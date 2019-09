Dette er verdens 5 villeste hoteller

Disse hotellene er en opplevelse i seg selv.

Hvis du er virkelig i beit på hvor du skal dra på ferie har vi her noen gode forslag til deg. Hva med å sove i et flammende tårn, en kirke eller i en virkelig gigantisk trehytte?

Valget er ditt.

Fairmont Baku er ett av de tre Flame Towers i Baku.

1. Fairmont Baku i Aserbajdsan

Ikke bare er dette hotellet på innsiden en opplevelse, men på utsiden er det et hotell som du uansett hvordan du snur på det vil få med deg om du drar til Baku. 165 meter høyt så er det en del av de tre Flame Towers, og en ganske synlig del av byen. På kvelden er det et lysshow fra tårnene som det er vanskelig å ikke få med seg.

Svømmebassenget på toppen av hotellet har en relativt grei utsikt.

De 300 rommene har blant annet suiter hvor du får personaliserte hårprodukter på begge de to(!) badene. På toppen av bygningen er det et stort basseng, og bar. De to andre tårnene, et steinkast unna har kino og shoppingsenter (vel, det siste skal åpne i 2020).

Hotellet er for øvrig ikke det høyeste i verden, det er nemlig dette.

Skal du bo som en dronning er det ikke mange bedre valg i verden enn Ashford Castle.

2. Ashford Castle i Irland

Dette er et ekte slott, og folk som Princess Grace, Brad Pitt og Mary Queen of the Scots har bodd her. Den eldste bygningen på området ble bygget i 1228, og Guinness-familien kjøpte det i 1852. Det ble et hotell etter 1900, og har i dag relativt moderne rom med klassisk stil.

Hotellet har selvfølgelig nok flere spisemuligheter, spa, tennisbaner og gratis barnepass for å nevne noe. Du kan også bo i det gamle båthuset om du vil. Du får da gratis støvler og sko med på kjøpet.

Hotellet har for øvrig blitt kåret til ett av de mest romantiske stedene å fri på. Dette er visst enda mer romantisk.

3. Kelebek Special Cave Hotel i Tyrkia

Kappadokkia var et oltidsrike, men er i dag et landskap som er helt utrolig med sine huler og vakre omgivelser. Dette hotellet er bygget inn i hulene, og er en opplevelse utenom det vanlige og uvanlige.

Rommene er unike, og har alle sine egne løsninger siden de er bygget inn i hulene. Det er kun 30 av dem, så skal du bo her bør du vurdere å bestille i god tid.

4. Huilo Huilo Montaña Magica i Chile

Skal du virkelig oppleve noe helt annerledes så er dette løsningen. Et hotell virkelig utenom det vanlige i et stort naturreservat. Inne i det som ser ut som et stort tre er det både svømmebasseng og restaurant.

Hoteller ser egentlig ut som en gigantisk trehytte, spesielt på innsiden. Det er kun 9 rom på hotellet, men har alle fasiliteter du kan ønske deg.

5. Martin's Patershof i Belgia

Skal du først bo et sted kan du vel kanskje velge en kirke? Riktignok en nedlagt en, men uansett en kirke med alt du forventer fra en kirke. Sånn med unntak av at det er et hotell.

Rommene har kirkevinduer og en sakral stemning. Helt klart noe annet.

