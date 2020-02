Storbyferie i Europa: Vår - reiseguide og reisetips

Dette er de fire beste byene du bør vurdere for en vårferie i Europa.

Det å velge riktig by for en vårlig tur i langhelger, for weekendturer, storbyferie med barn eller en liten voksenferie uten barn er viktig. Noen byer passer rett og slett litt bedre som feriemål hvis du har Norge som utgangspunkt.

Athen. En by med historie og mye nåtid.

En varm oase: Athen, Hellas

Sivilisasjonens vugge har mye å by på enhver vår, og i Athen kan du dukke ned i historien eller bare svømme rundt i en moderne by som kan by på alt av uteliv, kaféliv og restaurantliv. Virkelig en by som kan gi det meste for de fleste. Familier, unge, gamle og par vil elske Athen.

Vi ville bodd her, om vi kunne: NEW Hotel

Cais da Ribeira (i bakgrunnen, bak broen) er et herlig sted med butikker, spisesteder og liv. Herlig liv.

Byen som kan skryte av å være best: Porto

Porto har mange ganger blitt kåret til den beste byen å reise til i Europa, og reiser du på våren får du for oss kalde nordmenn en god nok temperatur i tillegg til ikke alt for mange turister. En herlig kombinasjon i en by som kan by på særdeles mye. Best av alt? Det kaotiske, morsomme, sjarmerende og vakre Cais da Ribeira.

Bo her for samme utsikt som på bildet over: Pestana Vintage

Det er mye som sier NAM i San Sebastian

Vårens skjulte perle: San Sebastian, Spania

Det er kanskje en liten overdrivelse å si at San Sebastian er en skjult perle, men mange nok nordmenn forholder seg ikke ofte nok til dette kulinariske paradiset. Vidunderlig arkitektur, en særdeles vakker bukt og den herlige blandingen av det klassiske og moderne er desserten på den helt vidunderlige maten.

Hotellet du virkelig vil sjekke om har ledige rom i San Sebastian: Lasala Plaza

Paris om våren er en nydelig opplevelse for både mennesker og dyr.

Vårens mest romantiske by: Paris, Frankrike

Det blir ikke mer enn rundt 20 grader på normalen i mai i Paris, og månedene før har temperaturer på 10-tallet (likevel: opp mot 20 grader på gode solfylte dager). De solfylte Paris-dagene om våren er fulle av liv. Etter vinterdvalen våkner byen virkelig, og det er mulig å nyte alt det den har å by på. Vårens blomstring, gå på markeder og bli med på gjenåpningen av alle utekaféene.

Det mest romantiske hotellet i Paris: Maison Soquet

