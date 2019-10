Hotell Stavanger: De beste hotellene i Stavanger

Dette er de aller beste hotellene i Stavanger. Hotellene med best pris, fasiliteter og beliggenhet.

Stavanger er både en by og kommune, og ligger i Rogaland fylke. Det bor litt over 133 000 mennesker i Stavanger, og er sentrum for oljeindustrien.

Vi har tatt en kikk på utvalg av hotell i Stavanger for å rangere de 10 beste hotellene i Stavanger, de beste hotellene i Stavanger for en billig overnatting og noen perler av overnattingssteder du kan velge om du skal sove i Stavanger.

Thon Hotel Stavanger rangerte best i Stavanger hos Tripadvisor, men har også best service i Norge.

1. Best på Tripadvisor i Stavanger: Thon Hotel Stavanger

Thon Hotel Stavanger i sentrum av Stavanger fikk prisen for best service i Norge av Tripadvisor, og har nye rom i friske farger.

Her kan du se flere bilder og sjekke pris på Thon Hotel Stavanger

2. Klassikeren av hoteller i Stavanger: Radisson Blu Atlantic Hotel/Scandic Royal

Dette hotellet har stått som en påle i Stavanger, år etter år. Hele 365 gjesterom gjør at det egner seg godt for store konferanser, men også for deg som bare skal en tur alene. Hotellet skiftet eier i oktober 2019.

Her kan du kikke nærmere på hotellet i Stavanger

Eilert Smith er hode og skuldre over mange av sine konkurrenter i Stavanger.

3. Det beste boutiqehotellet i Stavanger: Eilert Smith Hotel

Eilert Smith Hotel i Stavanger kommer stort sett best ut hvis utenlandske medier skal vurdere hotellene i Stavanger. Et hotell med totalt kun 11 rom, alle i toppklasse.

Se på Eilert Smith Hotel i Stavanger her

Britene rangerer Sola Strand Hotel som sitt favoritthotell i Stavanger.

4. Best i Stavanger ifølge Daily Telegraph: Sola Strand Hotel

Vi har ikke hjerte å fortelle britene at Sola ligger 20 minutter unna sentrum av Stavanger, men at Sola Strand Hotel er verdt å bo på er vi helt enige i.

Se på Sola Strand Hotel her

Clarion Hotel Energy i Stavanger har gode priser, og fin standard.

5. Det beste hotellet med rimelig pris: Clarion Hotel Energy

Dette store konferansehotellet har flere rimelige rom som kan brukes av familier, reisende eller selvfølgelig for konferanser.

Her kan du bestille direkte fra Clarion Hotel Energy i Stavanger

6. Det beste flyplasshotellet: Clarion Hotel Air Stavanger

Et fint og nytt flyplasshotell med strålende plassering, og fine fasiliter i Stavanger.

Her kan du bestille direkte fra Clarion Hotel Air

7. Sentralt på bryggen: Hotel Skagen Brygge

Vil du bo sjønært er dette et hotell for deg. Vakre rom og fin service.

Her kan du kikke nærmere på Hotel Skagen

Kikk nærmere på hotellet her

9. Enkelt i Sandnes: Smart Hotel

Det er enkelt og greit på Smart Hotel Forus. Fungerer fint og raskt for alle som bare trenger en seng.

Kikk nærmere på hotellet her

10. Enkelt og sjarmerende: Stavanger Lille Hotel

Et enkelt og sjarmerende hotell i god avstand til det meste i Stavanger.

Se nærmere på hotellet her