Reisetips for bilturen på Highway 1 i California

Triks, tips, hoteller, restauranter og alt annet du trenger for en tur på Highway 1.

Skal du virkelig oppleve California er det ikke mange bedre måter å gjøre det på enn i bil, og ved å kjøre Highway 1. Turen i staten lengst vest i USA gir deg alt fra magiske opplevelser, slående natur, herlig shopping og en haug med underfundigheter.

Det som kan kalles verdens beste biltur går på det som kalles All-American Road og Pacific Coast Highway. Offisielt navn er California State Route 1, men er for evig kjent som Highway 1.

Direkteflyene til Los Angeles tar en del timer, men det er også veldig enkelt å slippe å bytte fly. Med underholdning i setet går også timene relativt greit, selv for de litt mindre.

Undersøkelser viser at flybilletter i gjennomsnitt er billigst rundt 42 dager for flyvning. Det skyldes at flyselskapene vil sikre relativt fulle fly. Viktig er å huske på at dette er et gjennomsnitt, og skal du vurdere å fly til USA er kanskje 42 dager før noe knapt med tid. De svenske forbrukermyndighetene har over en lengre periode sjekket flypriser og i løpet av ett år er alle destinasjoner på salg, og dermed kan det lønne seg å sjekke ofte for gode priser over dammen. Som regel er det billigst å reise til på onsdager og tilbake igjen på lørdager. Samtidig er prisene billigst på tirsdager, men det er også i gjennomsnitt.

Det er mye som er stort i USA, slik som denne bilen. Nok plass for en stor familie, eller for deg som vil ha med deg en del haikere. Ikke at det er mange av dem...

Lei en bil for Highway 1

Skal du på biltur er det ofte greit å tenke en del på bilen. Amerikanske veier er laget for automatgir og cruise control, sistnevnte gjerne av den adaptive typen. Samtidig: De fleste biler du leier i USA har automatgir og cruise control. Størrelsen er viktigere. Stor bil gir plass til mer bagasje, men er samtidig vanskeligere å parkere i byer som San Francisco, samt kan være en utfordring i noen av de krappeste svingene på selve Pacific Coast Highway-delen som går lengst ute mot havet.

Mange lar seg friste av en cabriolet, forståelig nok som leiebil. Som regel er det sol i California, men reiser du i vintermånedene kan det regne noe. Solen er også ganske sterk så det kan bli hett i toppen på soldagene.

Prisene i USA på å leie bil er særdeles lave, så det er ikke noe problem å flotte seg litt ekstra. Husk bare alltid: Forsikring har du allerede på reiseforsikringen.

Homewood Suites er bokstavelig talt et steinkast unna LAX. Dette bildet er tatt fra innkjøringen til hotellet.

Start Highway 1-turen i Los Angeles

De lærde strides om hvor det lønner seg å starte og avslutte, men vi anbefaler å starte og avslutte i Los Angeles. Det er mange grunner til det, men Los Angeles er en gigantisk by som har absolutt alt og siden byen er skapt for å ha bil (det er rett og slett umulig å navigere byen til fots eller med kollektivtransport) er det et naturlig sted å ha som base. Det er 18 millioner innbyggere i Los Angeles, og byen er egentlig mange byer som er slått sammen.

Vi foreslår derfor å dele opp byen i to: En del i starten som lar deg oppleve et magisk kongerike, og en del mot slutten som gir deg stjerner på gaten.

Du lander på LAX i Los Angeles, og har du som mål å komme deg til et område et stykke unna kan du forvente å bruke godt med tid. Anbefalingen er å finne et hotell i nærheten av flyplassen siden du uansett vil navigere byen med leiebil. En stor fordel med nettopp det er at alle de store leiebil-parkeringene er i nærheten av flyplassen, noe som igjen gir deg flere valg på leiebil ved henting.

Vår anbefaling er Homweood Suites fra Hilton. Dette hotellet ligger bokstavelig talt et steinkast fra flyplassen, og har gratis buss som tar under 5 minutter fra LAX. Du går bare ut av ankomsthallen, og til høyre helt du ser en buss med navnet på hotellet. Kjapt og enkelt er du på hotellet.

Foto: OpenStreetMap/egen redigering

Selve hotellet er et nytt hotell med store rom, en robot-roomservice (du bestiller fra resepsjonene, og det du bestiller leveres av en robot), basseng ute, en Subway og en kafé (The Coffee Bean & The Leaf-kjeden). En liten kiosk i resepsjonen har en del nødvendigheter, og det er faktisk gåavstand (sjokkerende nok i Los Angeles) til handleområdet Westchester Village med matbutikk (Ralphs) og legendariske In'n Out-burger (et must!). Siden det er kjøleskap på rommet med et lite kjøkken kan du faktisk handle litt for å ha på rommet, greit med tanke på jetlaggen du garantert har.

Frokosten på Homewood Suites fra Hilton er særdeles amerikansk, men hvem har vel ikke lyst på vaffel og sirup til frokost? Det er selvfølgelig noen andre valg, og generelt kan det sies at frokosten er mer enn god nok.

Den største fordelen med hotellet er at du kan enkelt komme deg til alle stedene hvor du skal leie bil. De er alle i nærheten av hotellet, og har du bestilt på Midway så ligger det på hotellet. Ta en Uber til de andre utleierne. Hotellet har stor parkeringsplass.

På samme adresse finner du for øvrig også H Hotel, som er et forretningshotell.

Har du hentet bil første dag, og har litt tid du vil slå ihjel anbefales en tur til Citadel Outlets. Dette er et oulet-shoppingområde inne i Los Angeles by, og er en litt under 30 minutters tur fra hotellet (Los Angeles er en stor, stor by). Her finner du både et fint spiseområde samt en mulighet til å fylle opp tomme kofferter. Her er veibeskrivelse fra hotellet dit. Her finner du ting som Adidas, Calvin Klein, Converse, Gap, Levis, New Balance, Nike, Oakley og Polo Ralph Lauren.

Dag 2: Disneyland i California

Det er mange muligheter for å opplevele fornøyelsesparker i California, men i denne guiden anbefaler vi kun to. Selvfølgelig kommer det an på personlige preferanser hva som faktisk er best, men objektivt sett er det noen ting som kan anbefales over andre.

En klar anbefaling er Disneyland. Den originale fornøyelsesparken i California åpnet i 1955, og er den eneste parken som Walt Disney selv var med på å designe. Han hadde faktisk kontor i parken etter at den åpnet. Parken er modernisert mange ganger i etterkant, og har blant annet en helt ny Star Wars-del. Disneyland ligger i Anaheim, som er litt under 40 minutter fra Homewood Suites (her her veibeskrivelsen).

Kom tidlig, kjøp fastpass (det koster en god del uansett, men med fastpass kan du rekke over nok), ha med drikke, velg spisesteder med omhu (bruk mobile ordering så du slipper kø, eventuelt spis i Downtown Disney utenfor parken).

Det er også viktig å huske at Disneyland er to parker - den som heter Disneyland Park og den som heter California Adventure. Sistnevnte har Marvel og flere attraksjoner for litt større barn, men den første har Star Wars. Du rekker ikke begge parkene på en dag. Sjekk nettsidene for hvilke attraksjoner som appellerer mest.

Du kan vurdere Disneyland Hotel, det gir noen fordeler for inngang og nærhet. Det er likevel fint å ha en base, og ikke bare skifte hotell hver dag. Samtidig, hvis du vil koble av etter en lang dag i Disneyland kan Disney's Grand California Hotel and Spa anbefales.

Alternative fornøyelsesparker i Los Angeles er først og fremst Six Flags, som er himmelen for alle som liker berg-og dalbaner. Vi anbefaler en til, men den kommer vi tilbake til ved avslutningen av turen i Hollywood av helt åpenbare årsaker.

Camarillo Premium Outlets har noe for de fleste

Dag 3: Outlet ved Los Angeles og Santa Barbara

Det å dra til USA uten å shoppe er litt som å kaste en haug med perler foran griser. Landet er laget for konsum, på godt og vondt. Det gode er at om du planlegger litt på forhånd kan du reise til USA med etterspørsel i kofferten. Altså at du har planlagt slik at du går til innkjøp av ting du trenger både på turen og hjemme.

Målet på dag to bør være Santa Barbara. Raskeste vei tar litt under to timer, men vi anbefaler å kjøre kystveien samt svinge av på Camarillo Premium Outlets. Det tar litt over to timer, og er en visuelt vakrere tur. Her finner du veibeskrivelsen.

På veien kan du ta en avstikker til The Getty Villa. Det er en litt annerledes opplevelse i kunst og arkitektur. Camarillo er et gigantisk outletområde, og har alt du kunne ønske deg av butikker. Byen med samme navn ligger inne i landet, men Oxnard er nabo som er en sjøby. Det er noe rimeligere med hotelle her enn i Santa Barbara (se hoteller her i Oxnard), men vi ville anbefalt å kjøre videre helt til Santa Barbara.

Santa Barbara er en by som nesten aldri ser regn, og er en blanding av meksikanske etterkommere og rike amerikanere som ikke helt ser for seg Florida som stedet for mest sol. Den herlige miksen gir en unik og kul by som bare må opplevelse. Der er det selvfølgelig mange hotell å velge blant, men det anbefales å bo på noe som er ganske lite og vennlig samt nære ved stranden. Valget vårt er derfor Castillo Inn at the Beach.

Hotellet har fine rom og en egen selvserverings-frokost som i hvert fall lar deg fylle på litt i magen før du går ut. Godt med parkeringsplass i bakgården samt fin service trekker opp.

Dag 4: Santa Barbara

Byen som omtales som den amerikanske rivieran oppstod som by etter en spansk misjonærstasjon - Mission Santa Barbara, som kan besøkes den dag i dag. Det er under 100 000 innbyggere i byen, men det er flere attraksjoner utover de nydelige strendene. Santa Barbara Zoo er regnet som ett av de bedre mindre zoologiske haver i verden, mens MOXI - vitenskapssenteret for barn er en herlig lekeplass om det skulle være behov for en pause for de små.

De mange nydelige restaurantene og barene er alt fra helt autentisk meksikansk mat på Rudy's Mexican til særdeles mange sunne alternativ. Frokostrestauranten Sambos har nok sett politisk sett bedre tider ettersom den tok navnet sitt fra en delvis rasistisk tegneserie, men den originale restauranten finnes fortsatt i Santa Barbara - og frokosten er god.

Det nydelige sentrum i Santa Barbara har mange gode steder for alt fra kaffe til is (McConnells er vår anbefaling for det siste, ligger rett over gaten fra Moxi), drinker og lokalt øl. Sjekk ut Figueroa Mountain Brewing for øl brygget i fjellene inn fra Santa Barbara. Koselig sted, og godt øl.

Vil du spise litt ekstra godt med sjøutsikt anbefales Toma. Den beste stranden er for øvrig Arroyo Burro. Den store shoppinggaten er State Street, med både lokale butikker og kjeder. Paseo Nuevo er et shoppingsenter som er under åpen himmel. Ellers i Santa Barbara så er det å kjøre til Cold Spring Tavern nesten et must.

Amerikanske veier er noe for seg selv. Her fra veien fra Santa Barbara til Monterey.

Dag 5: Monterey - akvarium og Carmel-by-the-Sea

Monterey er et lite stykke fra Santa Barbara, og på veien nordover fra Santa Barbara kan det være lurt å ta det som D.D.E. omtaler som strakaste veien. Den finner du her.

På turen kan et stopp i Santa Maria, etter en liten kjøretur, være fint for lunsj eller en kaffe. En anbefaling er Orcutt Burgers, en ekte amerikansk burgersjappe.

Shoppingsenteret i Monterey kan skaffe deg noe nytt både under og over.

Vel framme i Monterey er det mange hoteller i samme vei som er av helt OK standard i Munras Avenue. Dette er typiske amerikanske hoteller slik du kjenner dem fra utallige filmer. Standarden er helt fin, og rommene ofte store. I enden av samme gate ligger Del Monte Shopping Center med flere fine spisesteder og restauranter, fint om man vil kjøre til noe.

Noe mer sjarmerende er frokosten (eventuelt brunsj) på strålende Old Monterey Café.

En frokost fra Old Monterey Café

Det store trekkplasteret i Monterey er Monterey Bay Aquarium, men er du i California i strålende sol kan en liten tur til Carmel-by-the-Sea og strendene der være minst like god investering.

Stranden i Carmel-by-the-sea

Å spise ute på piren i Monterey på Sandbar Bar & Grill er en super opplevelse. Historien sitter i gatene i det som var hovedstaden i Alta California under både spansk og meksikansk styre fram til 1850, og er et velkjent sted for kunstnere og forfattere. Folk som Robert Louis Stevenson, John Steinbeck, Jack London og Salvador Dali bodde her i perioder. Det bor i dag under 30 000 mennesker i byen.

Dag 6-9: San Francisco

San Francisco ble grunnlagt av spanske kolonister i 1776, men da Mexico fikk sin uavhengighet fra Spania i 1821 ble det som var en liten misjonærutpost meksikansk. Etter krigen mellom Mexico og USA ble området amerikansk i 1850, og bosetningen som da ble kalt Yerba Buena fikk dagens navn. Det som fortsatt var et svært lite sted med under 1 000 mennesker hadde både ulendt terreng og dårlig tilgjengelighet som gode argumenter mot å dra dit. Helt til man fant gull. 40 år senere hadde byen 300 000 mennesker, og selskaper som Levi's, Wells Fargo og Ghirardelli hadde blitt startet.

For deg som turist er det første du bør huske at byen er det motsatte av flat. Den er bratt, ulendt og dårlig tilrettelagt for den som er dårlig til fots. Til dels store avstander kan behjelpes med de tradisjonelle trikkene, bil eller sykler. I tillegg er byen noe helt utenom det vanlige. I løpet av noen minutter kan du gå fra det ultra-amerikanske og turistorienterte på Fisherman's Warf til et lite Italia før du føler som om du er midt i Kina (i det store Chinatown). Noen steinkast til så er du i det ultraliberale strøket Castro.

På grunn av den relativt høye rikdommen til byen har mange museer blitt lagt til byen. I USA blir ofte museer startet med private midler, og disse private midlene har det vært mange av i byen. Ett av disse museene er The Walt Disney Family Museum i Presidio. Dette museet er laget av familien til Walt Disney, og er noe for alle voksne med forhold til musehusets, og da spesielt Walt Disneys, historie. For den tegneserieinteresserte er også The Cartoon Art Museum verdt besøket.

For familier, unge og voksne som er interessert i natur og dyr er det ingen tvil om at California Academy of Science er et sted man må besøke. Her er det akvarium, planetarium, en regnskog, naturhistorisk museum, et levende korallrev og mye mer. Svært anbefalt om man har nok tid.

Har man med barn er det Children’s Creativity Museum som er den store tingen. Et veldig interaktivt museum for barn i de fleste aldre. Vitenskapsinteresserte i alle aldre bør sjekke ut Exploratorium. Om man er interessert i litt mer spesielle ting, rent mekanisk, er Musée Mécanique tingen. Verdens største samling av arkademaskiner - både litt gamle og veldig gamle.

Hotell er det mange av, men vi anbefaler Hotel del Sol. Området Cow Hollow og Marina District er nettopp der mange av folkene som bor i byen, bor. Og det er her du finner de koseligste stedene å spise, drikke og slappe av. Hotellet har et svømmebasseng, fin parkeringsplass i bakgården, hyggelig service, kule rom og en grei frokost du kan hente i resepsjonen.

Takeaway fra Mac'd - innertier

Ikke langt unna dette hotellet finner du det vi mener er verdens mest geniale restaurant. Vi skjønner at meningene kan være delte, men vi kan si det enkelt: Vi elsker Mac'd - en restaurant som bare har Mac 'n Cheese på menyen. Det kan ikke bli bedre enn det.

Den kunstinteresserte har mye å velge blant, de Young og San Francisco Museum of Modern Art er to av dem. Ett tredje er museet som ble bygget for å hedre de som døde under 1.verdenskrig – Legion of Honor. Vakkert i seg selv, strålende plassert og med mye fin kunst.

Den litteraturinteresserte bør sette The Beat Museum på besøkslisten.

Nede på turistfellen Fisherman's Warf er det to ting du bør få med deg: Hvalrossene og suppe i brød hos Boudin Bakery.

På listen over verdens vakreste steder å drikke kaffe vil du finne Four Barrel Coffee. Den niende beste kaffen i USA får du etter sigende på Ritual Coffee. For kaffe med litt ekstra twist og et blunk så bør du sjekke ut Spike’s i Castrodistriktet.

Noe av det beste du kan oppleve i San Francisco er crossover fra steder du egentlig ikke ville vurdert at kunne gå over noe. Slik som mat fra Peru på La Mar, belgisk på Belga (med noen hysterisk gode cocktails) og – ikke like ovreraskende – meget god meksikansk på Tacolicious og Nopalito. I chinatown spiser du på Hunan Home’s eller Hong Kong Clay Pot.

For en tradisjonell amerikansk opplevelse så er Lori’s Diner en klassiker med alt du forventer av amerikansk mat. Godt er det, men det er ikke mer spesielt enn du tror.

Likevel, det vi anbefaler mest rent matmessig i San Francisco er å kikke på Uber Eats eller en av de andre som leverer til hotellet. Du kan få omtrent hva du vil, veldig raskt, og dermed kose deg glugg ihjel på hotellet - og heller gå ut for en drink eller to. Ikke det at ikke restaurantene lokker, men er man i landet som tilrettelegger alt så kan det utnyttes.

Dag 10: Santa Cruz

Etter noen dager i San Francisco er det på tide å snu nedover igjen, og vi anbefaler nå å ta turen på Highway 1 helt fra San Francisco til Los Angeles. Veien tar deg da ikke gjennom Palo Alto, for den som vil se Google-garasjer, men gjennom nydelig natur ved kysten. (Sjekk veien her).

Spanjoler bosatte seg her i 1791 og etablerte området som jorbruksområde, men byen ble fra sent på 1800-tallet et resorsted grunnet sine mange soltimer og utrolige strender. Det er i dag viden kjent for sin Santa Cruz Boardwalk med tivoli og arkader.

Hotellmessig kan du komme relativt rimelig unna med sentral plassering på Seaway Inn, men plasseringen er det du betaler for her. Rommene er kun helt greie. Kombinasjon lokasjon og standard får du på West Cliff Inn.

Etter en lang dag på stranden/arkaden/tivoliet så er det bare ett sted du skal spise her: Las Palmas Taco Bar. Vi er rimelig sikre på at det var her noen var før de kom med fredagstacoen til Norge. Ja, denne er noe mer autentisk og stedet oser av sjarm.

Ok, vi må nevne et sted til. Som de sier selv så har de episke burgere. Og frityrstekt avokado. Surfrider Cafe er navnet.

Dag 11: Highway 1-eventyret ned til Pismo Beach

Først: Book et surfekurs i Pismo Beach om du kan. Vi anbefaler Sandbar Surf for store og små. Nummer to: Start tidlig for en naturopplevelse av de store. Du vil stoppe flere ganger for å nyte utsikten, og du vil ha tid til nummer tre. (Sjekk veien her). Nummer tre: Book et besøk på Hearst Castle på veien. Det er faktisk umulig å beskrive det.

Pismo Beach i seg selv har utrolig mye sjarm, og er du ikke ferdigshoppet er det også her et outlet.

Er du ute etter størrelse på rom og enkel parkering kan du vurdere Oxford Suites, mens Pismo Lighthouse er noe mer idyllisk.

Spisemessig kan du gjøre det enkelt på Huckleberry's - kjeden leverer alltid, mens det er også mange mindre sjarmerende steder slik som sjømaten på Cracked Crab.

Dag 12: La oss dra til Hollywood

Det tar teoretisk litt over tre timer fra Pismo Beach til Hollywood i Los Angeles, men det er hvis du drar tidlig og er heldig med trafikken. Kommer du i rushet kan det ta veldig lang tid inne i storbyen.

Det å velge hotell i Hollywood er litt som å se hvor langt du kan strekke en strikk. Det er fristende å gå for toppklasse, men det koster også mange penger.

Hipt og kult: Mondrian Los Angeles

Skandaløs historie: Chateau Mormont

Design: W Hollywood

Vi startet tidlig med å si at det var en fornøyelsespark til du bør oppleve, og det er Universal Studios. Parken er både et utrolig sted for fans av ting som Harry Potter og Jurrasic Park, det er også et levende filmstudio. Turen rundt i studioet er med i inngangsprisen, og det er nesten alltid et eller annet som spilles inn der. Parken er en opplevelse, og turen i et virkelig Hollywood-studio vel verdt det.

Ellers er Hollywood Walk of Fame et must, men du må navigere mellom veldig mange som skal selge deg turer rundt omkring for å se hvordan kjendisene bor. Noen er bra, andre er virkelig dårlige. Ultimate Hollywood Tours er en av de bedre. Og, ja, det er morsommere enn man kunne ane.

Vi skal ærlig innrømme at vi bestilte mat fra Uber Eats i Hollywood. Det hadde noe med kvaliteten på hotellrommet å gjøre... Men, selvfølgelig, det er veldig mange ting man kan spise her som er av høy klasse - og prisene er ikke alt for ille.

