oslo flyr du til Bodø, og tar ferje.

Her kan du kikke på rorbuene

Strand Hotel Fevik har en strålende sandstrand, og på sommeren er det en het opplevelse. I vintermånedene kan deilig service, fine rom og god mat gi deg den riktige opplevelsen for en romantisk helg Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen/Nettavisen

Dette er et sommerhotell på utsiden, men det er liek sjarmerende hele året.

Se nærmere på hotellet her

Dette er en liten perle i Trondheimsfjorden med muligheten for å ta pausen du og din partner så gjerne fortjener.

Sjekk litt her

Det helt nye hotellet på Storo gir deg mulighet for den klassiske daten: Kino med kun å meter å gå.

Dette er et hotell som på grunn av sin beliggenhet kan gi deg en klassisk superdate med kino. Rett utenfor døra ligger Oslos storstue på kino: Odeon Kino. Det er også mulig å spise i forkant rett utenfor døra, og dermed mer tid til å nyte noen herlige timer inne på det nye hotellet.

Sjekk hotellet nærmere her

Erzscheidergaarden gir deg en liten tur tilbake i tid

Røros er noe for seg selv, og dette strålende lille hotellet ligger særdeles godt plassert inne i den sjarmerende byen. Hotellet i seg selv er også sjarmerende, og en klar romantisk anbefaling for den som ønsker en retroinspirert romantisk aften.

Sjekk hotellet nærmere her

Erverdig, super beliggenhet og fine rom. Dette er en virkelig fin blanding av alt du trenger for et godt hotell i Bergen by for en romantisk kveld.

Sjekk hotellet nærmere her

Eventyret er rett utenfor døra på Funken Lodge, ett av de mest romantiske hotell i Norge.

Hvor langt nord kan du dra romantikken? Ganske langt nord er svaret. En totalrenovering i 2017 har gitt et resultat som gir moderne rom og nydelige fasiliteter.

Utsikten over Longyerbyen er fin både i totalmørket på vinteren og hele de lyse nettene på sommeren. Funktionærmessen Restaurant er et supert sted å spise, og utenfor døra venter eventyret.

Her finner du hotellet

Designhotellet i Oslo sentrum er en super løsning for deg som vil våkne opp til deilig mat.

Dette er et sentralt plassert hotell i Oslo, som først og fremst har en stor ting som det kan argumenteres for: Oslos beste hotellfrokost.

Lite er så deilig å våkne opp til etter en deilig natt som en super frokost.

Sjekk ledige rom her

The Thief er en ung legende i norsk hotellverden allerede.

Dette hotellet er kanskje allerede en legende ettersom det er i denne baren hvor man møtes i Exit. Samtidig er det et designhotell plassert nydelig ute i Oslos vannkant, og gir deg akkurat den luksusfølelsen som kan gi grunnlag for en romantisk helg. Supert spa også.

Frokosten er helt utrolig.

Sjekk her

Helt i vannkanten kan du kose deg på dette nydelige hotellet med fine rom, gode fellesarealer samt strålende service. En deilig anbefaling for deg som vil nyte alenetiden med den rette.

Se nærmere på hotellet her