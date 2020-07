Disse hotellene i Hellas er ikke for hvem som helst

Disse hotellene i Hellas gir deg en helt utrolig opplevelse utenom det vanlige.

Reiserådene forandrer seg for oss, og det er mulig å kunne komme seg til nye steder hele tiden. Vi er likevel ikke de eneste som får nye råd, og siden mange land som Italia og Sverige står utenfor anbefalte lister blir det mer etterspørsel etter de landene som har åpnet opp.

Det betyr igjen at det kan være lurt å være raskt med å bestille fly og hotell. I tillegg til at antall flyvininger er redusert, så er også prisene høyere enn normalen så det kan være smart å sjekke tilgjengeligheten med en gang.

Vi har valgt ut noen greske hoteller som rett og slett ikke er for alle.

Perivolas er en drøm. Eller som en tidligere gjest skriver: Dream location, dream hotel, dream vacation. Perivolas delivered all of the above.

Dette er et luksushotell slik vi er kjent med fra film og kjendisbilder på sosiale medier. Som britiske Peter skriver i sin anmeldelse:

Perfect location, lovely cave suite with hot tub, very relaxed and tranquil, best food on the island.

Denne gamle ridderboligen er nå 6 gjesterom av ypperste luksus. Som en anmelder skriver: Everything was unique. I have travelled all over the world, but this hotel was truly unique.

Det er ikke mange hoteller som har 10/10 på anmeldelser, men dette har det. Egentlig en gammel ridderbolig som nå er den ypperste luksus du kan drømme om.

Som Theresa skriver i sin anmeldelser:

I cannot say enough good things about this hotel and Nikkos and Angela (the proprietors). Everything about our stay was exceptional and the owners were so attentive to our needs and just lovely people. I truly felt like I was visiting family. The rooms are just beautiful and the location is perfect. I absolutely recommend this hotel.

Det er ingen grunn til å ikke slappe av på et hotell som Mykonos Riviera

Dette er et boutiquehotel slik det skal være. Kun 44 rom, og gjestene får all service de kan ønske seg på en helt nydelig versjon av paradis. Som amerikanske Mariana skriver:

Mykonos Riviera was amazing! One of the best hotels I stayed at as far as cleanliness, views, and customer service

Delfino Blu Boutique Hotel på Korfu er et hotell for de som virkelig vil ha det beste

Får du tak i en av de 15 leilighetene her er du heldig. En helt utrolig beliggenhet, service og luksus. Må oppleves.

Som en anmelder skriver:

Everything exceeded expectations. Fabulous hotel and amazing and attentive staff. Highly recommend.

