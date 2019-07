Dette er Norges beste sommerby

Sommeren gjentar seg hvert eneste år, men skal du gå for en supersommer anbefaler vi denne byen.

Selv om det kan virke som om denne byen ikke er særlig vakker å se på, så skyldes det rett og slett en moderne skriveform. Det originale navnet på det som i dag var en by som så mye annet i Norge fra en gård. Gården het Grøm, som betyr elva som vokser fort. Grøm fikk lagt på det norrøne navnet for møteplass og stedet fikk navnet Grømstad.

I dag kjenner du byen under navnet Grimstad, en av fem byer i fylket Aust-Agder. Det er likevel fram til 1.januar 2020. Da blir Aust-Agder og Vest-Agder slått sammen til ett fylke: Agder. Kommunen med samme navn som byen har 23 000 innbyggere, mens det bor rundt 13 000 i selve den lille sørlandsbyen.

Historisk ble Grimstad egen kjøpstad i 1816, og fikk sin første store periode som havn for Frolands verk. På slutten av 1800-tallet var Grimstad skipsbyggeriby for seilskuter og en stor rederiby.

Vi mener den lille byen med så mange strender, god mat, kulturhistorie, mange soldager (flest i Norge), vidunderlige strender, reker, båter og strålende beliggenhet er den beste byen å tilbringe sommeren i.

Kunstutstilling i Ibsens gamle apotekergård

Henrik Ibsens Grimstad

Den femten år gamle Henrik Ibsen flyttet til Grimstad for å bli apotekerlærling i desember 1843. Tre år senere ble han far med vaskekonen Else Sophie Birkedalen, og selv om han betalte bidrag til sønnen - Hans Jacob Henriksen - ble fjorten år vedkjente han seg aldri farskapet offentlig. Det gjorde han likevel i et brev til byfogden i Grimstad: ...da jeg desværre med hende har pleiet legemlig omgang

I de senere årene i Grimstad begynte Henrik Ibsen å skrive, og hans første verk - Catalina - ble skrevet mens han jobbet på apoteket der. Boken ble gitt ut i Oslo, bekostet av hans venn Ole Schulerud. Den ble ingen suksess første gang den kom ut, men ble senere gjenomarbeidet på nytt.

I Grimstad kan du besøke bygningen hvor Ibsen var lærling som kunstmuseum, eller se huset hvor han bodde da han skrev sitt første verk. Der er det også et lite Ibsenmuseum. Rett ved siden av er en hyggelig kafé som har samme navn som forfatteren.

Grimstadforfatteren som gjerne blir litt glemt

Rundt Grimstad er det flere gjengrodde stier, og på disse har en av de dyktigste og mest kontroversielle forfatterne i Norge gått. Forfatteren flyttet til gården Nørholm utenfor Grimstad i 1918, og bodde der fram til han en kort periode ble satt på sykehus etter den andre verdenskrigen - også i Grimstad. Han dør på gården i 1952, i sin egen seng. Statuen av forfatteren, Knut Hamsun, har fått en plass i Grimstad selv om du må lete etter den. Hans gjengrodde stier, og plaketten som viser sykehuset kan du derimot lettere finne.

Av andre litterære mennesker som har blitt inspirert av Grimstad kan nevnes Herman Wildenwey, som bodde ungdomsårene sine her, Gabriel Scott og Roald Dahl som ofte var på besøk på Strand Hotel Fevik. Av mer moderne navn så er det verdt å nevne at Knut Nærum gikk på Dahlske videregående i Grimstad.

Lillian Müller i 1976 Foto: Oddvar Walle Jensen (NTB scanpix)

Ugland, Müller og andre kjendiser

Uglandrederiet er en av hjørnesteinsbedriftene i Grimstad, og rederiet som ble startet av Johan Milmar Ugland i 1930 er fortsatt familieeid. Playboymodell Lilliam Müller er også fra byen, eller mer korrekt så vokste hun opp på Fevik og senere Soltun barnehjem. Kristen Stalleland, som grunnlag Norsk Barneblad, er også fra kommunen - noe som også kan sies om Sverre Hassel, polfareren som nådde sydpolen sammen med Roald Amundsen.

Nottos i Grimstad er rett og slett en levende legende i pølser.

Legendarisk pølsekiosk: Nottos

Du kan ikke dra til Grimstad uten å spise pølse på Nottos på brygga. Slik er det bare. Deilige pølsebrød og nydelige pølser, herlig sørlandsservice og det lille ekstra som bare slike pølsekiosker har.

Smag & Behag i Grimstad har uteservering både på torvet og utenfor lokalet med dette skiltet. Innendørs er det et lokale som ligger rett på torvet.

Godt å spise: Smag & behag



Det er ingen tvil om at båtene som besøker Grimstad om sommeren, beboerne og alle studentene som frekventerer universitetet om vinteren har hjulpet på den gastronomiske gleden av å spise i byen.

Kokken Hans Petter Klemmetsen startet Smag & Behag i Storgaten i Grimstad i 2011, etter at han i lengre tid hadde vært ansvarlig for maten på Apotekergaarden. Det er få steder i Oslo som kan krangle på matopplevelsen på denne restauranten, både til lunsj og til middag. Noe enklere er det fra kokkens gamle kjøkken på Apotekergaarden, men du får både ok pizza og annen grei middag på stedet som også til tider har sommershowene i byen.

Spisestedene ligger mindre enn et kort steinkast fra Grimstads ene hotell: Scandic Grimstad.

Er du ute etter burger så har utestedet Galleri en fin meny. Bare ikke forvill deg inn i Grimstads kebabsjapper, det er ingen kulinarisk opplevelse.

Morterud bakeri er ikke godt for BMI, men for alt annet.

Bagevarer: Spis deg tjukkere og gladere i Grimstad

Er det en ting de virkelig kan i Grimstad så er det gode bakevarer, og først blant likemenn er Morterud Bakeri & Konditori. Byens best kanelboller, porker og kokosboller i tillegg til brødet du blir mett av i timesvis: Annas brød. Pølsebrødene på Nottos kommer også herfra, og du kan kjøpe dine egne her.

Det er også gode bakevarer på Bergshaven, men da mer av det klassiske slaget du kanskje er vant til fra resten av landet.

På krabbebåten kan du få både nykokt krabbe og reker.

Fisk og reker: Krabbebåten og fiskelaget

Krabbebåten ligger i Grimstad havn foran det nye, mellomvakre, biblioteket og senteret Odden. Der kan du kjøpe nykokte krabber eller ferske reker. Andre fiskevarer kan du få på utsalget i bygningen som ligger bak bildet her. Ellers er senteret Odden ikke en stor opplevelse, men har en fin Norlibutikk. Den lokale lekebutikken med koselige priser har forsvunnet (finnes en avdeling utenfor Arendal) og Lekekassen på nett.

Bådliv: Gjestehavn og pol

Det er en fin og stor gjestehavn i Grimstad (Informasjon finner du her), hvor båtene ofte er av ordentlig behagelig størrelse. Et kort steinkast fra havnen finner du polet, som har et fint utvalg. Husk bare å parkere båden før du tar en Nøgne Ø eller Homborsund-pils.

De vakre gatene oser sørland fra A til Å.

Gåturer: Skog, mark og sørlandsgater

Det er mange vakre turer i naturområdene rundt Grimstad (se oversikt her). Ikke alle foregår på gjengrodde stier. Du kan faktisk gå den stien som Hamsun selv skriver om. Den er merket med flere sitater fra forfatteren.

Hvis ikke kan en rusletur i ekte sørlandsidyll med hvitmalte hus hvor det ikke er vanskelig å få med seg yrende inneliv utenfra eller utelivet innenfra være å anbefale.

Det er kun 23 minutter fra Grimstad sentrum til Sabeltann og Julius.

Ting å gjøre: Dyr og lekeland

Hvis du vil ha et stort dyreland så er det kun 23 minutter til Sabeltann, Julius og Kardemomme By i Kristiansand. Noe nærmere er Gurebo gård og du kan også reise til Den Lille Dyrehage for en litt annerledes opplevelse. Sjøfartsmuseet i Grimstad har også ofte fine aktiviteter for barn. Det er også innendørs lekeland i Kristiansand og Arendal, samt flere fine lekeplasser utendørs i Grimstad.

Groos, her fra under Skralfestivalen.

Badelivet: De beste strendene rundt Grimstad

Det er mange steder å bade i det salte vannet i havet ved Grimstad. Groos er egentlig to strender som er langgrunne, og særdeles fine. En god kafé på området er det også. Lekestativ med sand gjør barnevennligheten enda bedre.

Marivold Camping er en super strand for den som har med barn

Hakket over på barnevennlighet er stranden innenfor en brygge på Marivold Camping. En bakke ned mot badeområdet gir deg full oversikt, og siden det er en brygge rundt er det få maneter. Lekeapparat ute i vannet og en rimelig kiosk/butikk på området.

Det er også langgrunt på Strand Hotel Feviks nydelige sandstrand

Rent sandmessig kommer Storesand høyt, men høyest rager sandmessig stranden ved Strand Hotel Fevik. Nydelig sandstrand, langgrunt og fin servering. Selvfølgelig ekstra bra om du bor på hotellet.

Nattåpent og aktiviteter

Grimstad sentrum er en stor gågate med en del butikker som egentlig ikke lever stort sett mer enn de gangene det er nattåpent. Samtidig skjer det aktiviteter i nærområdet, og oppleve det som skjer i Fjæreheia er både en kulturell og visuell opplevelse.

Butikkene's skilter i Grimstad er glad i apostrof.

Shoppingmessig kan ikke byen by på alt for mye, men butikkene som er der for interiør og klær er gode nok, og servicen upåklagelig. Selv om butikkene elsker sine apostrofer.

Strand Hotel Fevik er hotellet hvor Roald Dahl så gjerne hadde sine ferier.

Hotell: Overnatting i Grimstad

Det er ikke veldig mange valg for et ordentlig hotell i Grimstad sentrum. Det er strengt tatt kun ett. Det valget er Scandic Hotel Grimstad.

Se nærmere på det hotellet her

Hvis du vil bo direkte på stranden, og heller ta båd eller bil inn til Grimstad sentrum er det ingen tvil om at Strand Hotel Fevik er nesten det nærmeste du kan komme et sydenhotell i Norge.

Se nærmere på det hotellet her

Andre alternativer:

Ibsens B&B

Bie feriesenter

Grimstad vertshus

B&B Vestregate 37