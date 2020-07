Her er det ledig hotell på stranden i Norge nå - med spådd sol!

Vil du nye norske soldager har vi guiden du trenger.

I en usikker tid for hvilke steder som er åpne denne sommeren kan det være mange som ønsker å ta en ferie litt nærmere. Samtidig er det ingen tvil om at mange ønsker å oppleve strand, sol og det som ligner på noe vi så gjerne kaller sydenstemning.

Skal du på tur til et norsk hotell i sommer begynner du å få dårlig tid, men det er fortsatt muligheter til å få til en rask tur hvor det nesten alltid er sol.

Norsk ferie er anbefalt for mange, men hotellene begynner å bli utsolgt. Her fra badehotellet Strand Hotel Fevik.

Ett av de mest klassiske strandhotellene i Norge, Strand Hotel Fevik, hvor Roald Dahl også hadde sine sommerdager har for eksempel lite ledig. Det er likevel mulig å finne noen datoer for deg som ønsker en sydenopplevelse i Norge. Sjekk de få ledige datoene her.

Det er spådd mange dager med sol de nærmeste dagene i Fevik/Grimstad.

Les også: Dette er Norges beste sommerby

Ledig: 16 og 17. juli, og fra 19. juli

Spådd vær: 20 grader og sol

Her kan du booke rom

Scandic Havna Tjøme

Ledig: Fra 17. juli

Spådd vær: 19 grader og sol

Her kan du booke rom

Scandic Kristiansand Bystranda

Ledig: Fra 11. juli

Spådd vær: 19 grader og sol

Her kan du booke rom

Oscarsborg festning

Ledig: Fra 10. juli

Spådd vær: 20 grader og sol (fra lørdag)

Her kan du booke rom

Rosfjord Strandhotell (Lyngdal)

Ledig: Fra 19. juli

Spådd vær: 18 grader og sol (17. juli)

Her kan du booke rom