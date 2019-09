Reiseguide til Rovinj, Kroatia

Middelalderbyen Rovinj fanger deg med sin vakre arkitektur og romantiske stemning ved Adriaterhavet.

Sjarmerende brosteinsgater, trange smug og vakre pastellfargede bygninger. Rovinj er virkelig en perle av en by, som med god grunn blir kalt Istria-halvøyas vakreste.

Middelalderbyen kjennetegnes av det høye kirkespiret tilhørende St. Euphemia-kirka, som befinner seg midt hjertet av Rovinjs pittoreske gamleby. Her finner du også et av byens beste utsiktspunkter, da kirka ligger majestetisk plassert på byens høyeste punkt.

Veien opp dit er snirklete og belagt med brostein, og tar du en liten avstikker på veien opp oppdager du garantert en sjarmerende restaurant eller en liten butikk som selger lokale spesialiteter. Slik er det i Rovinj - byen er full av hemmeligheter klare til å bli oppdaget.

Et av de mange sjarmerende smugene du kan oppdage i Rovinj. Foto: Getty Images

Italienske vibber

Italia har satt sitt preg på det istriske kjøkken, noe som ikke er så rart med tanke på at halvøya var under Italia fra 1919-47. Det betyr at du finner mye italiensk pizza, pasta, sjømat og andre italienskinspirerte fristelser over alt i Rovinj.

Billig og skikkelig, skikkelig god italiensk pizza spiser du på Pizzeria Leone lengst øst i gamlebyen. Rett ved siden av finner du knallgod gelato, noe det ikke akkurat er mangel på i Rovinj.

Her har vi markert noen av stedene fra denne artikkelen:

1: St. Euphemia-kirka med utsiktspunktet. 2: Kjolebutikken Atelier Charm. 3: Markedplassen. 4: Kunstbutikken Art Gallery Brek. 5: Profumo Di Rovigno, baderomsartikler. 6: Pizzeria Leone. 7: Matbutikken Konzum.

Rett sør for gamlebyen finner du også restauranten Pastrik, med utsikt ut mot byen, vennlig personale og deilige matretter for en hver smak. Her er det folkelig stemning, og kelnerne bli ikke skremt av unger under bordet og mat på gulvet (vi snakker av erfaring).

Ta også turen innom romantiske Mediterranero cocktail bar, hvor du kan kan ta en drink mens du nyter solnedgangen helt nede ved havet. Her sitter du enten rett på puter, eller ved de mange fargerike småbordene.

Til venstre for Rovinj ser du den lille øya som kalles Red Island. Foto: Getty Images

For en matopplevelse utenom det vanlige, prøv restaurant Lanterna som befinner seg i det gamle slottet på øya St.Andrew (også kjent som Red Island). Den lille øya, hvor du også finner det store hotellet Island hotel Istra, er en 5 minutters båttur unna Rovinj.

Her bor du

Bassengområdet på Hotell Eden er idyllisk, med saltvann i bassengene og flere forskjellige soner. Foto: Ingvild Jenhaug Korneliussen (Nettavisen)

Det er mange flotte hoteller i Rovinj, og vi kan personlig anbefale Hotel Eden. Eden, som gir assosiasjoner til Edens hage - både med navnet og den frodige hagen som omkranser hotellet - ligger omtrent 15 minutters gange unna bykjernen.

Hotellet ligger rett ved Mulini Beach, og går du langs stranda, og etter hvert havna, har du en vakker spasertur inn til sentrum. Du kan leie sykler ved hotellet som tar deg inn til sentrum på enda kortere tid. På sykkel er det også perfekt å utforske de mange små strendene i området.

Veien inn mot Rovinj sentrum fra hotell Eden, og flere av de andre store hotellene. Foto: Ingvild Jenhaug Korneliussen/Nettavisen

Hotel Eden har et fantastisk bassengområde som deles med nabohotellet Lone, med saltvannsbasseng, egne områder med boblebad og en kafé ved bassenget som selger blant annet kaffe, is og øl. Du finner også to sjarmerende lekeplasser på hotellområdet, så har du med barn har de mye å ta seg til.

For barnefamilien er også Family hotel Amarin, hotellet som er 100% tilrettelagt for småbarnsfamilier, et utmerket valg.

Ønsker du å bo enda nærmere sentrum, og virkelig slå på stortromma, bør du ta en titt på Grand Park Hotel Rovinj. Her er design i fokus, med rålekre rom/suiter, flere innbydende bassenger og et avslappende spaområde.

En av de mange små strendene i utkanten av Rovinj Foto: Ingvild Jenhaug Korneliussen (Nettavisen)

Shopping



Du finner en rekke sjarmerende små butikker i Rovinjs mange brosteinsgater, og noe av det du bør se etter er linplagg, kjoler og kunst.

En av butikkene du må innom, er den lille kjolebutikken Atelier Charm ved et av byens mest yndede fotoobjekter - det lille bordet som ligger nederst i et smug, ut mot vannet. Kanskje byens aller mest instagramvennlige sted, for øvrig, og dandert av hun som eier nettopp kjolebutikken.

Flere av byens små kunstbutikker selger små pyntegjenstander, bilder og andre souvernierer det faktisk er verdt å ta med seg hjem. En av disse er Galerija Brek.

Ta også turen innom Profumo di Rovigno, butikken som blant annet selger lekre håndkleder og baderomsartikkler du ikke finner mange andre steder. Går du nedover Carera ul som denne butikken ligger i, er du garantert å komme over mange sjarmerende småbutikker.

En av mange små sidegater i Rovinj. Foto: Ingvild Jenhaug Korneliussen (Nettavisen)

Kort reisevei

Det er enkelt og relativt kjapt å komme seg til Rovinj - du flyr direkte med Norwegian til Pula i 2,5 time, for så å kjøre i omlag 40 minutter for å komme til Rovinj. Du kan sammenlikne flybilletter på Expedia, for å sikre deg at du finner de billigste billettene.

