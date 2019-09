Slik får du billig tur til syden

Vanlig rutefly og egen hotellbooking sikrer ferien din.

Skal du til varmere strøk, men sliter med at turen din ikke har samme forutsetninger som da du bestilte den? Da kan du følge våre tips for rimelig fly, finne godt hotell og alt annet du trenger.

Er du, eller noen du kjenner, rammet av Ving-konkursen? Søk om kompensasjon her.

Bestiller du vanlig rutefly har du muligheter du ellers ikke har med pakketurer med å være fleksibel på dager og tider.

Det er vanskeligere å finne gode flypriser til sydenlandene enn det er å finne gode hotellpriser, så det første du bør begynne med er å sjekke prisene på flyreisen.

Undersøkelser gjennomført både i Norge og i det store utlandet viser at flybilletter i gjennomsnitt er billigst rundt 42 dager for flyvning. Bakgrunnen er visstnok flyselskapenes ønske om å fylle opp flyene nok såpass tidlig. Det som likevel er viktig å huske på er at dette er i gjennomsnitt, så det er selvfølgelig en variasjon. Flyselskaper legger ut nye og billige billetter enten rett etter klokken 24.00 (altså i løpet av natta) eller på morgenen.

Noen vil også legge ut i løpet av dagen, men de aller fleste gjør dette når systemene deres har minst trafikk. Du bør likevel sjekke flyprisene før klokken 08.00, fra den tiden kommer nemlig de fleste bestillingene.

I vår bestilling av vår egen charterpakke fikk vi fly tur/retur til Tenerife i vinterferien for 18 671 kroner for fem personer med Ryanair, fra flysøket du finner under. Fly søndag fra Norge og søndag tilbake.For mange destinasjoner kan man få lavere priser med mellomlandinger i hjemlandet til feriesteder, om man orker det. Eksempelvis kan turer til Gran Canaria være billigere om man mellomlander i Barcelona, eller turer til de greske øyene kan bli billigere ved å mellomlande i Athen. Alt dette finner du automatisk i søket under.

Pakkturer til syden

Det er fortsatt flere operatører av pakketurer som selger reiser til syden. Det er flyselskapet Thomas Cook Airlines som eventuelt vil påvirke andre aktører enn Ving i Norge. Det er derfor greit å sjekke hvilket flyselskap som opererer på forskjellige ruter.

Med egen bil har du en frihet du ellers ikke vil ha, selv om du ikke som her har eget hus.

Transport fra flyplassen

Dette er kanskje det som, merkelig nok, stresser mange nordmenn før turen til varmere strøk. Bussen fra charterselskapet virker så veldig trygg. Vel, en taxi kan være både billigere og mye raskere.

Da vi selv gjorde dette brukte vi fem minutter fra vi hadde hentet bagasjen til vi satt i taxien på vei til hotellet. Ved siste chartertur tok det 35 minutter fra vi satte oss i bussen til den var i gang, og prisen var heller ikke lavere. Det er alltid taxi på flyplasser, og det er alltid lett å få fatt i dem. Husk bare å bruke de offisielle taxiholdeplassene som er skiltet inne på flyplassen.

Skaff det perfekte sydenhotellet

Basseng. Bar. Bespisning. Et godt hotell i Hellas, Spania, Italia bør ha det du trenger. At det er kort vei til stranden er også viktig for mange. Det er mulig å gjøre gode kupp på hotellrom 24 timer før du skal bo der. Mange hoteller kutter sine priser for å fylle opp hotellet de siste timene før en dag, men dette er selvfølgelig gambling på høyt nivå, spesielt hvis du skal dra på en familieferie eller har tenkt å faktisk ha det noenlunde rolig i sjelen fram mot avreise.¨

Oftest er regelen at hoteller gjerne selger de billigste hotellrommene først for å fylle opp en viss andel av hotellet. Gjerne 2-3 måneder i forkant.For typisk feriedestinasjoner kan man utvide dette til 4-6 måneder. Skal du til en såkalt sydenby kan man altså si at to til tre måneder før man reiser er smart, mens det i for eksempel for Costa del Adeje på Tenerife kan utvides nesten til et halvt år.

Mange reisebyråer, bookingagenter og andre reserverer rom på populære hotell. Disse reservasjonene, som ikke er salg til kunder, må sendes tilbake til hotellet (og søkemotorer) på faste dager. Altså en reservasjon for en nøyaktig dato bør gjøres 90, 60, 30, 14 eller 7 dager før man skal bo der for å oppnå gode priser.

Les her: Reisetips og anbefalte hoteller i Hellas

De varme kveldene i sydens land får du i hvert fall om du drar til Kanariøyene

Sydentur til Kanariøyene

Det er mange gode grunner til å oppsøke Kanariøyene, men det faktum at du nesten er garantert god varme er virkelig det største argumentet.

Tenerife

Tenerife er den største, og mest befolkningsrike av de syv kanariøyene. Det bor rundt 850 000 mennesker på Tenerife, og den har et totalt areal på 2 034 kvadratkilometer. Det er litt mindre enn den største norske øya – Hinnøya.

Costa Adeje og Fañabé

Dette området rett nord for svært så velkjente Playa de la Américas er et velkjent reisemål for mange norske familieferier. En stor vulkansk strand (Playa Fanabe), gode shoppingmuligheter slik som på Plaza del Duque og shoppingsenteret Siam Mall i tillegg til badelandene Aqualand og Siam Park.

Det er svært mange hoteller å velge blant i dette området, fra de luksuriøse villaene på Royal Garden Villas & Spa ved golfbanen til superfamilievennlige Meliá Jardines del Teide. Hvis du vil bo nærmere stranden uten barn så er Iberostar Grand Hotel El Mirador tingen. Sentralt, og ved stranden finner du relativt prisgunstige og gode Colón Guanahani.

Skal du spise utenfor hotellet, som du bør gjøre så er det flere gode restauranter i området. Siden britene satte sine første preg på området er det mye godt indisk (logikken har med gammel kolonimakt å gjøre) og Bobby’s III Indian Tandoori Restaurant som ligger omtrent i grenseland mellom Costa Adeje og Playaen er populær hos små og store (navnet kommer av at det er Bobbys tredje indiske restaurant. Nede ved stranden (Calle Velencia) finner du Antico Caffe med god og enkel italiensk mat.

Inne på Gran Hotel Bahaia Del Duque Resort er det en god restaurant i Las Aguas for den som er ute etter det man kaller et bedre måltid.

Playa de las Américas

For mange er dette Kanariøyene med stor K. Det er i hvert fall sannsynligvis det mest populære reisemålet på øya, og har svært mange hoteller, spisemuligheter, mange shoppingmuligheter og fine strender.

For ordens skyld har vi delt opp selve hoved-Américas med området rett nord, Fañabe, men områdene går omtrent i ett selv om det tar en time å gå fra Melia-hotellet over til sentrum av Playaen (noe du altså sannsynligvis ikke prioriterer i varmen).

I sentrum her finner du alle de kjente spanske kjedene som Zara, samt flere av de internasjonalt kjente for de som vil shoppe. Bading på El Camison. Og mange restauranter av svært varierende kvalitet. I den øvrige delen av kvalitet og god pris er tapas og mojitos på La Casita De Taby, mens Molino Blanco er et godt valg for litt finere mat. Mange valg betyr også flere muligheter, og spør gjerne i resepsjonen etter gode tips.

Hotellmessig kan du få alt her. Alt fra de meste familievennlige til hoteller hvor du kan få mange ufrivillige gjester på besøk. En liten perle er Sir Anthony Hotel, som er akkurat passe stort og akkurat så bra at du vil huske det lenge. Ellers vil vi anbefale Europe Villa Cortes og HD Parque Cristobal. Det store bassengområdet på H10 Conquistador vil nok også lokke mange.

Golf del Sur

Dette er et resortsted med en golfbane, og er noen få kilometer fra flyplassen i sør. Marina San Miguel er ganske ny, og veldig aktiv med private yachter og aktiviteter for deg som turist. Du finer ikke mye klassisk her, men veldig mye når det gjelder moderne komfort.

Utgangspunktet her er Santa Barbara Ocean Golf and Ocean Club, et stort resort (279 leiligheter) med det aller meste. Det er flere andre resorts i det som kun kan kalles en resortby, men kanskje på øverste hylle vil du finne Sandos San Blas. Har du råd til å bo der vil du få en stor opplevelse.

Noen kilometer er det til middelaldereventyret på Castillo San Miguel herfra.

Santa Cruz de Tenerife

Storbyferie kan du også ha på Tenerife. Det bor over 200 000 mennesker i Santa Cruz, og over en halv million i områdene rundt. Her finner du stort sett alt du vil forvente deg av en storby i tillegg til en super strand i Playa de las Teresitas.

Mat kan du få på Kazan, Hado eller den familievennlige Tasca. Uteliv er det også her, nesten selvfølgelig nok, og her er det snakk om å følge de lokal – ikke britene. Spør i resepsjonen på et hotell som Atlántida.

Best er det likevel å bo litt nord for byen i San Cristobal, og hotellet Laguna. Da kan du nærmeste gå til flyet på den nordre flyplassen.

Puerto de la Cruz

Dette er nord på Tenerife, og en halv time i bil fra den nordre flyplassen (Tenerife Nord). Det bor litt over 30 000 mennesker her, og byen har utviklet seg fra å være en vakker fiskelandsby til mer tradisjonell turistby.

Her finner du dyreparken Loro Parque, som er den beste dyrehagen i Europa (og en av de aller beste i hele verden). Skal du bo her så reserver et bord på El Taller Seve Diaz. Shoppe kan du gjøre på La Villa.

Hotellmessig er svært vakre Hotel Botanico en klar anbefaling. Anbefalt er også Hotel Riu Garoé.

Topp 10 hoteller Gran Canaria

Nordmenn elsker sol og varme, og vi er ikke fremmede for å unne oss en tur til Syden i ny og ne. Gjennom vinterhalvåret er det Kanariøyene nordmenn sverger til, takket være det gode og varme klimaet, med hele 350 soldager i året! Vi har derfor funnet topp 10 beste hotell, til deg som ønsker en optimal ferie på Gran Canaria.

Dette 4-stjerners hotellet består av hele tre restauranter og to utendørs basseng, like ved båthavnen i Mogán. Tidligere gjester skryter av en strålende frokost, opplagt personale og et rent hotellområde. I tillegg anbefales det for alle typer reisende på Gran Canaria.

Den nydelige takterrassen med utsikt mot Gran Canarias strender er en av hovedfasilitetene på dette hotellet. I tillegg tilbyr hotellet et spa med full service, og hele tre utendørs svømmebasseng. Barnepass, barnebasseng og barneklubb står også på listen, så her kan familien får seg en skikkelig fin ferie.

Dette hotellet er kun for voksne og tilbyr både spa med full service, helsestudio og to barer i nærheten av alt i Maspalomas. Her kan du ligge under bassengparasoller, leie deg en sykkel, eller bestille en deilig spabehandling.

Dette fantastiske hotellet ligger i hjertet av San Bartolomé de Tirajana, like ved ferieparadiset Maspalomas. Dette området byr på strandliv og morsomme utflukter, og langs strandpromenaden yrer det av restauranter og liv. Occidental Margaritas gir deg to herlige oppvarmede basseng og tidligere gjester nevner at her får man mye for pengene. Hotellet er all inclusive, med to restauranter som har stort tilbud av mat.

Dette er hotellet for deg som ønsker en luksuriøs opplevelse på Gran Canaria, og her kan du kose deg med tre restauranter, spa, tre svømmebasseng, nattklubb, tennisbane og barnepass! Den nydelige stranden i Meloneras er kun 9 minutters gange unna og Costa Meloneras er et område du ønsker å reise tilbake til.

Dette all-inklusive hotellet ligger i sentrumav Puerto Rico. Senteret til Puerto Rico ligger 10 minutters spasertur unna, mens flyplassen ligger 45 minutters kjøretur unna. Barneklubb og barnepass er tilgjengelig. I tillegg er det to utendørsbassenger, et treningssenter og to restauranter på hotellet.

Hotellet er i nærheten av stranden og båthavnen, og besøkende kan utnytte seg av utendørs basseng, treningssenter, gratis barneklubb og flyplasstransport. Hotellet ligger like i nærheten av Puerto Rico, hvor det yrer av restauranter, butikker og uteliv.

Skal du på partur, så er dette hotellet et godt valg for deg. Dette hotellet ligger 15 minutters spasertur unna feriestedet Puerto Rico. Kun 200 meter unna Amadores-stranden på Costa de Mogan, og byr på moderne fasiliteter med klimaanlegg og møblert balkong med sjøutsikt.

Et annet hotell som passer for par som reiser sammen er Hotel Cordinal Mogan Playa i Puerto de Mogan. Hotellet ligger midt i et tropisk hageanlegg, og har to utendørsbassenger, spa rom og balkong.

Hotellet ligger ved Las Cantera-stranden i Las Palmas, med eget takbasseng, kostnadsfritt spa, treningsstudio og solterrasse med utsikt over Atlanterhavet.

Hoteller på Mallorca

4-stjerners luksusleilighet i nærheten av Mallorca katedral. Her kan du unne deg med takterrasse, svømmebasseng, og treningssenter. Svært sentralt hotell, men allikevel en oase bare noen få meter fra Placa Major.

4-stjerners hotell i nærheten av stranda i Palma de Mallorca. Her er det utendørsbasseng med bassengbar, helsestudio, takterrasse og spa med full service.

Sjekk også disse flotte hotellene som ligger utenfor Palma:

Ordentlig luksus med fokus på originalitet og skjønnhet. Castell Son Claret gir deg muligheten til å slappe av helt, omringet av frodig natur og rolig atmosfære. Hotellet var opprinnelig et slott fra 1450-tallet, oppusset til å bli et moderne hotell med mye sjarm.

Et førsteklasses hotell på Mallorcas sydkyst. Her bor du i nærheten av den lille landsbyen, Punta Prima. I tillegg har du stranden ved siden av og mange restauranter på rekke og rad. Perfekt hotell for familier og for par.

