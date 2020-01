Reiseguide og reisetips til København

De beste hotellene, de deiligeste restaurantene, de varmeste brødene og Fristaden. Her er det du trenger å vite.

Hovedstaden i Danmark, København, har en historie som strekker seg tilbake til 800-tallet. Byen het på gammeldansk Køpmannæhafn, altså enkelt nok kjøpmennenes havn. I over tusen år har byen vært et sentrum for handel, og vært en viktig havn.

Slik har det vært for oss nordmenn også lenge. Både da København var byen hvor vi ble styrt fra, og i senere tid som et yndet reisemål for røde pølser, Tivoli, en lille en eller bare litt deilige frikadeller.

Vi gir deg den store reiseguiden til København. Her får du reisetipsene til de beste hotellene, områdene du bør oppdage, de små hemmelighetene og de store tingene du ikke må gå glipp av. Sammen med fastboende, våre egne opplevelser og tips fra danske og norske eksperter skal du få den best mulige opplevelsen i området hvor nesten hver fjerde danske bor.

Kastrup flyplass er den største i Norden.

Fly til København

Det går direktefly til København fra Oslo, Sandefjord/Torp, Kristiansand, Bergen, Tromsø, Haugesund, Trondheim og Stavanger. Det går også direktefly til København fra Sälen og Åre i Sverige, om man bor nærme disse flyplassene i Sverige.

Københavns Lufthavn (Kastrup) er den største flyplassen i Norden, og den ble åpnet i 1925. Det er tre terminaler på flyplassen. Norwegian er på terminal 2, Widerøe og SAS er på terminal 3.

For å komme seg til København kan du bruke buss eller taxi, men det nemmeste som man ville sagt i Danmark er å bruke metroen. Den bruker et kvarter inn til sentrum, og kjører omtrent hvert femte minutt inn til byen. Prisen er i skrivende stund 36 danske kroner for en enkeltbillett. Taxi koster fra rundt 250 danske kroner.

Tog til København

Toget til København tar rundt 8 timer, og innebærer stopp i Göteborg. Turen til Göteborg kan du kjøpe hos Vy, og koster i skrivende stund rundt 600 kroner. Fra Göteborg til København kan du få togbilletter ned i 200 kroner hos Öresundståg.

Båt til København

Du kan reise til København med båt fra Oslo med DFDS. Båten går 16.30 fra Oslo, og er framme i København klokken 09.45.

Bil eller buss til København

Det er flere selskaper som kjører buss til København, og prisene er fra 250 kroner for enveisbillett. Turen tar litt over 8 timer.

Bydelene i København

Hovedinndelingen av København er i følgende bydeler: Østerbro, Nørrebro, Fredriksberg, Vanløse, Valby, Vesterbro, Islands brygge, Amager, Christianhavn og sentrum. Sentrum er der hvor du finner Tivoli, Rådhusplassen, Strøget og Nyhavn.

Denne guiden vil gi deg tips til alle bydelene med hoteller, spisesteder, utesteder, butikker og annet. Vi starter med området rundt togstasjonen i sentrum - Københavns hovedbanegård.

Utsikt over Tivoli i København.

Tivoli og København Hovedbanegård

Hovedstasjonen i København for både metroen (t-bane) og tog ligger rett ved siden av Tivoli i det som kan kalles København V.

Tivoli er åpent store deler av året, men sjekk på forhånd om du reiser på vinteren angående åpningstider. Inne på området er det mye å gjøre for store og små, og det er utvilsomt en opplevelse å ta noen timer på Tivoli. Ikke overraskende er det slik at det rundt og i Tivoli er en del restauranter som faller i kategorien for feller for turister. Samtidig er det noen herlige unntak. Søcafeen i Tivoli er verdt alle pengene, det samme er Grøften. Fru Nimb og Nimb Brasserie det samme. Tradisjonsrike Axelborg Bodega er en innertier for lunsj (eller frokost som man så gjerne kaller det i Danmark).

Ett av de aller beste hotellene i København og Danmark ligger her: Nimb Hotel. Kun 38 rom, og dette er luksus midt i Tivoli. Supre rom, og en stor opplevelse.

Et litt rimeligere, familievennlig alternativ er Radisson Royal Hotel.

Tivoli er verdens nest eldste fornøyelsespark, og ble åpnet i 1843. For å få et utbytte av et besøk trenger du opp mot seks timer. Det koster 135 kroner å gå inn i parken for alle over 8 år. Det er mange ting å gjøre i parken, og en av de mest populær er Rutsjebanen. Den er lur å ta relativt tidlig. Demonen er for de tøffe, hvor du også kan kjøre med et VR-headset.

Inne i Tivoli er det en bra beer garden for deg som blir øltørst, og rett utenfor er Old English Pub helt fint å stoppe på.

Inne på selve stasjonen finner du ting som McDonalds, Max, Starbucks og det du vil forvente deg. Et steinkast unna finner du det gode hotellet Axel Guldsmeden.

Mikkeller Bar ligger i Viktoriagade, og har et særdeles godt ølutvalg. Du kan se ølutvalget de til enhver tid har her. Liker du cocktail bør du vurdere Curfew. Restauranten Cofoco serverer strålende 4-retters til 300kr med vinpakke til 275 på Abel Cathrines Gade 7.

Ekte dansk mat får du av særdeles godt slag på Frk.Barners. Adressen er Helgolandsgd 8A. De har en rå lunsj til 239 kroner per person som faktisk er verdt hver eneste danske krone.

Rett sør for stasjonen ligger Kødbyen, mens du innenfor Tivoli - østover - finner Indre by og Gammelholm.

Kødbyen

Vi starter denne guiden i det som på engelsk blir Meatpacking District, Kødbyen. Området var tradisjonelt stedet hvor slakterne var, og området var delt inn i Den Hvide, Den Grå og Den Brune Kødby etter fargen på bygningene. I stor grad er nå slakterne byttet ut med restauranter, nattklubber og kunstgallerier.

På Flæsketorvet 25 finner du Warpigs. Her får du konfortmat, øl og god stemning. Et absolutt sted å oppsøke for deg som er glad i den slags. Kødbyens Fiskebar har lenge vært kjent som en av de bedre fiskerestaurantene i byen, og er veld verdt en stopp.

Fleisch er Kødbyens slagter, og er et spisested og en bar. Bestill En aften på Fleisch som er ett glas cava, slagermenu, vinmenu, kaffe og vand til 695 kroner. Du vil garantert ikke angre deg.

Liker du pølser er det ingen vei utenom Johns Hotdog Deli på Flæsketorvet 39. Det er mange vogner med pølser i byen, men det er ikke noen bedre enn dette. Køen er verdt det.

Om målet er å gå ut kan du velge Noho, som er har god nok mat og helt vidunderlige cocktails. Er du i nærheten på morgenen serverer stedet nydelige croissant fra 9 til 11, mens de har det som kalles The Late Breakfast fra 10.

Det er ikke flust med hoteller i Kødbyen, siden området ikke er alt for stort.

Scandic Kødbyen er kjent for en veldig god frokost, og har rom som er relativt stille i en by som kan bråke en god del.

Scandic Kødbyen omtaler seg gjerne selv som ett av Københavns kuleste hoteller, og lever nesten opp til selvskrytet. Med 370 rom er det et stort hotell som ligger nære de hippe områdene i Kødbyen.

Rett sør for Kødbyen finner du Fisketorvet shoppingsenter, og har et godt utvalg av de standard butikkene man forventer seg fra et nordisk shoppingsenter.

Tivoli Hotel er et stort hotell med mange fasiliterer, men det passer ikke helt som utgangspunkt for å bruke føttene rundt i København rett fra hotellet.

Hotellet som heter Tivoli ligger også her, men det lever ikke helt opp til navnet sitt med tanke på at det er en liten gåtur til selve Tivoli herfra. Fint hotell er det dog, men det er plassert litt slik at det er taxi som blir riktig framkomstmiddel for å komme seg fra det til noe.

Kart over København fra 1851

Indre by

Det bor rundt 50 000 mennesker i det som kalles indre by, og dette er i stor grad den historiske kjernen av København som man ser på kartet over. Navnet kommer opprinnelig fra området som er innenfor de gamle festningsverkene, men selve området som defineres som sentrum på godt norsk (nydansk, om du vil) er i dag litt større.

Kartoffelrækkerne har beholdt sitt historiske utseende, og er et innblikk i hvordan arbeiderklassen i København fikk sine første virkelige boliger med toalettfasiliteter og vaskemuligheter. Foto: Victor Valore CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16494978

Kartoffelrækkerne

Vi starter denne guide med Kartoffelrækkerne som på kartet over er det åpne området rett ved Sortedam See. Som man ser på kartet var dette åpent landbruksareal utenfor festningsverkene, og det var opprinnelig bestemt at det ikke skulle bygges her. I 1873 kjøpte Arbejdernes Byggeforening området, og bygget rekkehus som skulle være hygieniske boliger for arbeidere for å motvirke framtidige epidemier. For å bo i en av boligene måtte man gjøre et innskudd på en rigsdaler (cirka 120 danske kroner i dagens penger).

For deg som besøkende til København er en spasertur fra Fredensgade, opp Øster Søgade ved Sortedams Sø en liten historisk opplevelse. Ved enden kommer du til Dag Hammarskjölds Allé hvor du kan kjøpe en av de beste kaffene i byen på Kontra Coffee.

Du finner også i samme området Holmens Kirkegård, og den vakre kirkegården til det som er den eldste som fortsatt er i bruk i byen. Opprinnelig en gravplass for matroser i den danske marinen uten midler, men er i dag åpen for alle. Mange kjente danske personer er begravet her. Kirkegården ligger for øvrig et stykke unna Holmens Kirke, en halv times gåtur ned til Gammelholm.

Middelalderbyen i København er det eldste historiske delen av byen.

Middelalderbyen

En start på en tur rundt i Middelalderbyen kan ha Gråbrødretorv som utgangspunkt. Navnet kommer fra et kloster som lå på stedet, i Norge kaller vi Gråbrødrene for Franciskanerordenen. Da klosteret ble nedlagt i 1530 ble det til en offentlig plass. Det eldste eksisterende danske fotografiet er av denne plassen:

Dette er det eldste fotografiet som eksisterer i Danmark, og det er ikke mye som har forandret seg den dag i dag. Fotografiet er fra 1840.

Rundt dette tradisjonsrike torvet finner du mange spisesteder, og i motsetning til det som ofte kan være på slike torv rundt omkring i den vide verden er mange av de virkelig verdt å besøke. Den særdeles tradisjonsrike Peder Oxe med sine smørrebrødlunsjer er en innertier. Michelin-anbefalt smørrebrød får du rett ved samme torv på Aamans 1921. (I gaten Niels Hemmingens Gade).

Den mest kjente smørrebrødrestauranten er kanskje Schønnemann, seks minutter unna torvet på Hauser Plads 16. Prisene er absolutt ikke skremmende for så gode smørbrød som du får her.

Et steinkast unna der finner du den gode italienske restaurten La Perla, om pasta er mer din greie. Skal du drikke sjekker du ut Balderdash.

Er du mer av typen som liker en særdeles god hamburger så skal du, som danskene ville sagt det, dra til Sporvejen - byens burger bar.

Lokalkjente anbefaler burgeren på Halifax i Larsbjørnsstræde 9, i det som på folkemunne kalles Pisserenden. Er du i området på sommeren kan du stille inn karttjenesten på mobilen på Gothersgade 113. Café Det Vide hus serverer herlig hjemmelaget is. Kaffen er også strålende. Koselig kaffe får du rett ved universitet på Paludan Bogcafé.

Herlig mat får du også på The Olive - spesielt om du liker litt tradisjonelle og enkle retter laget så godt som det kan gjøres (tenk deg biff, suppe, panna cotta og dets like). Biff spiser du på Mash. (Som forsåvidt ligger i det som kan kalles Fredriksstaden).

Hele 55 av 288 rom har egen balkong eller terasse på dette strålende hotellet.

Skt. Petri-hotellet ligger rett ved Københavns Universitet i Latinerkvarteret, og er et strålende luksushotell med en vidunderlig plassering. Se nærmere på designhotellet her.

Ett annet designhotell med 31 rom for de som liker det noe mindre er Hotel Herman K, som ligger et steinkast unna Kongens Nytorv. Litt lengre opp mot Søene finner du Hotel Kong Arthur og Ibsens Hotel, som da strengt tatt ikke er i Middelalderbyen.

Opplevelsesmessig er det naturlig å ta en tur til Rosenborg Slott. Det er veld verdt pengene å gå innom slottet. Botanisk Have med sitt Palmehuset er vakkert og nydelig, men kanskje spesielt på sommeren. Det danske nasjonalmuseet er et lite innblikk i hvor mye penger som egentlig har gått gjennom Danmark, og med norske øyne er det virkelig interessant.

Som de fleste som har vært innom København vet om er det godt utvalg av butikker i dette området. Du finner Disneybutikken på Amagertorv 8. Sykkelentusiaster bør styre mot Rapha Copenhagen. En gåtur langs Strøget gir deg uansett alt du måtte ønske av butikker. Husk også å styre innom Illum, som har holdt åpen siden 1891 med sitt herlige tuvalg.

Fredriksstaden

En del av Indre by er Frederiksstaden, som regnes som den mest eksklusive bydelen. De få private boligene som er der er blant de aller dyreste, men er mer kjent for sine mange advokatfirmaer og kunsthandlere.

Sammen med advokatene og kunsthandlerne kan du nyte en særdeles god lunsj hos Ida Davidsen (det er andre der altså). De har smørrebrød, altså. Noe mer nyskapende er Rebel som har en strålende En Rebelsk Aften - 10 serveringer med champagne, vin, kaffe og dessert til 1 395 kroner. Vel verdt pengene for et skikkelig kul kveld. Noe dyrere er AOC, men det er også øverste klasse.

Det er her du finner Amalienborg-slottet (verdt et besøk) samt det flotte og store Admiral Hotel. Sjekk også ut Frederiks Kirke.

Gammelholm og Christiania

Gammelholm ligger på nordsiden av Københavns havn, sør for Kongens Nytorv og Nyhavn. Et supert lite område med veldig vakre bygninger, og den herlige vinbaren Den Vandrette. Den eldste restauranten ved Nyhavn er Gilleleje - og gir deg tradisjonsrik og god dansk mat. Best for japansk mat sentralt i København er Damindra. Vil du ha asiatisk take-away oppsøker du Thai Asien på Cort Adelers Gade 2.

Det er også herfra du finner sightseeingbåtene, som spesielt på sommerstid er verdt det. Netto-bådene er anbefalt.

Hotellet Copenhagen Strand har fine og enkle rom, og en hyggelig pris på rommene får du også ofte. Et fint valg.

Christiania er både hele området på andre siden av Københavns havn. samt det som også kalles Fristaden. Sistnevnte er den fjerde største turistattraksjonen i København, men er preget av stor organisert kriminalitet. Konsertsalen inne på området, Den Grå Hal, er fredet og er et strålende sted å oppleve store artister. Nemoland inne på området har gode priser på kaffe og alkohol, men du må betale kontant.

Restauranten Spiseloppen tiltrekker seg ofte kokker som er på vei opp, og har hyggelige priser opp mot hva man faktisk får mot andre restauranter utenfor Fristaden.

Litt nærmere sentrum finner du den kule Barr med både kul meny og ølbar. Liker du ost og italienere så drar du til Italian Osteria.

Holmen

Dette er området ut med Refshaleøen som for oss turister egentlig kort forklart er hvor du finner restaurantene under:

Noma

Denne restauranten er noe utenom det vanlige, og koster mye. Eksempelvis koster sjømatmenyen fra januar til juni 2 650 danske kroner med vin for 1 350. Dette er noe helt utenom det vanlige, og garantert ikke noe for alle. Det er René Redzepi som driver restauranten, tidligere kokk på El Bulli. Restauranten har flere ganger vunnet pris for best i verden, og har to stjerner i Michelinguiden.

Amass

Denne restauranten ligger i et nedlagt verft, og har kanskje den mest spennende menyen i København. Det sier muligens litt om man tenker på at Noma også står i denne saken. En menu til lunsj koster 495 kroner, mens Amass-menyen koster 1095 kroner. Alt som serveres her er økologisk, og hele konseptet er fokus på gjenbruk og tilgjengelighet. Sjekk om du kan få bord her.

Om disse to ikke helt fungerer for deg så sjekk ut 56 grader eller den restauranten med sauna, vinbar og 16 seter: La Banchina.

Vesterbro

Den nordre grensen for dette området er Vesterbrogade, mens det går sør ned til området kalt Sydhavnen. I vest er Vestre kirkegård slutten på området.

For oss turister er det Vesterbrogade som er det naturlige utgangspunktet med sine mange butikker og spisesteder slik som madklubben Vesterbro og formel B.

Er du suppeglad må du oppsøke The Caribbean Housewife. Øl får du på Fermentoren.

Sjekk ut Risteriet for kaffe.

Vår hotellanbefaling er utvilsomt Bertrams Guldsmeden Hotel.

Frederiksberg

Hart bageri er mer enn grunn god nok til å dra hit. Danskene kan sine bakverk, og kanskje ikke mer enn her. Det som derimot er spennende, for deg som liker detaljer, er er at dette ikke er København. Det er en egen by, som er fullstendig omringet av København.

Forvirrende nok, med tanke på det, er det her du finner Københavns Zoo som ligger i Frederiksberg Have. For deg som liker dyr er dette et supert besøk. Enda mer supert er Mielcke & Hurtigkarl - restauranten i Frederiksberg Have. Helt utrolig god mat.

Nørrebro

Dette store området nord for søene har mange lokale områder som erkoselige, og verdt å sjekke ut om man er der. Harry's Place er verdt å dra til. Den originale danske pølsevognen. Liker du brunch er det like viktig å sjekke ut The Sixteen Twelve.

Østerbro

Juno the bakery er bare ett av mange eksempler på bakerier som er strålende her, og en bolle (nei, de boller på en annen måte her) etter å ha skyldt på Lulu - I Blame Lulu er second hand fasion, er vel verdt det.