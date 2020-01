Hit bør du reise i vinterferien

Ikke planlagt vinterferien? Det er ikke for sent.

Vinterferien kan brukes på mange forskjellige måter, og er like velegnet til å bruke en uke på fjellet som en uke blant finkornet sand og palmesus. Vi har plukket ut destinasjoner for en hver smak.

Sol og strender på Kanariøyene

Las Palmas de Gran Canaria Foto: Getty Images

Et populært reisemål, som ganske sikkert gir deg sol og varme midt i en kald vinter. Ta med deg familien til for eksempel Tenerife eller Gran Canaria for et varmt avbrekk. Her kan det fort være rundt 20 grader i februar, noe som uten tvil er mye varmere enn vi har det her hjemme på denne tiden av året.

For skikkelig luksus kan vi anbefale Hotel Sercotel Cristina Las Palmas, på Gran Canaria.

Sjekk også de beste hotellene i Playa de las Amèricas på Tenerife her.

Lalandia for den lekne

Badelandet Lalandia er midt i blinken for både små og store badeentusiaster.

Vil du ikke reise så langt, og har barn som liker å bade, er Lalandia like ved Legoland i Billund et reisemål som er midt i blinken. Kan også selvsagt kombineres med nettopp Legoland, for en ferie barna aldri vil glemme.

Sjekk priser og tilgjengelighet på Lalandia Resort Billund.

Sporty skiferie i Alpene

For en ferie med frisk luft og slalåmski på beina, er Alpene et naturlig valg. Foto: Getty Images

Alpene er en kjent feriedestinasjon, som har alt den sporty familien trenger. Snø i bøtter og spann, vakkert landskap og tilsynelatende endeløse bakker.

Det er mange steder å velge mellom i Alpene, som Lech - tidligere alpinist Finn Christian Jagges Alpefavoritt. Sammen med Zürs går det for å være et mer eksklusivt område, hvor både fiffen og barnefamiliene kan trives.

I Lecht kan du for eksempel bo på flotte Hotel Bellevue, som ligger midt i sentrum.

Et nydelig hotell med fantastisk utsikt over Lech.

Finn pakkereiser til Lech hos alpereiser.no

Eksotisk i Thailand

Stort vakrere enn Railay beach blir det ikke.

For en ferie som helt garantert byr på varme, er Thailand et åpenbart valg. Reisen tar litt tid, men når du ankommer og kan kjenne den finkornede sanden mellom tærne, er det verdt det.

Det er ikke rart at Krabi gjerne kalles paradis på jord, for stort vakrere enn dette blir det ikke. Et anbefalt hotell er Rayavadee rett ved en av Thailands vakreste strender, Railay.

Her finner du det populære hotellet.

Phuket er også et ypperlig reisemål i Thailand, og trenger du skikkelig luksus bør du ta en titt på The Shore at Katathani. Er det familiekos som er i sentrum, er kanskje dette et enda bedre valg.

Søk etter de beste prisene på flybilletter til Thailand her.

Urbant i New York

En vinterferie i New York kan fort bli svært minneverdig.

New York er kanskje mest velegnet for de med litt store barn eller ungdommer, som kan få en helt spesiell opplevelse av en tur til den pulserende storbyen.

Hvor du bør bo kommer helt an på hvilken opplevelse av byen du ønsker, men et hotell som helt sikkert ikke slår feil er Four Seasons Hotel New York Downtown.

For et opphold i den spennende bydelen Williamsburg, ta en titt på råstilige The Williamsburg Hotel.

Kule og luksuriøse Hotel Williamsburg.

Her finner du det stilrene luksushotelllet.

Er du smart og sammenlikner litt priser, trenger ikke flybillettene å bli så dyre til New York. Da vi søkte på flyreiser i vinterferien fant vi billetter helt ned i 2600 kr for direktefly, men det lønner seg nok å være ganske rask hvis du fortsatt skal finne rimelige flybilletter.

Søk etter billige flybilletter på Momondo.

Sjarmerende Tallinn

Katedralene Alexander Nevsky og St Mary's Cathedral i Tallinn. Foto: Getty Images

Estlands hovedstad Tallinn er perfekt for en langhelg, både med og uten familien. Sjarmerende gater, vakre katedraler, et behagelig prisnivå og kort reisetid - det er mange grunner til å reise til den stadig mer populære byen.

Vi kan anbefale Swisshotel Tallinn, et luksushotell i hjertet av Tallinn.

Finn flere hoteller i Tallinn her.