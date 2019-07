Rihanna får kritikk for denne forsiden: - Jeg er asiatisk og finner dette støtende

Rihanna er i hardt vær etter at hun stilte på forsiden av internasjonalt motemagasin.

Denne måneden er det Rihanna som pryder forsiden på det internasjonale motemagasinet Harpers Bazaar i Kina.

Forsiden, med tilhørende bildeserie i magasinet, har fått mye oppmerksomhet den siste uken - men ikke av det gode slaget.

Den verdenskjente popsangeren får nemlig så busta fyker fordi flere mener at forsiden og Rihanna krenker den kinesiske kulturen.

- Jeg er asiatisk og finner dette støtende, skriver en til bildet som også er lagt ut på Instagram.

- Dette er ikke passende og det er rasistisk. Hun aner ikke hva hun har på seg, mener en.

- Hun har ingen anelse om hva hun har på seg, skriver en annen.

- Har dere gjort ansiktet hennes hvitere? spør en.

Flere bilder

Det er som nevnt ikke bare forsidebildet som får kritikk, men også de andre bildene av Rihanna i bildeserien.

Det folk reagerer mest på er altså klærne popsangeren bærer, og mener det er kulturell appropriasjon.

Uttrykket «kulturell appropriasjon» er et sosialantropologisk begrep som ofte blir brukt i identitetspolitiske debatter. Det brukes som regel når en person fra en kultur som har blitt ansett som høystatus, tilegner seg noe fra en kultur som har blitt ansett som en kultur av lavere status.

Får støtte

Selv har verken Harpers Bazaar eller Rihanna kommentert kritikken. Heldigvis er det ikke alle som føler seg støtt av de ferske bildene, og noen tar popidolet kraftig i forsvar.

- Hvordan kan det være kulturell appropriasjon når hele teamet bak Harpers Bazaar Kina er kinesere, skriver en blant annet.

- Er det ingen som klarer å skjønne at dette er et kinesisk magasin? Det er bokstavelig talt et asiatisk team som bruker en modell, skriver en annen.

Ikke alene

Harpers Bazaar og Rihanna er imidlertid ikke de eneste som har fått kritikk for forsidebildet sitt i det siste.

Nylig frontet artisten Halsey forsiden på Rolling Stone, der flere mente at hun hadde blitt redigert mørkere til å passe inn bedre i imaget magasinet forsøkte å sende ut.

- Kulturell appropriasjon på sitt beste, skriver en leser i kommentarfeltet den gang.

Da Siv Jensen kledde seg ut som indianer på Finansdepartementets høstfest, var det noen som mente at det var kulturell appropriasjon. Det samme ble Kim Kardashian beskyldt for, da hun omtalte sine fletter som «Bo Derek-fletter».