Skal du ut på reise i januar er dette stedene du bør velge. Vi gir deg guiden til beste, billigste og fineste reiser i årets første måned.

Januar er årets første måned, og har 31 dager. Navnet kommer fra den romerske guden Janus, som var guden for all begynnelse. Navnet kommer fra det latinske ordet for dør, og det var romerne som vedtok at januar skulle være årets første måned i 154 før vår tid. I gammel norrøn mytologi kalte vi måneden for Torre, som var en jotne som var sønn av Snø og bror av Fonn (snøfonn), Mjoll (snøfokk) og Driva (Snødrev).

Vi har tatt en kikk på hvilke reiser som er best i januar med reisetips, guider og hvor det er best vær i januar uansett om du skal på ski eller oppleve sol og varme.

Lima, Peru

Det var den spanske erobreren Francisco Pizarro som grunnla denne byen i 1535, og den var sentrum for den spanske kolonimakten. Lima befinner seg i tropene, og ved en ørken. Det er sjeldent regn i Lima, og den gjennomsnittlige temperaturen i januar er 23 grader, med en variasjon mellom 20 og 26 grader. I snitt er det 4 dager det kan regne i januar, men det er veldig sjeldent mye regn. Du er med andre ord sikret et veldig behagelig klima om du reiser til Lima i januar, som for oss betyr å snu ting litt på hodet: Det er sommer i januar.

Lima er en stor by med 10 millioner innbyggere, og er regnet som den gastronomiske hovedstaden i Amerika - både sør og nord. Et besøk til Lima bør starte på Plaza Mayor, som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du presidentboligen (Palacio de Gobierno), Limas katedral og katolske palass, Limas rådhus og det historiske Club de la Unión. Det var her Peru erklærte sin uavhengighet i 1921, og midt på dagen kan du se vaktskiftet på Palacio de Gobierno. Ut fra plassen finner du gågaten Jiron de la Union hvor du finner den vakre Casa de Aliaga, en av byens eldste bygninger som har vært i samme familie siden 1535.

Ellers er det mange vakre religiøse bygninger i byen, deriblant Santo Domingo og Huaca Pucllana - et pyramideformet tempel som har stått der i tusenvis av år. Ute på vakre, og nye, Miraflores, finner du Larcomar Shopping Center som er ett av flere bevis på fremveksten av Lima som turist-og handelsby om du liker slikt.

Maten er en opplevelse her, og man tar sine Sángueches (sandwicher) med det største alvor her, og du kan ikke (i hvert fall bør ikke) unngå Pollo a la brasa (kylling med soya, hvitløk og paprika). Nikkei er mat hvor japansk teknikk møte peruanske ingredienser, og er virkelig noe å oppleve. Du har kanskje hørt om ceviche, men her i Lima spiser du Jalea. Det er frityrstekt sjømat.

Du kommer til Lima med mellomlanding på Charles de Gaulle (Paris) eller Schiphol (Amsterdam).

Kanariøyene

Skal du til det store landet Syden i januar er det vanskelig å ikke velge Kanariøyene om reisetid, tidsforskjell og tilgjengelighet er faktorer.

Val d'Isere, Frankrike

Fem kilometer fra grensen til Italia finner du denne franske kommunen som har særdeles mange skisteder. Den første skiheisen ble bygget i 1930, og i 1992 ble flere av alpinøvelsene arrangert her. I januar er vær og føre godt, men det er også relativt god plass i løypene. Perfekt for den skiinteresserte.

Sjekk ut restauranten La Table de l’Ours på hotellet med samme navn. Hvis du har spart opp nok penger.

Sölden, Østerrike

Dette er en virkelig herlig liten tyrolerdal, hvor du kan kjøre Ötzal-veien, den nest høyeste veien i verden. Verdenscupen i alpint begynner ofte her, og i januar kan du kjøre på en av de 33 heisene i området.

Florida, USA

Miami Beach - Det kaldeste det blir i vannet her er 22 grader i gjennomsnitt. Det kan bli et så høyt snitt som 30 (juli og august). Hvis ikke det er nok så har også den menneskelagde halvøya utrolige hoteller, sinnsyke strender og all mulig komfort – som over alt ellers i USA.

Eller hva med Disney World, Epcot, Universal Studios og alt det andre som man kan gjøre rundt Orlando? For barn, i alle aldre, er dette underholdning av topp klasse.

Los Angeles, USA

Temperaturen i Los Angeles i januar kan være ganske kald, om man tror de som bor der. Det vil si ned mot 13 varmegrader. For deg som turist betyr det at mange av attraksjonene og stedene å se har ganske få lokale. Litt mer plass på Harry Potter-landet i Universal Studios, litt lettere å se stjernene på Hollywood Walk of Fame og noe enklere å komme seg fram i køen på det originale Disneyland.

Amsterdam, Nederland

Amsterdam har lysfestival mellom 28. november og 19. januar. Den foregår i det historiske delen av byen, og er en virkelig opplevelse.

Cartagena, Colombia

Varmt vær. Nesten ikke regn. Inngangsporten til Sør-Amerika. Havnen oppstod i 1553, og byen har utrolig med historie og ting å by på. Spesielt den innmurede gamlebyen er en turistglede av dimensjoner.

En annen ting er den deilige maten, spesielt sjømaten. Du kan komme dit med fly med en mellomlanding i Amsterdam.

Cape Town, Sør-Afrika

Ingen tidsforskjell. Midt på sommeren. Herlig valg i januar.

Klosters, Sveits

150 kilometer fra Zürich-flyplassen, 1 mil fra Davos. Herlig for alle som elsker ski.

