Reuters: «Hemmelig» Tesla-teknologi skal være klar

«Million miles»-batteriet skal være mer enn bare et rykte, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I mange måneder har teslasjef Elon Musk pirret både investorer, kunder og konkurrenter med rykter om ny og banebrytende batteriteknologi.

Musk hevder i kjent stil at teknologien vil «blow your mind. It blows my mind».

Det nye batteriet hevdes å skulle ha en livstid på en «million miles», altså 1,6 millioner kilometer, og være så billig at elbiler blir like rimelige å produsere som tradisjonelle bensin- og dieselbiler.

Nå skriver nyhetsbyrået Reuters at batteriet er mer enn et oppblåst rykte, og at teknologien er klar til å demonstreres.

Teslas kommende superelbil – Tesla Roadster – kan få batteriteknologi som holder i 1,6 millioner kilometer. Det er antagelig vesentlig lenger enn bilen selv, og batteriet kan siden brukes til en rekke andre formål. Foto: Tesla

Vil konkurrere med energileverandører

Batteriet skulle etter planen ha blitt vist fram under Tesla-arrangementet Battery Day i april, men er angivelig flyttet til slutten av mai.

Reuters skriver at Tesla, med en flåte på mer enn én million elbiler verden over som kan koble seg til og dele strøm med nettet, har som mål å og kunne konkurrere med tradisjonelle energileverandører.

En kan se for seg at batteripakken i bilen i teorien kan levere strøm tilbake til huset når det er behov for det. På den måten kan en lade batteriet når strømmen er billig, og bruke den når prisen går opp.

– Vil gjøre elbiler langt billigere

Nyhetsbyrået understreker også at en solid reduksjon i prisen på batterier vil gjøre elbiler langt billigere enn i dag. Det er et åpent spørsmål hvordan dette eventuelt vil slå ut i Norge, som allerede har ordninger på plass for å sørge for en rimelig sluttpris på elbiler.

Den nye batteriteknologien er utviklet i samarbeid med den kinesiske batteriprodusenten Contemporary Amperex Technology, og det antas at de første «million miles»-batteripakkene vil rulles ut i Kina før i resten av verden.