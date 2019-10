Reisetips: Nakenhotell, nakenstrender og erotiske ferier

Hvis du vil kaste klærne har vi de beste tipsene til deg.

Det er mange steder i verden du kan ha en ferie litt utenom det vanlige. Samtidig, noe av det vanligste som finnes er å ikke ha klær. Vi er født uten, og kroppen vår er glad i å ikke alltid ha på seg alt for mange klær.

Vi har samlet en liten guide til de hotellene, resortene og stedene du kan bo hvor klær er helt valgfritt. I tillegg har vi en guide til det som regnes som verdens beste nudistrender.

Plage de Tahiti, Saint Tropez, Frankrike

Her kan man ikke bare være toppløs siden denne kjendistunge stranda lar deg ta av det aller meste. Du finner stranda på Baie de Pampelonne, rett utenfor Saint Tropez.

Hvor bør du bo? Hôtel de Paris Saint-Tropez. Et virkelig luksushotell med alle moderne fasiliteter. Selvfølgelig nok koster det penger i Saint Tropez, men med et såpass lite klesbudsjett så går vel det greit?

En naken vinner: Hidden Treasure: Hidden Beach Resort – Au Naturel Club, Riveria Maya, Mexico

Playa Es Pregons Gran, Mallorca, Spania

Nesten så langt sør du klarer å komme på Mallorca finner du denne nakenstranda, rett ved Colonia Sant Jordi. Bo kan du gjøre på Blau Colonia.

Leucate Plage, Frankrike

Denne stranda ligger ikke langt fra Narbonne i Frankrike med mange campingmuligheter rundt. Hvis du vil ha mer fast tak over hodet kan du vurdere leilighetene til utleie i Narbonne.

Es Cavallet Beach, Ibiza, Spania

Ibiza er for mange nordmenn et partysted, men det er også et sted for å virkelig kunne slappe av og nyte det naturlige livet. En mulighet er det utrolige partystedet Ushuaia Ibiza Beach Hotel, eller det noe mer rolige Fenicia Suites & Spa.

Saline Beach, St. Barth

Saint Barthélemy er en fransk koloni som ligger et stykke unna Frankrike- Nærmere bestemt i Karibien. Tidligere var øya en svensk koloni.

Hvor bør du bo? Vel, det er et flusst med utrolige steder å bo på øya – men sjekk dette: Coral Beach Club. Slik skulle hverdagen ha vært for oss alle.

Le Centre Hélio Marin, Montalivet, Frankrike

Dette var en av de virkelig første store nakenstrendene i verden, og rangeres fortsatt høyt. Ligger utenfor Bordeaux, som kan være et fint utgangspunkt for mer enn bare nakenbading. Det er en campingplass i nærheten av stranden, men vi ville nok valgt å bo i Bordeaux og leid en bil.

Hvor bør du bo? Skal du bo som kongelig velger du Grand Hotel de Bordeaux and Spa, et utrolig hotell i sentrum av byen.

Hedonism II All Inclusive

Dette resortet i Jamaica har sine au natural-rom, og har helt frivillig påkledning. Som navnet tilsier er dette et sted litt utenom det vanlige.

Se flere bilder fra hotellet her

Nakenhotell for homofile menn: Undarius Hotel i Uruguay