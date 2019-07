Her finner du turer til varmere strøk

Sommer skal være sol og varme, og ikke vær som trenger gode klær.

Det er ikke bare gode nyheter å følge med på værmeldingene denne sommeren. Selv om noen er heldige å få noen solstråler mellom skyer, regn, sludd og snø er det mange nok som drømmer om sommeren i fjor.

Heldigvis finnes det råd. Det er noen turer igjen, og det går også an å skaffe seg flybilletter til varmere strøk så lenge du er fleksibel på avreisedatoer og dager. De fleste turer går som regel fra helg til helg, men reiser du midt i uken kan du finne flybilletter til en grei pris. Det lønner seg likevel å være rask, aktører melder om at turer blir revet bort på få minutter.

Sjekk turer hos Apollo her

Lag din egen pakkereise

Selv om mange av reiseoperatørene begynner å bli tomme for turer er det muligheter for den som er fleksibel på reisedager ved å lage egne pakker. Et slikt sted som lar deg søke på fly og hotell i en pakke er Expedia. Dermed kan du lage din helt egen ferdige tur på fleksible dager. Kanskje du bare trenger noen få dager i sol og varme?

Sjekk mulighetene her på Expedia - de er mange

Et alternativ er Travellink, som også lar deg søke opp egne pakker.

Du kan også ta en kikk på Reisefeber her

Billige flybilletter

Du kan også søke etter rimelige flybilletter for senere å finne overnatting. Bruker du søkemotoren Momondo kan du enkelt se hvilke dager som er rimeligere enn andre.

Her søker du hos Momondo

Ikke fullt så billige flybilletter, men veldig gode billetter til varme strøk finner du hos Qatar Airways - selskapet som ble kåret til årets beste flyselskap for femte gang i år.

Er du kun ute etter hotell?

Søk etter hotell hos hotels.com her

Sjekk hotellprisene på trivago her

PS! Skulle du ikke ha tid til en lang tur bort til varmere strøk kan du sjekke ett av de mange spahotellene til Choice.