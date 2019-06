Rekordår for tidligere «Paradise»-deltaker og blogger Isabel Raad

Den kjente bloggeren og forfatteren tjente 1,9 millioner kroner før skatt i 2018.

Selskapet Isabel Raad as omsatte i 2018 for 2,7 millioner kroner, med et resultat før skatt på 1,9 millioner kroner, det skriver Dagens Næringsliv. Bloggeren eier 100 prosent av selskapet.

Raad tok ut lønn på 580.000 kroner, og et utbytte på 1,2 millioner kroner fra selskapet. Resultatet etter skatt endte ifølge DN på 1,4 millioner kroner.

- Jeg økte betydelig i inntekt i 2018, hovedsakelig på grunn av bokutgivelsen «Shirog», sier Raad til E24.

Ga ut bok

I 2018 ga Raad ut boken «Shirog – jenta jeg en gang var», som handlet om hennes tøffe oppvekst. Boken solgte ut det første opplaget på 10.000 eksemplarer før den i det hele tatt var kommet i butikkene.

– Jeg vet selv hvor sykt alene og rar jeg følte meg som liten, for det er jo veldig tabu å snakke om barnevern og fosterhjem og sånt. Jeg vet det er veldig mange barn som lever slik som jeg gjorde, så jeg vil hjelpe og inspirere, sa Raad til NRK i desember i fjor.

Raad er en stor blogger og influenser, med over 200.000 følgere på Instagram. Hun hevder hun har et nært forhold til følgerne sine. Da Nettavisen tok kontakt med henne i 2018 ble hun forelagt flere hyggelige meldinger fra kommentarfeltet sitt.

- Jeg blir helt rørt! Det er en helt ubeskrivelig følelse at noen faktisk ser opp til meg, for ikke å snakke om all den støtten jeg mottar. Det betyr utrolig mye for meg, uttalte Raad til Nettavisen.

- Jeg har et åpent, ærlig og fint forhold til leserne mine. Jeg ser på dem som en evig stor vennegjeng.

Bloggkrangel

Raad har også vært involvert i en såkalt «bloggkrangel» med tidligere fotballspiller og nå influenser Mads Hansen. Krangelen varte i flere måneder, der Raad mente at Hansen mobbet henne, blant annet for å ha utført plastiske operasjoner, mente Hansen selv at bloggeren inntok offerrollen og måtte tåle kritikken.

I juli 2018 la Raad ut et innlegg på bloggen sin der hun fortalte at hun kom til å anmelde Hansen for mobbing på nett.

KRANGEL: Tidligere fotballspiller Mads Hansen var involvert i en lang bloggkrangel med Isabel Raad. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

«Ja, det var "morsomt" i starten, men nå har det ikke blitt noe annet enn en evig lang mobbefest. Tenk at han har utsatt meg for dette i tre år? Det er helt vanvittig,» skrev Raad i innlegget.

Etter innlegget ble skrevet, tok Raad imidlertid kontakt med Hansen for å begrave stridsøksen.

- Det stemmer at hun ringte meg, bekreftet Hansen overfor Nettavisen.

- Vi er uenig i en del ting og enig i noe. Jeg vil ikke si at noen av oss endret standpunkt fundamentalt, men jeg har jo etterlyst at hun, i stedet for å bare skrive på bloggen sin, skulle ta kontakt for en prat direkte. Og det gjorde hun, sa Hansen.