Dette må du tenke på før du legger ut på ferie-ferden

Sommerferien nærmer seg, og det betyr for mange utenlandsreiser. Når man skal på tur må man være obs på at det kan være andre sykdommer der enn her hjemme.

Det er veldig viktig at du undersøker om du trenger vaksiner for å beskytte deg mot alvorlige og smittsomme sykdommer før du skal reise. Vaksinen hindrer også spredning av sykdommer når du kommer hjem. Du bør ta kontakt med lege eller reiseklinikk minst én måned før avreise.

Så, hvilke vaksiner og forebyggende medisiner trenger du?

Legen vil ønske å vite mer om følgende:

Hvilket land reiser du til, og skal du besøke andre land underveis?

Har du fått påfyll av DTP/Poliovaksinen (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio) for under 10 år siden?

Hvor lenge skal du være borte?

Når er avreise?

Skal du oppholde deg i turistifiserte strøk med gode hygieniske og sanitære forhold, eller skal du til steder med dårligere hygieniske og sanitære forhold ?

Hvordan er allmenntilstanden din? Har du for eksempel høyt blodtrykk, svekket immunforsvar, nevrologiske sykdommer etc?

Skal du til områder der du kommer i nærkontakt med dyr?

Er du gravid eller reiser med små barn?

Har du noen gang hatt allergisk reaksjon og eventuelt mot hva?

Hvilken medisiner går du på fast, og er det noen av de som påvirker immunforsvaret ditt?

Selv om man ikke skal reise langt kan det være at du bør vaksinere deg.

Ta for eksempel Sverige hvor det er mye større risiko for skogflått-encefalitt enn her hjemme, og hvor det er flere steder man anbefaler TBE-vaksine. I tillegg er det flere som ikke tenker på at de trenger påfyll av vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet hvert 10 . år. Dette gjelder vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, kjent som DTP/Poliovaksinen. Man tenker ofte først på denne når man skal på utenlandsferie, men denne er like viktig her hjemme. Har du fått påfyll av denne viktige vaksinen?

Hvordan blir man smittet på ferie?

Akkurat som hjemme smitter sykdommer i utlandet på forskjellige måter. Noen sykdommer overføres med insekter som mygg og flått, eller dyr som katt og hund. Andre sykdommer overføres ved dårlig hygieniske forhold, lokalt lege- eller sykehusbesøk, seksuell kontakt eller luftsmitte. Noen sykdommer skyldes virus og andre bakterier eller mikroorganismer. Det finnes vaksiner og forebyggende medisin som kan beskytte deg mot noen av sykdommene som fins på reise, men ikke alle.

Under går jeg gjennom de viktigste smittekildene hvor vaksine kan være aktuelt.

Mygg og flått

Har du hørt om malaria, zikafeber, skoflått-encefalitt, dengue-feber, chikungunya-feber, japansk encefalitt eller gulfeber? De er alle kjente sykdommer som smitter gjennom myggen. Skal du til land hvor dette er utbredt bør du vurdere vaksiner eller få forebyggende medisin. Reiser du til tropiske og subtropiske land er det ekstra viktig å undersøke mulighetene for vaksiner eller forebyggende medisin, og beskytt deg mot myggstikk hele døgnet. Noen typer mygg stikker typisk ved skumring og natt (malaria), mens andre stikker i løpet av dagen og gjerne på folksomme områder (dengufeber).

Her er noen tips for å unngå myggstikk:

Sett opp myggnetting

Bruk myggmidler, gjerne med DEET

Opphold deg innendørs når det er mørkt

Bruk klær som dekker hele kroppen

Det fins vaksiner mot japansk encefalitt og gulfeber. Skal man til områder med malaria finnes det forebyggende medisin for noen typer malaria. Man kan også vaksinere seg mot skoflått-encefalitt.

Er du gravid er det svært viktig å rådføre deg med legen før du reiser. Dette fordi vaksinasjon og forebyggende medisin ikke alltid er mulig når man er gravid. Både malaria og zikafeber hos gravide kan medføre risiko for sykdom hos mor og foster. Er du gravid bør du derfor unngå destinasjoner hvor det er risiko for malaria og zikafeber.

Hunder, katter og andre dyr

Hundegalskap, kommer av rabiesvirus og kan smitte fra dyr til mennesker. I 99 prosent av tilfellene hvor mennesker har blitt smittet er det rabies-smittet hund som er årsaken (FHI).

Rabies forekommer i de fleste land utenfor Norden, men Asia og Afrika er det rapportert om flest tilfeller av rabies hos mennesker. Rabies har fått ny aktualitet etter at en norsk jente døde av rabies etter at hun prøvde å redde en valp på Filippinene som viste seg å være rabies-smittet. Man kan bli smittet av viruset gjennom bitt, men også dersom du får dyrets spytt i sår, på slimhinner eller rifter i huden.

Det finnes en vaksine mot rabies, men de færreste trenger å ta den. Jeg anbefaler den dersom du skal besøk et land over lengre tid, eller dersom du skal oppholde deg med lokalbefolkning hvor det er høyere risiko for å komme i kontakt med dyr. Spesielt viktig er det dersom du skal til steder hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig, siden det er essensielt å komme i kontakt med lege fort dersom du blir bitt. Har du barn som elsker dyr og klapper hunder som kommer forbi, ville jeg vurdert vaksinen. De kan komme i kontakt med dyr uten at du som forelder ser det. Vaksinen er en selvfølge for for alle som jobber med dyr.

Skulle man bli bitt eller kloret uten å være vaksinert skal man rense såret svært grundig med en gang, og umiddelbart oppsøke lege.

Er du smittet trenger du behandling fort!

Rabies er en dødelig sykdom og rammer hjernen. Symptomene er hodepine, angst og feber. Deretter kommer hallusinasjoner og pustebesvær.

En viktig regel når du er ute og reiser, og som må formidles tydelig dersom du har barn - ikke ta kontakt med dyr i utlandet!

Dårlige hygieniske forhold, lokalt lege- eller sykehusbesøk og seksuell kontakt

Leverbetennelse, som skyldes Hepatitt A eller B-virus, kolera og tyfus er alle sykdommer, som smitter med enten blod, sekreter eller avføring. Risikoen for smitte øker ved dårlige hygieniske forhold, undersøkelser og behandling hos lokal lege eller lokalt sykehus, og ved seksuell kontakt. Det finnes vaksiner mot alle disse fire sykdommene.

Generelt er det svært viktig at du vasker hendene dine godt etter toalettbesøk og før du skal spise. Har du sex med andre enn en fast partner er det svært viktig å bruke kondom (dette gjelder forøvrig ikke bare ved reise). Jeg anbefaler å ta med norske kondomer siden de har gjennomgått strenge tester og er av god kvalitet. Du ønsker ikke at kondomen sprekker.

Luft-og dråpesmitte

Alle anbefales å være vaksinert mot meslinger når man reiser. Det er flere land som har små utbrudd av meslinger nå. Skal du reise med babyer som ikke har fått MMR vaksinen (meslinger) enda, så kontakt helsestasjonen og hør om det kan være aktuelt å fremskynde vaksinen.

Er man i riskogruppen for influensa bør man også vurdere å vaksinere seg mot dette.

Meningitt, en type hjernehinnebetennelse som skyldes meningokok-bakterier, smitter mellom mennesker. Skal man til et land med økt forekomst anbefales vaksine.

Legionella-sykdommen skyldes en bakterie, og den kan forårsake en uvanlig, men alvorlig lungebetennelse. Bakterien overføres gjennom å puste inn små vanndråper som kan dannes fra aircondition, dusjer og boblebad. Dessverre finnes det ikke noen vaksine mot dette i dag, men skal du til land hvor dette er utbredt bør du lese deg opp om dette. Akkurat nå melder FHI om utbrudd i Belgia.

Utbrudd av sykdommer - de ekstreme variantene

I tillegg har du de ekstreme sykdommene og større utbrudd som ebola i Kongo. Det kan være lurt å sjekke FHI for å se om det er noen sykdommer du bør være ekstra obs på dit du skal.

