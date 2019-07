Rettsaken er i gang. Dette har skjedd i ASAP Rocky-saken

Spesielt én video kan felle den amerikanske rapperen.

Tirsdag 09.30 startet rettsaken om den mye omtalte tiltalen mot den amerikanske rapperen Asap Rocky (30), vis egentlige navn er Rakim Mayers.

Rettsaken foregår i Stockholms tingrett, der den 19 år gamle saksøkeren krever 139 700 svenske kroner i erstatning for krenkelse, skader, kosmetiske konsekvenser og tapt inntekt, skriver Aftonbladet.

STOCKHOLM TINGRETT: Ifølge Aftonbladet er over 40 journalister fra hele varden samlet utenfor tingretten i Stockholm. Foto: Reuters (NTB Scanpix)

I erstatningskravet heter det at «gjerningsmannen har vært hensynsløs og rå», skriver avisen videre.

Rettsalen har satt av tre dager til forhandlinger der ASAP Rocky og to andre menn er tiltalt for grov mishandling mot en 19 år gammel mann.

KOM GRÅTENE: Moren til ASAP Rocky kom gråtende inn til retten tirsdag morgen. Foto: Fredrik Persson (NTB Scanpix)

Satt i varetekt nesten en måned

Det var søndag 30. juni den 30 år gamle rapperen ble arrestert og mistenkt for grov mishandling under et slagsmål etter hans egen konsert.

Ifølge den svenske avisen Expressen ble det hele filmet. Filmen viser en mann i en hvit hettegenser, som kan identifiseres som ASAP Rocky. Mannen tar tak i en mann på gata for deretter å hive ham i bakken. Tre andre menn deltok også i opptakten.

Deretter skal den angivelige ASAP Rocky og vennene hans ha forlatt mannen bevisstløs. Polititet og ambulanse kom til stedet kort tid etter.

Uken etter skulle rapperen i utgangspunktet spille konsert på den norske festivalen Kadetten i Sandvika, men måtte avlyse. Noen dager senere ble det kjent at han måtte avlyse hele europaturneen på bakgrunn av arrestasjonen.

Nesten en måned etter arrestasjonen, den 25. juli, tok påtalemyndigheten i Sverige ut tiltale på Asap Rocky og to andre menn.

Rapperen var først siktet for grov mishandling, men ble tiltalt for mishandling. «Tidligere har det vært to fornærmede i saken. Nå er det bare en», het det videre i pressemeldingen.

Hevder han er uskyldig

ASAP Rocky har hele veien hevdet sin uskyld, og har blant annet publisert to videoklipp i sosiale medier som viser opptakten til slagsmålet. Ifølge han er videoen bevis på at han her uskyldig og at den 19 år gamle fornermede i saken provoserte frem en handling.

I videoene ser man blant annet at en av sikkerhetsvaktene til rapperen spør to unge menn om å slutte å følge gruppen. Etter å ha forsøkt å vise bort de to mennene oppstår et slagsmål, der en av dem slår sikkerhetsvakten i hodet med et par sorte hodetelefoner.

Dette har imidlertid den fornærmede selv avvist. Og ifølge svenske aviser som Aftonbladet finnes det en video til som viser en helt annen historie.

Trump blandet seg inn

Arrestasjonen, varetektsfengslingen og tiltalen har skapt massiv oppmerksomhet internasjonalt. Der blant andre den amerikanske presidenten Donald Trump (73) har engasjert seg i saken og fremmet krav om at Sveriges statsminister Stefan Löfven skal gripe inn i rettsaken.

Trump og Löfven pratet forrige uke over telefon om saken, der Löfven uttalte at han ikke har mulighet til å gå i dialog med Trump om dette. I etterkant tvitret Trump at han var skuffet over Löfvens manglende vilje til å gripe inn.

- Veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven som ikke kan gjøre noe. Sverige har latt det afroamerikanske samfunnet i USA i stikken, skrev han blant annet.

Trump er imidlertid ikke den eneste som har engasjert seg i saken av verdensstjernene. Ifølge flere amerikanske medier var det realitystjernen Kim Kardashian (38) som oppfordret Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner om bistand på vegne av rapperen.

På Twitter takket hun Kushner, Trump og utenriksminister Mike Pompeo for hjelpen.

- Takk til Donald Trump, Pompeo og Kushner og alle andre som har involvert seg i saken til ASAP Rocky og hans to venner. Vi setter pris på at dere er engasjerer dere i kampen for rettsreform, skrev Kardashian.

En talsperson for USAs utenriksdepartement uttalte til nyhetsbyrået AFP at departementet «følger nøye med på saken», men ville ikke gi noen ytterligere kommentar.

- Umenneskelige forhold

Tiltalen mot den amerikanske rapperen er imidlertid ikke det eneste som har skapt overskrifter etter arrestasjonen.

Etter at rapperen hadde sittet i varetekt i litt over to uker gikk manageren til Asap Rocky, John Ehmann, ut med hard kritikk mot svensk politi.

I et intervju med den svenske avisen Expressen mener Ehmann at svensk politi har krenket rapperens menneskelige rettigheter.

Han mener blant annet at ASAP Rocky ikke har fått tilgang på rent vann, at den amerikanske ambasaden er blitt nektet tilgang til rapperen, og at han lever under umenneskelige forhold i varetekt i Sverige.

Ehmann har også uttrykt stor misnøye over saksbehandlingen, og mener at rapperstjernen har tapt flere millioner på arrestasjonen etter at han har måttet avlyse flere konserter.

- Sover på en yogamatte

Også i internasjonale aviser, som blant annet TMZ, blir det hevdet at det finnes informasjon om at rapperen blir tvunget til å drikke møkkete vann og blir servert uspiselig mat.

- Rapperen sover på en yogamatte. I fengselscellen ved siden av ham sitter en person med store mentale problemer. Han slår hodet sitt i betongveggen og kaster avføring overalt, skriver nettsiden blant annet.

Svensk politi og Kronoberg fengsel, der ASAP Rocky sitter, har imidlertid avvist anklagene.

- Fengselscellene er nettopp renovert. De siste årene har vi gjort en stor rekonstruksjon der vi har renovert alle rom. Så fengselscellen er i relativt god stand, har Fredrik Wallin, fengselssjefen for Kronobergfengselet, uttalt til Expressen.

- Hvis noen søler mat, får mageproblemer, eller skader seg selv til blods, rengjør vi med en gang gjennom en rengjøringsselskap som vi har en avtale med. Dette gjelder både for våre klienter og for at vårt personale skal ha et bra arbeidsmiljø, sa han.

Startet underskriftskampanje

De harde påstandene om rapperens tilstand i varetekt har fått fansen til å se rødt. Med støtte fra verdenskjente stjerner som Justin Bieber og Shawn Mendes har de startet en underskriftskampanje for å få rapperstjernen løslatt.

«Alle har de samme rettighetene mens de sitter i varetekt, og skal ha lik og rettferdig tilgang til disse rettighetene. Han har fått tillatelse til å besøke den amerikanske ambassaden og en advokat, men kun i samvær med svenske tjenestemenn. Det er meget forvirrende og urovekkende at loven ikke ser ut til å anvendes likt for alle under slike omstendigheter», står det blant annet skrevet i underskriftskampanjen.

- Vi er her for deg, bror, skriver popstjernen Justin Bieber på Instagram og oppfordrer flere til å skrive under underskriftskampanjen som fansen opprettet tidligere denne måneden.

- Mest etterforskede lovbruddet i vårt politis historie

Den omfattende etterforskningen har også fått eksperter her i norden til å heve øyebrynene.

Den svenske forfatteren og kriminologen Leif GW Persson skriver i et innlegg hos den svenske avisen Expressen at dette er det mest etterforskede lovbruddet i svensk politis historie. Han mener at det er lite sannsynlig at rapperen må sone.

- Jeg har ingen innvendinger mot det, eller politiets håndverk i seg selv, men gitt omstendighetene kan dette være det mest etterforskede lovbruddet av dette slaget i vårt politis historie, skriver han blant annet.

LEIG GW PERSSON: Er en svensk, annerkjent forfatter og kriminolog. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Ifølge Persson pleier liknende hendelser å henlegges av politiet i løpet av et år, men at det i dette tilfelle er blitt annerledes når saken har fått så massiv oppmerksomhet. Blant annet fra Donald Trump.

- Så gjenstår enigheten vi kan søke i det faktum at Donald Trump er den mektigste mannen i verden, til tross for at han ikke kan noe om vårt svenske rettssystem. Merkelig, virkelig merkelig, skriver han blant annet.