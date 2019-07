Nå er det crazy sale på hotellrom

Hvis du planlegger en overnatting på hotell bør du sjekke her.

Dobbeltrom og frokost for 2 personer fra 295 kroner per person på noen av de bedre hotellene i Norge og Sverige?

Her kan du sjekke utvalget

Det er kun et begrenset antall hotellrom hos Choice som er tilgjengelig til fantasiprisene, og de går unna som iskrem på de varmeste sommerdagene.

Du kan søke etter ledige hotellrom her

Prisen er altså 295 kroner per person i standard dobbeltrom inklusive frokost. Totalt 590 NOK for ett dobbeltrom. Prisene varierer fra 590 kr til 1090 kr per natt, og avhenger av hvilket hotell du velger.

Du kan også sjekke Radisson Blu med 20 prosent rabatt her

Det er ikke bare Choice og Radisson Blu som har fantasisalg, du kan også sjekke sommersalget hos hotels.com som selger ledige hotellrom denne sommeren til opp til 40 prosent rabatt i alt fra London til København, Barcelona og Berlin.

Her kan du sjekke salget hos hotels.com

Sjekk også det store getaway-salget hos booking.com her