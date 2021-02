Leie bil i Norge? Dette må du vite om leiebil

Billigst leiebil, forsikring på leiebil, hvor kan du leie bil i Norge? Her får du svarene du trenger.

Det å leie bil i det lange landet Norge er enklere enn mange tror, men det er likevel noen leiebiltriks det er greit å kunne. Siden det også er begrenset med leiebiler ledig i Norge kan det være smart å være tidlig ute.

Her kan du leie bil i Norge

Du kan få tak i leiebil i alle de store byene i Norge. Leiebilselskapet Avis har utleiekontorer på over 100 steder i Norge. Det betyr at du kan få tak i leiebil på steder som Elverum, i Haugesund, Trondheim eller Steinkjer. Det er lite av Norge som ikke er dekket av mulige leiebilfirmaer.

Sommeren 2020 ble de aller fleste leiebilfirmaer tomme for biler i Norge.

Søk direkte etter leiebil hos Avis her

Kort sagt er det slik at de store leiebilselskapene er tilgjengelig over størstedelen av Norge. Det vil si Avis, Hertz, Sixt og Budget. Mange har også samarbeid med verksteder og bilforhandlere som gjør at det er mulig å hente ut langt flere steder enn der de har kontor.

Hvor mye koster det å leie bil i Norge?

Vi har sjekket priser for å leie bil i Norge for hele juli 2021 fra og til Oslo, og du kan få leid bil fra 10 988 kroner for hele måneden. Prisene stiger helt opp til nærmere 60 000 om du skal gå for en premium toppklassebil. De samme prisene vil du oppleve i storbyer som Trondheim, Bergen, Bodø og Tromsø.

Med en gang du beveger deg utenfor de større byene vil prisene variere noe mer, spesielt siden mindre steder ofte ikke har like mange tilbydere. I en enkel pristest så vi likevel at de store selskapene ofte er billigere på de mindre stedene enn fra for eksempel de store flyplassene. Så en enkel regel er å søke etter leiebil hos mange firmaer nærmest avreisested.

Siden det er begrenset antall biler tilgjengelig vil det være slik at prisene vil øke inn mot sommeren.

Hvilken forsikring for leiebil?

Det å velge riktig forsikring på leiebilen krever sin bestiller. Det er flere typer av forsikring (ansvar og kasko er med for leiebilen, men egenandelen er høy). Det kan kalles Super Cover og Excess Waiver Insurance. Mange kredittkort har slike forsikringer til en mye rimeligere pris enn du får hos leiebilselskapene så det kan lønne seg å sjekke kredittkortet, og så bestille med dette.

Huskeliste ved bestilling av leiebil

Tenk nøye gjennom hvilke ekstra ting du trenger. Det kan være billigere å låne barnesete eller andre ting av noen du kjenner enn leiebilselskapet. En sittepute koster ofte nesten like mye som å kjøpe den om du skal leie over tid. Ekstra sjåfør kan også være dyrt, og GPS være hinsides verdien med tanke på hvor gode mobiltelefonene er nå. Nyere biler lar deg også koble mobilen til display i leiebilen.

Betal alltid med rekdittkort. Det beskytter deg mot urimelige krav senere. Depositum tas også på kortet du bruker så det er greit å ha dette på et kredittkort.

Om du skulle få valget så bestill alltid full tank til full tank.

Huskeliste ved henting av leiebil

Når du skal hente ut leiebilen bør du gjøre dette sammen med den som leier ut bilen, om du kan. Du bør i hvert fall sjekke listen over skader du får, og gå gjennom den. Finner du andre så går du rett inn igjen til selskapet/utleier før du kjører. Det kan være smart å ikke ha barn eller partner ventende.

Sjekk at kilometerstanden er helt korrekt som beskrevet i papirene.

Et lite ekstra tips er å gjøre det godt kjent med bilen om det er en ukjent modell. Så slipper du som artikkelforfatteren å åpne bakruten på motorveien uten å helt skjønne hva som skjedde.

Huskeliste ved levering av leiebil

Fyll opp tanken på bilen så nærme du kan utleiestedet, og rydd i bilen før den leveres. Det er sjeldent norske leiebilselskaper vil reagere stort på søppel, men å glemme mobilen i baksetet er i hvert fall irriterende. Ha god nok tid ved levering. Det er ofte slik at kapasiteten på utleiekontor ikke alltid er den største.

Slik får du billigst leiebil i Norge

1. Bestill tidlig. Leiebilen blir dyrere og dyrere jo nærmere du kommer leietidspunktet. Det er også begrenset utvalg av de beste bilene.

2. Bestill på nett. Å leie bil med fysisk oppmøte vil nesten alltid være dyrere enn å forhåndsbestille på nett. r.

3. Helgeleie kan oftest være billigst. Selv i våre norske ferier er det ofte billigere i helgene enn ellers.

4. Prøv å unngå å leie bil fra flyplass. Du vil da slippe å betale en del av avgiften leiebilfirmaene må betale på flyplassen. I Norge er dette ikke alltid like utbredt, men det er verdt å sjekke prisen, og husk at for eksempel Oslo flyplass (Gardermoen) er langt fra Oslo...

5. Sjekk forskjellige leielengder. Noen ganger kan en uke være billigere enn fem dager. Flytt på dager, og vær fleksibel i valgene.

6. Sjekk klassene på bilen. Det kan lønne seg å gå opp en klasse og sjekke drivstoff-forbruket på bilene. Det er ikke billig å fylle tanken i Norge, og skal du kjøre langt vil en bil som bruker mindre drivstoff bli rimeligere.

7. Prøv alltid å hente og levere samme sted. Prisen går sterkt oppover hvis du ikke gjør det.

8. Sjekk drivstoffreglene. Utleiefirmaene tar skyhøye priser for å fylle tanken din.

9. Bestill ekstrautstyret på forhånd, og ta evt med egen GPS. Det å leie GPS er dyrt, men det å fly med barneseter kan også være det. Bestill uansett det du trenger på forhånd, eller sørg for at du har det tilgjengelig.

10. Bestill med kredittkort. Da skal du være godt forsikret også (sjekk kredittkortets regler).

Holiday Cars sammenligner over 800 forskjellige leverandørsider som Hertz og Avis. De hjelper deg med å finne den perfekte leiebilen for deg og de du reiser med. Dette basert på både personlig reisebehov og budsjett. I tillegg til god kundeservice og hjelp får du også inkludert alle tradisjonelle forsikringer, ingen kortgebyrer og ubegrenset kjørelengde.

Sjekk ut Holiday Cars her.

Den tyske bilutleieeksperten Auto Europe har en oversiktlig bookingside hvor de viser deg de ulike selskapene og deres billigste pris på den valgte leiebilen.

De viser tydelig informasjon om «fuel policy» og egenandel på forsikring. Husk at biltyper alltid kun er eksempler. De har også gratis avbestilling frem til 48 timer før avhenting.

Du finner Auto Europe her.

Nettsiden Booking.com, som er mest kjent for hoteller, vil også imponere deg med utvalget når det gjelder bilutleie. Det er enkelt, oversiktlig og søkeportalen sammenligner priser hos ulike aktører.

Prisen som vises inkluderer: tyveribeskyttelse, Kollisjonsbeskyttelse (CDW) og obligatoriske avgifter (som enveisgebyr, flyplasstillegg og lokale avgifter).

Her kan du søke etter leiebil hos Booking.com.

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.