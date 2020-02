Staycation i Oslo: Få en perfekt opplevelse

Utgangspunktet for en staycation er å slappe av, nyte livet og få mest mulig ut av minst mulig tid.

Uttrykket staycation stammer fra 2003, og er en sammentrekning av stay og vacation. I starten ble uttrykket kun brukt om at familier eller individer holdt seg hjemme istedenfor å reise bort, men har de siste årene også oftere inkludert å bo på hotell i egen by.

For mange kan en natt med overnatting på hotell gi en etterlengtet og god pause fra en hektisk hverdag. Spa, svømmebasseng, oppredd seng, hotellfrokost, roomservice og for mange voksne par - tid til hverandre - er ønskene som kan bli oppfylt for en staycation.

Fordelene med å ikke dra alt for langt er selvfølgelig det at tiden brukt på reise ikke spiser av antall minutter som kan brukes på å lade batteriene. I tillegg er det mulig å bruke litt ekstra penger på et litt bedre hotellrom siden man bytter ut reisekostnader med noe langt rimeligere. Å slippe en flytur har også andre positive virkninger, og det kan også brukes mer penger på for eksempel en veldig god middag.

For veldig mange i Norge er en egenferie i Oslo den særdeles gode løsningen. Vi har derfor plukket ut tre favoritter for deg som vil ha en staycation på hotell i Norge.

Vi har også plukket ut tre spisesteder og tre steder for å ta en drink for deg som tar en staycation i Oslo. Vi begynner med drikket.

Staycation i Oslo: Her går du på bar

1. Fuglen

En nydelig retrohimmel i Oslo sentrum. Her tar du en tidsmaskin tilbake til en epoke med deilig design og nydelige cocktailer. Adressen er Universitetsgata 2, og kaffen er for øvrig også veldig god om man kjører alkoholfritt arrangement.

2. Bettola

Cocktailbar med bordservering er litt to fluer i en smekk. Cocktailbar med nydelige cokctails er enda bedre, og med stemningen du her får nederst i Trondheimsveien på Grünerløkka er innertier.

3. Himkok

Et nydelig navn, et nydelig sted. Litt mer stil, og ofte mange måter å bli sett på. Vi sier topptopp! Storgata 27! Mye for pengene.

Staycation i Oslo: Her spiser du

1. Brasserie France

Aldri dårlig. Alltid god stemning. Alltid god mat. Alltid god service. Midt i sentrum. Dette er en sikker hjemmeseier i Oslo.

2. Markveien Mat & Vinhus, Grünerløkka

Nydelig mat, veldig god service og super beliggenhet (Bettola er bokstavelig talt et godt steinkast unna for eksempel). En klassiker som holder seg særdeles godt.

3. Statholdergaarden

Nydelig mat, med service av en annen klasse. Topp Michelin i øverste etasje, nydelig og romantisk i underetasjen.

Staycation i Oslo: Her overnatter du

1. Midt i sentrum og helt nytt: Amerikalinjen

Dette nye hotellet midt i sentrum kan tilby en opplevelse for de voksne som liker design, nydelig service og det å kunne oppleve det lille ekstra. har en nydelig frokost, en finsk sauna i velværeavdelingen og en sjarmerende klubb - Gustav.

Se nærmere på hotellet her

2. Best på frokost: Thon Hotel Rosenkrantz

Skal du prioritere frokosten er sentrumsnære Rosenkrantz vinneren, bokstavelig talt. Dette er kåret til den beste frokosten i Oslo, og har også fine rom og gode fasiliteter ellers.

Se nærmere på hotellet her

3. Mye for pengene: Hotel Folketeateret

Dette hotellet har god frokost, kveldsmat, super plassering og ligger midt på Youngstorvet. Et godt valg for de aller fleste.

Se på hotellet her