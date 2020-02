Er det lov å sole seg toppløs? Slik er reglene

Noen steder er det strenge straffer for å kaste toppen. Her er guiden du trenger.

Skal vi tro enkelte skribenter er tiden hvor man kastet toppen på verdens strender over. Andre sier derimot at den toppløse solingen er tilbake.

Samtidig er det stadige spørsmål om: Er det lov å sole seg toppløs?

Er det fint å sole seg toppløs?

Det varierer fra kjønn, seksualitet og personlig oppfatning om hvor pent man synes toppløs soling er. Per Sundnes sa følgende til MinMote i 2014:

- Ingenting er finere enn toppløse kvinner.

Uansett hvor enig du er med Per Sundnes i akkurat det så er det viktig å følge reglene der du er.

Samtidig har utviklingen på sosiale medier, og deling av bilder fra forskjellige strender gjort at det har blitt en større sperre før bikinitoppen tas av om man ligger på ryggen.

Toppløs soling i Norge

De norske reglene for toppløs soling er liberale, men samtidig ikke helt svart/hvite. I Norge er reglene slik at du ikke skal drive med seksuelt krenkende, eller uanstendig atferd på offentlig sted. I praksis håndheves reglene slik at det ikke risikeres noen straffereaksjon ved å gå toppløs, og på strender og i parker vil være helt lov. Politiet vil i tilfeller hvor det oppfattes som ordensforstyrrelse, eller støtende kunne kreve at du kler på deg. Det kan for eksempel være situasjoner hvor det for de fleste vil være relativt åpenbart at det ikke er greit å være toppløs.

Om du er alene i naturen er det også veldig sannsynlig at du aldri vil oppleve noe annet enn at det er helt greit å kaste klærne.

De samme reglene vil du finne i våre naboland Sverige, Danmark og Island. Finland med sin saunakultur er særdeles liberale på området.

Storbritannia følger i stor grad de samme reglene som Norge, men er noe mer liberale sent på kveldene på utesteder om du skulle ramle inn på en av barene i byer som Liverpool eller Manchester.

Å gå i bikini på stranden i Barcelona er helt greit, men med en gang du er utenfor bør du kle på deg.

Toppløs i Spania

I Spania er det generelt liberale regler rundt det å være toppløs, eller for den sakens skyld naken. På offentlige områder, offentlige strender, er det helt greit å vise hud. Samtidig gjelder dette ikke utenfor strendene, og spesielt i Barcelona er man veldig strenge på at man kler på seg i byen. Det gjelder mannlige overkropper og bikinitopper for kvinner.

Skal du inn i en kirke bør du ikke ha bare skuldre eller korte skjørt eller shorts.

Toppløs i Tyskland

Tyskland er kanskje det mest liberale landet i Europa for nakenhet, og toppløs soling er ingen utfordring. Det er kanskje derimot det faktum, for mange nordmenn, at man har strender hvor det er ikke er lov til å ha klær i det hele tatt.

Toppløs i Dubai

I Dubai følger du reglene til hotellene, og deres strender. De er annerledes enn hvis du går utenfor turistområdene, hvor reglene er veldig strenge. Toppløs er uansett ofte ikke greit.

Toppløs i Thailand

Du kan ikke sole deg toppløs, og det er ikke akseptert å gå i solklær utenfor stranden.

Toppløs i Egypt og Marokko

Du kan ikke sole deg toppløs i disse landene, men kan bruke badetøy på strendene. Kle på deg godt utenfor strendene. Menn beholder t-skjorten på, og kvinner dekker skuldre og bryst.

Toppløs i Italia

Mye av det samme som for Spania gjelder for Italia, men rundt svømmebasseng på hoteller kan man få beskjed om å kle på seg – som oftest på grunn av «barna.» (Selv om vi kanskje tror barna har et mer naturlig forhold til bryster enn for eksempel voksne menn). Enkelte strender lar deg også sole deg toppløs, men ser mer ned på toppløs bading.

Toppløs i Tyrkia

Det er ikke mot loven å sole seg toppløs på strendene i Tyrkia, men kvinner oppfordres til å ikke gjøre det. Tyrkia er et muslimsk land, selv om landet er et moderne muslimsk land . Ved hotellsvømmebassenger vil man som regel bli bedt om å ta på seg en topp. Generelt sagt bør man være litt forsiktig med å ta av seg bikinitoppen i Tyrkia.

Toppløs i Qatar

Det er ikke lov å være toppløs i Qatar, ei heller å ha på klær som viser for mye.

Toppløs på Fiji

Det er ikke lov å bade toppløs. Utenom strendene må du dekke skuldre, lår og ikke ha utringning utenfor hotellene.

Toppløs i USA

Ikke overraskende er USA et litt spesielt land når det gjelder bryster. I staten New York har man en lov som sier er fult likestilt: Kvinner kan være toppløse der menn også kan være det, noe som har fått kvinnene i Topless Pulp Fiction til å dra rundt omkring offentlig i staten for å sole seg toppløse mens de leser bøker. Bakgrunnen har vært arrestasjoner av kvinner som har vist brystene, blant annet i Central Park. Det sier kanskje litt om amerikanernes forhold til toppløs soling.

I California kan du derimot sole deg toppløs, mens det er kun på bestemte strender i Florida så der må du sjekke strandens eller områdets reglement (South Miami Beach har for eksempel ingen forbud mot toppløs soling). Hawaii har heller ikke noe forbud, mens det er totalforbud i Indiana, Utah og Tennessee. I de fleste statene i sør er toppløs soling lov, men kun på enkelte strender i Mississippi og South Carolina.

Vit bare at man i USA, selv med lov til å sole seg toppløs, har strenge regler for såkalt «disorderly conduct» som også kan gjelde amming offentlig.

