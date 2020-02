Ricky Gervais langer ut mot filmkjendiser: – Jeg prøvde å advare dere

Mente han fikk rett etter tordentalen mot Hollywood-stjernene.

Det er «award season», som betyr at det er kort vei mellom de ulike prisutdelingene, og ikke minst alle takketalene.

Da den britiske programlederen og komikeren Ricky Gervais tidligere i 2020 ledet prisutdelingen Golden Globes, løftet han innledningsvis en pekefinger mot Hollywood-stjernenes engasjement og takketaler.

– Dere sier dere følger med, men selskapene dere jobber for... Jeg mener det er utrolig, Apple, Amazon, Disney... Hvis IS startet en strømmetjeneste ville dere ringt agenten deres, smalt Gervais til før han fortsatte:

– Hvis du vinner en pris i kveld, ikke bruk det som en plattform til å holde en politisk tale. Du er ikke i en posisjon til å belære folk om noe som helst. Du vet ingenting om den virkelige verden. Mesteparten av dere brukte mindre tid på skolen enn Greta Thunberg, tordnet han.

Rådet hans var enkelt:

– Hvis du vinner, kom opp hit, ta imot prisen din, takk agenten din, takk guden din og kom deg vekk, sa Gervais.

Om noen tok rådet til til den britiske komikeren, ble det fort glemt. For under lørdagens Oscar-utdeling lot det til at det var mer politikk i talene enn noensinne.

– Prøvde å advare dem

Da følte Gervais for å forklare hva han sto for, og han tydde til Twitter med følgende melding:

– Jeg har ingenting mot at de mest berømte menneskene i verden som bruker deres priviligerte, globale plattform til å fortelle verden hva de tror på. Jeg er til og med enig med mesteparten av det. Jeg prøvde bare å advare dem om at når de belærer folk som jobber hardt hver dag, så har det motsatt effekt. Fred.

Gervais hadde god grunn til å forklare spøken sin. Noen av de mest berømte skuespillerne som tok hjem pris i de mest prestisjefylte kategoriene valgte å nettopp bruke takketalen til politiske meninger.

Til gjengjeld var også dette, ifølge Hollywood Reporter, den minst sette Oscar-utdelingen noensinne, med 23,6 millioner seere. Det er tre millioner færre enn 2018-sendingen som frem til nå hadde vært den minst sette.

Snakket om Trump og kunstig inseminerte kuer

Brad Pitt, som vant sin aller første Oscar-statuett, kom med et stikk til de republikanske politikerne i senatet som ikke hadde stemt for at man kunne hente inn vitner i riksrettssaken mot Trump.

– De sa til meg at jeg kun har 45 sekunder her oppe, som er 45 sekunder mer enn senatet ga John Bolton denne uken. Jeg tenker kanskje at Quentin (Tarantino) gjør en film om det til slutt. Til slutt er det de voksne som gjør de riktige tingene.

Brad Pitt under sin takketale. Foto: Mario Anzuoni (Reuters)

Bolton er president Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som tilbød seg å vitne mot Trump i riksrettssaken.

Også Joaquin Phoenix, som hentet hjem prisen for beste skuespiller for filmen «Joker» holdt en svært engasjert og følelsespreget tale om kloden vår.

– Jeg har tenkt mye på de plagsomme hendelsene vi møter kollektivt, begynte Joaquin Phoenix sin tale.

– Jeg tror vi har blitt veldig avkoblet naturen. Vi går inn i verden og vi plyndrer den for dens ressurser.

– Vi føler vi har rett til å kunstig inseminere en ku. Og når hun føder, så stjeler vi babyen hennes, selv om vi ikke kan ta feil av den vonde gråten hennes, og så tar vi melka, som egentlig er ment for kalven hennes, og bruker den i kaffen og frokostblandingen vår, sa «Joker»-skuespilleren.