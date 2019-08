Reiseguide til Viareggio i Lucca, Toscana i Italia

Skal du drømme deg bort med deilige strender, nydelig mat og herlige hoteller er det ikke noe annet sted du bør drømme om.

Leter du etter en badeby med historisk sus, vakre strender og mat fra de beste dybder av kulinarisk hav så er Viareggio et særdeles godt valg.

Havnebyen i Toscana vokste fram på 1800-tallet som båtmakerby og badeby med kanaler, strender, spisesteder og hoteller. Samt et vedenskjent karneval som startet i 1873, med sine figurer i pappmasjé som det faktisk er mulig å se året rundt.

Se oversikt over hoteller i Viareggio her.

Du kommer til Viareggio lettest fra flyplassen i Pisa, en kjøretur på cirka 30 minutter. Det er også togstasjon i Viareggio, og tog fra Oslo til byen vil ta cirka 33 timer, og går gjennom Göteborg, København, Hamburg, Basel, Lugano og Milano.

Byen ligger i Lucca, som var egen stat i Italia fra 1160 til 1805. Etter at Napoleon invaderte Italia ble senere området en del av Toscana, senere Sardinia i 1860 og til slutt en del av et samlet Italia i 1861.

Stranden gir deg langgrunt hav, og mye sand. Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen/Nettavisen

Det skjedde omtrent samtidig som den store oppblomstringen av byen som turistmål og båtbyggerby. Da det store karnivalet - Carnevale di Viareggio - startet i 1873 ble byen raskt en del av Italias kollektive hukommelse som ny stat. Paraden, som er hvert eneste år i februar, sendes direkte på italiensk TV.

Viareggio er også en kanalby Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen/Nettavisen

Som norsk turist til Toscana og Viareggio er det likevel mer naturlig å besøke byen på sommeren for å nyte de utrolige strendene som ligger herlig rett ved Apuan-alpene. Med fjellene i ryggen er du nesten sikret herlig varme og sol. I månedene juni og juli er det særdeles sjeldent at det kommer regn. I juli er det i snitt 29 dager med sol.

yr.no: Værvarsel for Viareggio

Viareggio er ingen stor by, og har ikke mer enn litt over 60 000 innbyggere. Lucca, inne i landet, har 90 000 innbyggere mens Pisa sør for Viareggio har omtrent det samme. Det er en halv times tur til de to byene. Vil du besøke Roma er det en 3 timers togtur, mens Firenze er 1 time og 45 minutter unna med tog og 1,5 time med leiebil. Til San Marino er det 3,5 time med bil.

Den røde ringen rett nord for det skjeve tårnet i Pisa er hvor du finner Viareggio

Kjører du bil i området er det greit å vite at bompengene her fungerer slik at du får en lapp når du kjører inn på motorveien. Denne lappen putter du inn i en bom på veien ut igjen fra bommen, og avstanden du har kjørt gir summen du skal betale. Det er ikke bompenger på sideveier.

Privat strand i Viareggio

Som turist vil du sannsynligvis nyte byen slik søsteren til Napoleon Bonaparte, Paolina Borghese, gjorde det: God mat, deilige strender og noe godt i glasset. Det første resortet i byen ble åpnet i 1828, og byen fikk etter hvert mange store klassiske hotell. Strendene har hele tiden vært av den private typen hvor du betaler deg inn på en del av den, og helt fra dagen da det første resortet kom fikk man de første: Nereo for menn og Dori for kvinner.

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen/Nettavisen

Den dag i dag kan du egentlig betale for det du måtte ønske deg. En klubb som Bagno Brunella e Ada Beach gir deg et privat basseng, mulgheten for å leie din egen hytte på stranden, har egen bar og restaurant samt musikk på kveldene har en kostnad på 70 euro per person per dag. Andre er rimeligere ned til 50 euro for en hel familie for solstol og parasoll. Ingen av de er dårlige, for stranden er uansett helt super. Det er kun forskjell i fasiliteter, og du får det du betaler for. Legger du mer penger på bordet får du flere fasiliteter.

Stranden følger gaten Viale Alfredo Belluomini, en gate oppkalt etter arkitekten som var hovedpersonen bak gjenoppbygningen av strandpromenaden i Viareggio etter brannen i 1917. Hans jobb har gjort selve denne promenaden til noe som ligner på noe som nesten er litt Disneyaktig.

Strandpromenaden er lang, og full av butikker, barer og restauranter.

Promenaden fortsetter på Viale Emenegildo Pistelli, og stranden fortsetter helt inn til byene Massa og Carrara. Massa har for deg med historisk interesse mye å se å, blant annet utsikten fra Malaspina-slottet og marmorproduksjonen som også skjer i tvillingbyen Carrara.

Uansett hva du vil gjøre i Toscana bør du ta en tur til Viareggio for å bade i havet.

Det å spise i Toscana er nesten uansett hvor du havner en opplevelse. Selv den dårligste kafé har så gode råvarer at de knapt klarer å lage dårlig mat. De beste restaurantene i Viareggio ligger ikke direkte på strandpromenaden, men litt lengre opp i byen eller rundt de store havnene hvor luksusbåtene produseres eller repareres i den sørlige enden av stranden.

Sjømat i Viareggio

Der finner du sjømatrestauranten Ristorante Il Porto, som er av topp kvalitet med super beliggenhet. En kul beliggenhet ved kanalene og strandpromenaden finner du La Baracchina sul Molo Pesce Fresco Viareggio. Eller på norsk: Fersk fisk slik du alltid har fått det i byen. Tradisjonell italiensk mat som ikke er pasta og pizza, for å si det på en annen måte.

Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen/Nettavisen

Hvis du vil ha rask mat på promenaden er gatematen fra L'ottavo Vizio verdt å oppsøke. Det lille hullet i veggen gir deg mat av stor klasse til lav pris, rett i hånden som kan tas med til stranden. Viktig dog å huske at den, som så mye annet, er stengt på vanlig ukedager på ettermiddagene.

Beste pizza i Viareggio

Pizzeria il Piccolo Flaminio er regnet som den beste pizzaen i byen, men et stykke å gå fra strandpromenaden (cirka en time til fots). Er du der over lengre tid kan en taxi dit være fint. Det er kortere vei til Nuova Vireggio, som ligger rett ved den nydelige isen til Gelateria Kremmy.

God middag til kvelds bør du gå for på Osteria Pazza Idea. Nydelig sjømat, men husk å booke bord. Uansett er det veldig vanskelig å finne dårlig mat i Viareggio.

Det er mange gode hoteller i Viareggio, men vi anbefaler disse tre

Luksushotell i Viareggio: Grand Hotel Principe di Piemonte

Stort luksushotell som har en strålende plassering rett på stranden. Alt du kan ønske deg av fasiliteter for store og små. Se nærmere på hotellet her.

Mellomklassehotell i Viareggio: Grand Hotel Royal

En klassiker i Viareggio med like god plassering, og veldig gode fasiliteter. Fine, klassiske rom og i god nært til alt. Se nærmere på hotellet her.

Prisgunstig hotell i Viareggio: Hotel Residence Esplanade

Nok et godt hotell som er fint plassert, og med kun 45 gjesterom en mer personlig service enn på mange andre hoteller. Se nærmere på hotellet her.

Bilig hotell i Viareggio: Hotel Eden

Super beliggenhet til en veldig god pris. Fine rom, og en god nok frokost. Mye for pengene. Se nærmere på hotellet her.