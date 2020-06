Dette er landene nordmenn kan reise til i sommer

Sommerferien 2020 står for døren. Vi har samlet det du trenger å vite nå.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, med med ett unntak. Rådet gjelder til den 20. august, men resten av Norden skal revideres den 15. juni. Fordi unntaket er vår venn i sør, Danmark. Fra den 15. juni kan nordmenn fritt reise inn i Danmark.

Sjekk danske hoteller hos Choice her

Denne saken er ble oppdatert 5.juni

Det er deilig å være norsk i Danmark. Det gjelder også sommeren 2020, om du er tidsnok ute for å bestille feriehus eller hotell.

Her kan du finne andre ledige hotellrom i Danmark

(NB! Danmark melder om mange utsolgte hoteller grunnet at danskene selv ferierer i eget land)

Her kan du finne ferieboliger i Danmark

Du kan søke etter flere (og andre) ferieboliger her

(NB! Danmark meldte tidlig i mai at mange av ferieboligene var utsolgt)

Innen 20. juli vil det også vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land. Det betyr at du kan utsette ferien til den datoen om du vil håpe på å kunne reise til noen andre land i Europa.

Leie bil? Det kan du finne her

Norsk ferie er anbefalt for mange, men hotellene begynner å bli utsolgt. Her fra badehotellet Strand Hotel Fevik.

Reiser i Norge

Folkehelseinstituttet har følgende råd for reiser i Norge:

Etter flere uker med strenge tiltak er det for tiden lite covid-19-smitte i samfunnet og det lempes på rådene om fritidsreiser. Det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge er lettet på og slike reiser kan nå foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv.

Leie hytte i Norge? Sjekk her

Sjekk hoteller i Norge her (NB! Mange populære byer og steder i Norge blir også utsolgt)

Hva med en opplevelsesreise i Norge? De unike opplevelsene finner du her

Hva med fly?

Det er ikke alle flyavganger som normalt ville ha gått som går nå. Det letteste er å søke på en av de store motorene som søker på tvers for å se hvilke muligheter som finnes. NB! Mange flyselskap krever munnbind.

Her finner du flysøkemotor for å sjekke hvilke fly som går

Her finner du munnbind/ansiktsmaske

Her finner du antibakteriell håndvask

Kanskje sommeren 2020 er det året du besøker storbyen Berlin som har så utrolig mye å by på?

Reiser til Tyskland sommeren 2020

Nordmenn kan reise gjennom Tyskland på vei til Norge, men Tyskland har fortsatt grensekontroll på landegrensene til Danmark, Sveits, Østerrike og Frankrike frem til 15. juni. Man planegger normale reiseråd etter denne tiden.

Her finner du hotell i Tyskland

Kroatia er et nydelig reisemål, og er veldig åpent for nordmenn.

Reiser til Kroatia sommeren 2020

Kroatia har åpnet for all turisme. Det er begrensninger på antall mennesker på offentlige steder, men grensen er på 300 innendørs. Restauranter og butikker er åpne, men stenger midt på dagen for vask. Det er ingen karanteneplikt for EU/EØS-borgere, men det er innskrenkninger i bevegelsesfriheten, og egne smitteverntiltak som må følges i 14 dager fra innreisedato.

Her finner du hoteller i Kroatia

Det er alltid mange gode grunner til å reise til Hellas

Reiser til Hellas sommeren 2020

Fra 15. juni åpnes det opp for reiser fra de fleste land til Hellas, og fra 1. juli fra alle. Det vil si at Hellas har åpning for nordmenn som vil dit. Hellas har tilfeldige tester av folk som besøker landet, og vil også kunne nekte folk innreise.

Sjekk vår guide til de greske øyene her

Mange drømmer om italienske strender sommeren 2020, men reiserådene er foreløpig slik at det ikke anbefales.

Reiser til Italia sommeren 2020

Italia har åpnet for turister fra 3. juni. Fra 15. juni åpner arrangementer for 200 innendørs. Ting som nattklubber og andre lignende sosiale steder er stengt. Du må ha munnbeskyttelse innendørs i butikker og på transportmidler. Folkehelseinstituttet har helsefaglige smittevernråd hvor nordmenn rådes til å unngå reiser til Italia.

Her finner du hotell i Italia

Spania er mange nordmenns favorittferieland, og kan være aktuelt for mange.

Reiser til Spania sommeren 2020

Spania har stengt grensene for alle som ikke er spanske statsborgere. Kommer du likevel til Spania må du i en 14 dager lang karantene. Landet sier de kommer til å åpne delvis opp fra 1.juni. Det er obligatorisk for alle over 6 år å bruke munnbind på offentlige steder om man ikke kan holde 2 meters avstand.

Her finner du hotell i Spania

Algarvekysten i Portugal tiltrekker seg mange nordmenn, og det skjønner vi godt.

Reiser til Portugal sommeren 2020

Portugal har åpnet sine grenser for turisme igjen, for reisende fra EU/EØS. Offentlige steder som restauranter og museer er åpne for begrenset antall. Du må bruke munnbind på offentlig transport og i butikker. Det er 14 dagers obligatorisk karantene for alle som reiser til Madeira. Grenseovergangene mellom Spania og Portugal for bil, tog og båter er stengt fram til 15. juni.

Her finner du hotell i Portugal