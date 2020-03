Remi brukte over 40.000 på forberedelsene til «Ex on the Beach»

- Det er nok noen hjemme som blir litt sure.

Den tredje sesongen av «Ex on the Beach» er i gang for fullt. Denne gang i en helt ny villa i den eksotiske byen Pipa i Brasil.

For noen er det flere ting enn bare villaen i årets sesong som er helt nytt.

Da Remi Amundø (26) fra Sunndalsøra takket ja til å være med i realitykonseptet hadde han aldri sett en eneste episode av det skandaleombruste programmet.

- Jeg har faktisk ingen anelse om hva jeg går til, fortalte han til Nettavisen da vi møtte han i Brasil bare dager før innspillingen startet.

Dyre forberedelser

Men til tross for at Amundø ikke hadde forberedt seg noe særlig til selve konseptet han snart skulle begi seg utpå, hadde han imidlertid forberedt seg på andre måter.

- Jeg har pakket de aller fineste klærne jeg har. En dress, noen sneakers og det som sto på pakkelista egentlig. Jeg tror ikke at jeg har glemt noe, fortalte han.

Ifølge Amundø hadde nemlig alle deltakerne fått tilsendt en pakkeliste før avreise med ting de burde ha med seg til Brasil. Blant annet en dress, skjorter og badeshorts. Og for å være helt sikker på at han ikke skulle savne noe der nede, passet han på å pakke litt ekstra.

- Hvor mye penger brukte du på forberedelsene, egentlig?

- Det egner seg ikke på trykk. Da er det mange hjemme som ikke blir fornøyde. Det er langt over 40.000 kroner, ja, sa han og la til:

- Jeg kjøper klær som jeg liker.

Flere forberedelser

Det er imidlertid ikke bare Remi Amundø som har gjort sine forberedelser før deltakelsen i «Ex on the Beach». Rett før Ariel Søyland tok turen ned til Brasil la hun seg under kniven for en rumpeoperasjon.

Andre har imidlertid tenkt på oppholdets formål og tatt med ting som bikiner, snus og badeskjorts.

