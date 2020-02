Lei av regn? Her er du garantert sol

Sol ute betyr sol inne, og gjør oss glade. Mye regn har motsatt effekt.

Store regnmengder i hele Norge er grunn god nok til å drømme om litt bedre vær med litt mindre klær. Med en vinter som har regnet bort er det alltid skummelt å tenke på at det vil komme enda flere fridager med veldig mye regn.

Heldigvis er det muligheter for deg som drømmer om litt bedre vær. Her er værmeldingen for valentineshelgen som nå kommer. Vi har også sjekket billigste fly, og ledige hotell! Vi kan for øvrig påpeke at langtidsvarsel for de samme stedene viser at hele neste uke vil ha samme temperaturer, og vil gi deg sol!

PS! Bildene under er tatt i dag, 12. februar. Prisene er også sjekket 12. februar.

Roma: 16 grader og sol

Billigste flybillett fre-søn: 2 500,-

Anbefalt overnatting: Domus Spagna Capo de Case luksussuite - 1 918 for hele helgen

Barcelona: 15 grader og sol

Billigste flybillett fre-søn: 2 400,-

Anbefalt overnatting: Hotel Barcelona Universal - 2 127 for hele helgen

Madrid: 18 grader og sol

Billigste flybillett fre-søn: 2 000,-

Anbefalt overnatting: Dear Hotel Madrid - 2 901 for hele helgen

Nice: 15 grader og sol

Billigste flybillett fre-søn: 2 400,-

Anbefalt overnatting: AC Hotel Nice - 2 269 for hele helgen

Marbella: 17 grader og sol

Billigst flybillett fre-søn: 2 500,-

Anbefalt overnatting: H10 Andalucia Plaza - Adults Only - 2 073 for hele helgen

