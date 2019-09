Hvis du skal lage deg en lang liste over hoteller du burde ha besøkt i Europa er dette et godt utgangspunkt.

Noen ganger i livet er det lov til å unne seg det lille ekstra.

Disse hotellene i Europa har alle det lille ekstra, og er alt fra hypermoderne luksus til strålende klassisk overklasse.

Dette er de 50 beste hotellene i Europa.

1. The Gritti Palace, Venezia, Italia

Dette vidunderlige huset var opprinnelig Gritti-familiens bosted da Andrea Gritti var doge, statsoverhode, for bystaten Venezia. Senere ble det ambassadørboligen for Vatikanstaten i byen.

Bygningen ble til et hotell i det 19.århundret, og har vært det utvalgte bostedet for mange statsoverhoder, kjendiser og rikfolk senere.

Historisk sus, en ekstrem beliggenhet og service fra alle fingertipper. Dette er hotellet du drømmer om før, under og etter at du bor her.

Her kan du sjekke tilgjengelighet, pris og se flere bilder på The Gritti Palace

2. Canaves Oia Epitome, Santorini, Hellas

24 rom(villaer) med en utrolig beliggenhet er utgangspunktet for dette ypperste av luksus. Her får du solnedgangen fra alle private basseng, og moderne luksus slik du bare kan drømme om.

Personlig service, gastronomiske opplevelser og en natur så storslagen rundt deg er utgangspunktet for det som er et minne for livet.

Her finner du hotellet

3. J.K. Place Firenze, Italia

Dette hotellet har en vidunderlig beliggenhet, men også et sted du er garantert en unik opplevelse. 20 gjesterom med takterrasse gir deg et perfekt utgangspunkt for å oppleve byen.

Dette hotellet er en opplevelse i luksus, et uavhengig hotell i en oase av overdådighet.

Kikk nærmere på hotellet her

4. La Bastide de Gordes, Gordes, Provence, Frankrike



Provence har særdeles mye å by på, og dette hotellet byr på mest. En herlig lukusksopplevelse for store og små med en rett og slett eventyrlig plassering med utsikt som tar pusten av deg.

Her kan du kikke nærmere på hotellet

5. Abadía Retuerta LeDomaine, Valladolid, Castilla y Léon, Spania

Klosteret Santa María de Retuerta stod ferdig i 1146, og ble da og nå regnet som et arkitektonisk mesterverk. Vinmarkene rundt klosteret har lenge vært regnet som noen av de beste i Spania, og det gamle klosteret er i dag både en vingård og et luksushotell.

Det er en kulinarisk opplevelse å besøke dette stedet, både for vin og mat. I tillegg til en utrolig service, nydelige omgivelser og et nydelig bassengområde.

Kikk på den utrolige eiendommen her

6. Porto Sani, Sani, Hellas

Det finnes en type hotell som ofte kalles sydenhotell av oss nordmenn. Slikt sett er dette hotellet sydenhotellet fra himmelen. Her er det rett og slett alt du kan tenke deg av fasiliteter for å nyte varme, deilige dager.

Her kan du kikke nærmere på hotellet

7. Lani's Suites Deluxe, Lanzarote, Spania

Vil du til varme strøk, og helst vil unngå barnelek er dette en luksusløsning fra den absolutt høyeste klasse. Her er det kun lov med voksne

Se nærmere på hotellet her

8. Grace Hotel Santorini, Auberge Resorts Collection, Hellas

Dette er en liten boutiqueperle med 21 rom, nydelig service og helt storartet plassering.

Utsikten er rett og slett slående.

Se nærmere på det her

9. Claridge's, Mayfair, London, England

Det er mange fine hoteller i London, men dette er vår favoritt. Et stort hotell med sentral plassering og service på høyt britisk nivå.

Se nærmere på det her

10. Grand Hotel Villa Serbelloni, Comosjøen, Italia

Det er litt som å ta en tur tilbake i tid hvis du besøker dette strålende hotellet ved Comosjøen. En helt utrolig natur overgås bare av hotellets fasiliteter og desig

Se nærmere på hotellet her

11. Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, Malaga, Andalucia, Spania

12. D-Maris Bay, Marmaris, Tyrkia

13. Palazzo Avino, Ravello, Italia

14. Hotel Belvedere, Riccione, Italia

15. Ballyfin, County Laois, Irland

16. Ett Hem, Stockholm, Sverige

17. La Réserve Paris Hôtel & Spa, Paris, Frankrike

18. The Lanesborough, London, England

19. Andronis Boutique Hotel, Oia, Hellas

20. Rosewood Castiglion del Bosco, Montalcino, Italia

21. Hotel du Cap-Eden-Roc, Cap d'Antibes, Provence, Frankrike

22. Hotel Alpin Spa Tuxerhof, Tux, Østerrike

23. Hotel Residence Agnes, Praha, Tsjekkia

24. Pax Guest House, Dingle, Irland

25. The Thief, Oslo, Norge

26. Grand Hotel a Villa Feltrinelli, Gardasjøen, Italia

27. Hotel 41, London, England

28. Le Meurice, Paris, Frankrike

29. Cotton House Hotel, Barcelona, Spania

30. Four Seasons Hotel Moscow, Moskva, Russland

31. Katikies Hotel, Santorini, Hellas

32. Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsawa, Polen

33. Quinta Jardins do Lago, Funchal, Portugal

34. Lime Wood, New Forest, Hampshire, England

35. Hotel Spadai, Firenze, Italia

36. Les Fermes de Marie, Megève, Rhône-Alpes, Frankrike

37. The Milestone Hotel, London, England

38. The Egerton House Hotel, London, England

39. La Granja, Ibiza, Spania

40. Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano, Italia

41. Hotel Villa Lara, Bayeux, Frankrike

42. Monaci delle Terre Nere, Zafferana Etnea, Sicilia, Italia

43. Four Seasons Hotel Gresham Palace, Budapest, Ungarn

44. Bill & Coo Suites and Lounge, Mykonos, Hellas

45. Belmond Hotel Splendido, Portofino, Liguria, Italia

46. Belmond Castello di Casole, Casole d'Elsa, Toscana, Italia

47. Cas Xorc, Sóller, Mallorca, Spania

48. Kayakapi Premium Caves - Kapadokkia, Urgup, Tyrkia

49. Hotel Adriatic, Rovinj, Istria, Kroatia

50. Hotel Amira Istanbul, Istanbul, Tyrkia

Slik laget vi listen

Vi har sett på anmeldelser fra hotels.com, booking.com og Tripadvisor, sett disse opp mot kåringene til Travel+Leisure, Daily Telegraph, CNN Travel, Business Insider og Vanity Fair. Disse kåringene har vi vektet mot våre egne ratinger fra tjenesten laurelnights.no. Resultatet er listen over.