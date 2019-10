Rihanna langer ut mot Trump: - Den mest psykisk syke personen i USA

Artisten forklarer også hvorfor valgte å si nei til å opptre i pausen under Super Bowl.

LOS ANGELES (Nettavisen): Rihannas etterlengtede niende album skal komme ut i 2019, og det er blant annet i den forbindelse at superstjernen har blitt intervjuet av Vogue.

Rihanna sparer ikke på kruttet i intervjuet, og går hardt ut mot president Donald Trump når hun blir spurt om masseskytingene i Dayton og El Paso, som begge skjedde dette året.

Det er spesielt det faktum at Trump har kalt skytingene et mental helse-problem, som opprører Rihanna.

Les også: Hillary Clinton: - Et kvalmt forræderi av Trump

- Det at det blir klassifisert som noe annet på grunn av hudfargen deres? Det er et slag i ansiktet. Det er fullstendig rasistisk. Sett en arabisk mann med det samme våpenet i den samme butikken og det er ingen sjanse for at Trump sitter der og sier offentlig at det er et mental helse-problem, sier artisten til Vogue.

- Den mest psykisk syke personen i USA akkurat nå, virker å være presidenten, legger superstjernen til.

FÅR GJENNOMGÅ: Rihanna langer ut mot Donald Trump. Foto: (NTB scanpix)

I det samme intervjuet bekrefter Rihanna at hun takket nei til å opptre under pausen i Super Bowl i fjor. Det gjorde hun for å støtte Colin Kaepernick.

Quarterbacken Kaepernick begynte i 2016 å protestere under nasjonalsangen ved å knele, for å sette fokus på politibrutalitet som svarte mennesker blir utsatt for i USA.

KNELTE: Colin Kaepernick (i midten) ledet an en protest under USAs nasjonalsang, som spilles før hver NFL-kamp. Foto: Marcio Jose Sanchez (AP/NTB Scanpix)

Det førte til enorm oppmerksomhet og en opphetet debatt. Saken er fortsatt betent, og Kaepernick står fortsatt uten en NFL-klubb. Og det førte altså også til at Rihanna takket nei til en Super Bowl-opptreden.

- Jeg kunne ikke våge å gjøre det. For hva da? Hvem tjener på det? Ikke mitt folk. Jeg kunne bare ikke være en «sellout», forklarer artisten.

- Det er ting med den organisasjonen (NFL, red. anm.) som jeg bare ikke er enig med i det hele tatt, og jeg hadde ingen intensjoner om å tjene dem på noe måte, fortsetter hun.

Det er ikke klart hvilken dato Rihannas nye album vil bli sluppet, men hun har bekreftet at det skal komme i løpet av 2019.