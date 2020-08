Det blir hett under dyna allerede første natten på «Paradise Hotel».

Spoileralarm! Denne saken avslører deler av innholdet i høstsesongens første episode av «Paradise Hotel».

Den 13. sesongen av «Paradise Hotel» er i gang, og starter med et smell. Bokstavelig talt.

Bare få sekunder inn i episoden, som sendes på Viaplay klokken 16.00 og Viafree klokken 22.00 mandag, får seerne et innblikk i en heftig krangel mellom to av deltakerne, men det er ikke bare krangling som kommer til å prege sesongen.

Årets deltakere har allerede lovet mye sex, og hittil ser det ut til at i hvert fall to av dem holder det de lover.

Les også: «Paradise Hotel»-comeback: – Var nå eller aldri

Deltakerne Maria Moen Nordli (27) og Marcus Tannum Løken (22) hopper nemlig til køys allerede første natten. Det til tross for at sistnevnte tidligere på kvelden er relativt bestemt på at han ikke skal ha sex såpass tidlig i oppholdet.

– Klarer ikke holde seg

– Det er jo noe med at det er et spill, så du er litt usikker på hvordan folk er, hvilke baktanker de har og sånne ting. Så jeg prøvde å vente litt og holde meg litt i skinnet, forteller han til Nettavisen.

– Men det skjedde ikke, legger han lattermildt til.

BESTEMT: I mandagens episode sier Marcus Tannum Løken at han skal holde seg i skinnet og ikke ha sex første natten. Den planen klarer han derimot ikke å holde. Foto: Roy Darvik (NENT)

Moen Nordli var derimot ganske tidlig innstilt på hva som kom til å skje tilbake på soverommet.

– Jeg la merke til Marcus med en gang jeg sjekket inn. Han var morsom, hadde godt humør, glimt i øyet og han matchet egentlig akkurat beskrivelsen på hva jeg så etter i en potensiell partner. Spol frem noen timer, så er det fest, god stemning og en veldig god kjemi mellom oss. Så begynner vi jo å kline, og da klarer man ikke holde seg, sier 27-åringen.

GOD STEMNING: Maria Moen Nordli og Marcus Tannum Løken fikk umiddelbart god kjemi da de møttes inne på hotellet. Foto: Roy Darvik (NENT)

Hun påpeker samtidig at alle deltakerne hadde gledet seg lenge til å sjekke inn, og at veien dermed ikke var lang da hun fant en hun likte.

– Man var jo jævlig tørst etter nytt kjøtt, kan man si. Og i og med at vi fikk et så godt øye til hverandre med en gang var det bare å kjøre på. Da gir man etter for kjødets lyst, ler hun.

Les også: Klare for ny sesong av «Paradise Hotel»: – Føler jeg har jukset litt

Har advart familien

Tannum Løken, Moen Nordli og de øvrige deltakerne har ventet lenge på at høstsesongen skal begynne. Innspillingen skjedde nemlig for et halvt år siden, så det er mye de har måttet holde hemmelig for både venner og familie siden da.

Nå som første episode – som blant annet inneholder samleie for de ovennevnte deltakerne – skal sendes, har Tannum Løken rukket å advare familien mot hva som kan dukke opp.

– Jeg vet ikke om de kommer til å se på, men jeg tror nok de titter innom. Men jeg har en veldig åpen familie som kan snakke om alt mulig, så det går nok helt bra, sier 22-åringen.

ADVARSEL: Både Tannum Løken og Moen Nordli har advart venner og familie om hva som kommer. Foto: Viaplay

Moen Nordli har også advart bekjente om hva som kommer.

– Jeg har sagt til vennene mine som synes det er litt kleint at de bør sitte klare med en pute, sier hun.

Selv er 27-åringen spent på hvordan det hele blir.

– Jeg er litt bekymret for at jeg ikke er like elegant som jeg tror, sier hun og ler.

– Men herregud, vi er velsignet med flotte kropper som gjør alt for oss. Og nå som vi er i 20-årene er vi på vårt beste, så da må man bare bruke den for alt den er verdt, legger hun til.

Årets første «Paradise»-sex

Det å være de første som hopper til køys er ikke noe verken Tannum Løken eller Moen Nordli har noe problem med.

– Det går helt fint. Det er ikke noe jeg tenker over, egentlig. Folk har jo hatt sex på tv i ti år, sier Tannum Løken.

– Jeg hadde allerede tatt runden med meg selv og kommet frem til at jeg var komfortabel med at vi ble filmet hele tiden, så jeg visste jo at det kom til å skje hvis jeg møtte noen jeg likte, sier Moen Nordli, som understreker at hun ikke bare «puler for å pule» – men at kjemien med en partner er viktig.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg fant noen jeg likte så tidlig. Det var et salig lykketreff å møte Marcus, sier hun.