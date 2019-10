Quiz: Europeisk geografi

Lyst til å sjekke de små grå? Her er en quiz med både enkle, og noen ganske vanskelige spørsmål.

Det å trimme hjernen litt er en god fritidsaktivitet, og kanskje spesielt hvis det bare er litt for moro skyld.

Under kan du bruke både visuelle og tekstmessige hint for å finne svarene vi er ute etter, og vi gir deg også fasiten med en eneste gang med noen enkle klikk.

Vanskelighetsgraden stiger fortløpende gjennom hele artikkelen under, og vi er mektig imponert om du klarer alle spørsmålene.

Husk bare at alt dreier seg om Europa, men vi vil også påpeke at vi kanskje vil prøve å lure deg litt i spørsmålene.

I denne byen kan du reise fra Grønland til Nordpolen med kollektivtransport. Den store sentrumsgaten er oppkalt etter en svenske, mens et kvartal av bygninger hvor du blant annet finner et grandiost hotell er oppkalt etter en danske.

Byen har i det siste fått færre parkeringer, og har en kjent rekke med bygninger oppkalt etter den koden butikkene bipper for å finne prisen. Vi vet du klarer denne, men for å være sikker:

Her er fasiten.

Da Gustav bygget landemerket som står i denne byen var utgangspunktet at det skulle rives ned igjen etter en verdensutstilling. Byen arrangerte også de andre moderne olympiske lekene, for øvrig et mesterskap hvor Norge hadde med 7 deltagere som tok 2 sølvmedaljer og 3 bronsemedaljer. Fire av dem i skyting.

Vikinger har inntatt byen selv om den ikke ligger ved havet. En av de mest kjente parkene i byen heter det samme som et veldig lite europeisk land, og på det mest kjente museet i byen lurer mange på det rare smilet som en kvinne på veggen har. Klarer du denne?

Her er fasiten.

Har du klart de to første? Bra! Det blir litt vanskeligere denne gangen, selv om vi befinner oss i samme land som på spørsmålet over. Kjenner du veldig godt til det landet så hjelper det deg om vi sier at dette er landets nest største by, men for mange vil det ikke være nok. Det er landets største kommersielle havn, og er kjent som hovedstaden for et område kjent for sin mat (og et krydder mange nordmenn har i skapet).

Opprinnelig var byen en gresk koloni, men retten du kanskje kjenner fra byen - bouillabaisse - er vel så typisk dette landet den ligger i som du kan få det. Den mest kjente Tarot-kortstokken som brukes har for øvrig sitt navn fra byen, og nasjonalsangen til landet byen ligger i har et navn som ligner veldig på byens navn. Nå klarer du den vel?

Her er fasiten.

Spørsmål fire har ikke en by som svar, men en øy. Denne øya er kjent for både festing og yoga, og den største byen på øya heter det samme som øya. Selv om øya bare er den tredje største i sin øygruppe er den i hvert fall den nest mest kjente, og gruppen Vengaboys skulle i hvert fall hit. Sigurd 1 av Norge invaderte øya i 1110 på vei til Jerusalem, og det er vel omtrent samme følelsen lokalbefolkningen nå får hver eneste sommer. Klarer du denne?

Her er fasiten.

Vi tar fart, og fortsetter litt innover i havet i midten for å skrive om noe. Faktisk fortsetter vi nesten i en rett linje østover, der treffer vi en litt større øy. Dette spørsmålet er en pause i vanskelighetsgradene, men med motsatt fortegn. Det er en skikkelig nøtt, og byen på denne øya som heter nesten det samme som en fisk er løsningen. Byen har litt over 150 000 innbyggere, og er også hovedstaden på denne øya. Selv med såpass få innbyggere vant laget fra byen seriemesterskapet i Italia i 1970. Vi er veldig imponert om du klarer denne.

Her er fasiten.

Hvis den ble litt vanskelig kan vi love deg at denne er mye enklere. Vi er i samme land som over, men denne gangen er vi i en by som har en stat inne i byen. Denne staten er spesiell på mange måter, men det kanskje mest spesielle er at den staten er det eneste eneveldige monarkiet i Europa. Byen utenfor er blant annet kjent for en stadion hvor mennesker kjempet mot blant annet løver, samt for noen trapper oppkalt etter et annet europeisk land og at byen ga navn til et gigantisk rike i Europa. Vi vet du klarer denne.

Her er fasiten om du trenger den.

Da er vi over på spørsmål 7, og det burde vært spørsmålet over fordi den byen har syv høyder. Det vi derimot har her er et veldig vanskelig spørsmål. Byen vi er ute etter er den som ligger høyest i antall meter over havet i Europa som har over 100 000 innbyggere. Byen er også den historiske hovedstaden i Castille, om det hjelper deg noe.

Her er fasiten

Fra denne byen høyt oppe skal vi til en by som ligger en god del lavere i noe annet. Denne storbyen har den laveste krimraten av alle storbyer i Europa. Byen har også det eldste offentlige kunstmuseet i Europa. I 1349 ble en grusom massakre av jøder gjennomført i byen: 600 jøder ble innestengt i en låve på øy i Rhinen og den ble så satt fyr på. Jøder ble så forbudt i byen i 200 år, men senere har byen heldigvis blitt mer nøytral i sine holdninger til mennesker av forskjellige bakgrunner. Klarer du dette siste spørsmålet?

Her er fasiten