Verdens 10 beste matretter

Noen land er bedre til å lage mat enn andre land, og noen retter smaker bedre enn andre retter. Her er matguiden som garantert gjør deg sulten.

Det er noen matretter som er mye bedre enn andre matretter. Her er listen over de femten beste matrettene du kan putte inn i munnen.

1. Kobe Wagyu-biff

Skal du spise verdens beste biff så er den fra Kobe, og da bør du spise den i Kobe. Skal vi tro ekspertene er den best på Kokubu. Det kan være vanskelig å få reservasjoner der så det er mulig å sjekke ut Kobe Steak Royal Mouriya som et alternativ.

Skal det være ekte Kobe-kjøtt så er det dyr fra Hyogo-området, som har bodd på en gård i området, kastrert okse, slaktet i området, har en marmoeringsgrad på over 6 og kvalitet på kjøtt på grad 4 eller 5, og kjøttvekten totalt på oksen må være på 470 kilo eller mindre. Oksene har også fått kun kornmat, og blir også ofte børstet. Kjøttet er så godt at det kan nærmest omvende den mest fundamentalistiske veganer.

Skal du spise det som også er veldig dyrt kjøtt bør du kanskje også bo godt, og på Arimasansoh Goshobessho får du en stor opplevelse der også.

Sjekk hotellet her

2. Tom yum kung

Det er rett og slett ingen tvil om at denne suppen er et mesterverk av en matrett. Reker, sopp, tomater, sitrongress, galangal og kaffi limeblader, med kokosmelk er søt, salt, sterk og sur. En herlig blanding som kommer fra Thailand, og er særdeles billig.

Historien til retten stammer fra Rattanakosin-kongedømmet, som hadde Bangkok som sin hovestad. Vi anbefaler derfor å oppleve denne suppen i Bangkok, hvor du rett og slett får den omtrent over alt.

Som en eller annen dagligvarekjede sier så er det enkle ofte det beste, og denne retten er enkelt nok sammensatt av veldig gode ting som sammen blir enda bedre.

Hva med å bo på The Siam?

3. Pekingand

Denne kinesiske retten tar lang tid å lage, og på de fleste restauranter må du forhåndsbestille retten for å få den. Et sted som Dinner i Oslo har Pekingand på menyen, men kun i begrenset antall. Crispy duck er en lignende variant, men ikke helt det samme selv om tilbehør og serveringsmåte ligner.

Skal du spise pekingand er selvfølgelig Kina et særdeles godt utgangspunkt, og siden retten tar navnet sitt fra Beijing (Peking) så stoler vi på South China Morning Post at Dadong Roast Duck er den beste. Det kan være mulig at den kinesiske staten har bestemt at Dadong Roast Duck er den beste, men det er greit at noen har tatt det valget for oss. Vi vil nøde protestere mot himmelsk fred og godt tillaget and.

Skal du først til Kina kan du vurdere The Peninsula som hotell. Relativt storslått for å si det mildt.

4. Croissant

Ja, du sier sikkert at det er annen mat som Frankrike har kommet med som er bedre. Greit, biffen er sikkert ganske fransk - men ingen biff er bedre enn den du får i Japan (se nummer 1). Croissant er smørhimmel, og det er ingen tvil om at det finnes knapt noe bedre å bli feit av enn denne franske himmelske oppfinnelsen.

Eller, vent nå litt, er den fransk? Nei. Croissant er fra Østerrike, fra Wien. Det er rett og slett et wienerbrød! Noen, sikkert noen med mer peiling enn de fleste, sier at selve croissanten er basert på en egyptisk greie kalt feteer meshaltat. Så da vet du hva du kan bestille om du er i hjemlandet til Mohammed Salah.

Likevel: Den croissanten vi spiser er kopier av hva som ble laget på et østerrisk bakeri i Paris, så da blir spørsmålet: Hvor går du for verdens beste croissant? Vi tror ingenting på at den finnes i Australia, som enkelte har hevdet. Vi drar til Sébastien Gaudards to steder. Ikke bare fordi sjokoladen der også er god, altså.

Skal du slå to fluer i en smekk bor du på Le Bristol. Deres croissant er nesten like god, og frokosten med utsikt uten sidestykke. Det koster mye, for øvrig.

Ta en kikk på prisen her

5. Neapolitansk pizza

Alle vet at pizza smaker vidunderlig, og selv om noen lever i en sterk misforståelse om at ananas brukes på pizza eller vil ha tykkest mulig bunn slår vi et slag for den absolutte sannhet: Den beste pizzaen i verden er pizzaen som lages Napoli-style. Denne pizzaen lages med San Marzano-tomater eller Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, osten Mozzarella di Bufala Campanja og det er også strenge regler på hvordan bunnen bør lages. Eksempelvis skal den ikke være mer en 3 millimeter tykk, og skal bakes i 60-90 sekunder på 485 grader.

Skal du spise pizza fra Napoli så skal du selvfølgelig gjøre det i Napoli. Siden det å spise i Napoli er en sosial happening er hullet i veggen som er Pizzeria Pavia en lokal anbefaling.

Siden du kommer til å spise deg god og mett kan det være deilig å ha plass på Caruso Place Boutique & Wellness Suites. Det er kun et steinkast eller to unna pizzerien, perfekt plassert i Napoli.

Klikk her for å se nærmere på hotellet som kun har 10 rom

6. Hamburger

Dette er muligens en tysk matrett, men de beste hamburgene får du i USA. Trodde vi. Helt til Rig 7 hadde kåret Uniburger til verdens beste. Uniburger er fra Montreal i Quebec så den er faktisk nesten fransk!

Ikke at det gjør kanadierne så mye, selv etter at de har blitt kåret til verdens beste sier de selv at de bare er den beste i Montreal.

Selvfølgelig nok inneholder en god burger et nydelig hamburgerbrød, skikkelig kjøtt, ost og annet tilbehør hvor det er viktig å få med noe fra alle matgrupper, altså bacon.

For øvrig, en burger på Uniburger koster 6 kanadiske dollar. Det er 41 kroner. For verdens beste burger.

Det er bare å bestille fly og dette hotellet. (Du vil ikke angre!)

7. Paneer tikka masala

Noen har sagt at vegarretter ikke kan smake godt, men disse noen har aldri smagt Paneer butter masala, eller tikka masala om du vil. Ost i krydret saus.

Du får det omtrent over alt du kunne komme til å falle av et tog i India.

Skal du velge vil du helst falle av på The Oberoi

8. Pinnekjøtt

Du kan ikke krangle mye med skikkelig norsk pinnekjøtt. Det er og blir en innertier av dimensjoner. Noen trenisser sier sikkert at det kun kan spises på julaften eller det som ligner, men det er litt som å si at øl bare passer til fotballkamp. Øl passer til alt. Pinnekjøtt kan spises så ofte som du får tak i godt pinnekjøtt.

Vi sier at pinnekjøtt stammer fra vestlandet, så kan eventuelt de som mener noe som er feil krangle med oss på det. Gærningene i Nordfjord koker pinnekjøttet, mens i Sunnfjord har de drukket for mye og griller det. Enda verre er det i Nord-Trøndelag hvor det har blitt mye karsk og bart i fart hvor det stekes i panne. Nei, vi snakker om dampet pinnekjøtt.

Vi våger å påstå at ska du få skikkelig godt pinnekjøtt bør du kombinere der det er lam, damping og hyggelige folk. Mest sau er det i Rogaland. Folk i Haugesund er hyggelige. God kombinasjon.

De 10 beste hotellene i Haugesund (har de 10 hoteller??) finner du her

9. Is

Hallo? Trodde du vi hadde glemt is? Selvfølgelig ikke, vi var bare kule (tok du han?) og sparte den til en 9.plass.

Iskrem stammer fra Iran, eller Persia som det da ble kaldt (tok du han?). Den originale isen du fortsatt kan få, om vi skal tro ekspertene, er bastani sonnati.

Vi har ikke egentlig lyst til å dra til Iran så vi feiger ut med det som har blitt kåret til verdens beste iskrem: Salt & Straw i Portland, Oregon. (Av The Daily Meal)

Vi har egentlig alltid lett etter en grunn til å dra dit (neida).

Sjekk topp 10 hoteller om du drar her.

10. Lasagne

Vet du hva. Lasagnen er også fra Napoli. Vi booker tur. Nå. En uke med pizza og lasagne, og så tre uker med sankekur.

Derfor gjentar vi:

Siden du kommer til å spise deg god og mett kan det være deilig å ha plass på Caruso Place Boutique & Wellness Suites. Det er kun et steinkast eller to unna pizzerien, perfekt plassert i Napoli.

Klikk her for å se nærmere på hotellet som kun har 10 rom